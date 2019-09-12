Kil maskesi tarifleri

Kil maskesi nasıl yapılır?

Kilin cilt üzerindeki mucizevi etkilerine inanamayacaksınız! Cilde iyi gelen 4 farklı kil maskesi tarifini birkaç dakika içinde evinizde hazırlayabilirsiniz.

Kilin faydalarını bilmeyen kalmadı! Bu güne kadar evde kil maskesi yapmadıysanız sizin için bambaşka bir güzellik iksiriyle tanışma zamanı geldi! Şanslısınız çünkü cilt tipinize göre evde yapabileceğiniz kil maskesi tariflerini bir araya getirdik. Videodaki adımları takip ederek kendi cildinize uygun kil maskesini bulun ve haftada 2 kez uygulayın. Düzenli kullanımda kilin mucizelerine inanamayacaksınız...

Detox kil maskesi

Malzemeler



Yeşil kil

Hindistan cevizi yağı

Bal

Limon suyu

Yapılışı

6 yemek kaşığı kil, 1 yemek kaşığı hindisatan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı bal, yarım limon suyunu karıştırın. Kil macun kıvamını alana kadar su ekleyebilirsiniz. Karışımı temizlenmiş cilde haftada 2 kez 20 dakika uygulayın. Ilık suyla durulayın. Detox kil maskesi cildinizi yenileyip, kan dolaşımını hızlandıracak.

Akneli ciltler için kil maskesi

Malzemeler

Zerdeçal

Bal

Yeşil kil

Yapılışı

2 çay kaşığı zerdeçal, 5 yemek kaşığı kil, 1 yemek kaşığı balı karıştıın. Su ile macun kıvamına gelmesini sağlayın. Haftada maksimum 3 kez 20 dakika bu maskeyi kullanabilirsiniz. Kil ve zerdeçalın akneli ciltler üzerindeki etkisini düzenli kullanımda farkedeceksiniz.

4 cilt tipine uygun kil maskesi tarifi

Yatıştırıcı kil maskesi

Malzemeler

1,5 yemek kaşığı yağsız yoğurt

4 yemek kaşığı yeşil kil

Yapılışı

Yoğurt ve kili karıştırın. Macun kıvamı alan maskeyi göz çevresi ve dudak kenarlarına gelmeyecek şekilde ciltinize sürün. 20-25 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Tarifi hazırlarken metal ürün kullanmayın. Olabildiğince ahşap ürünler kullanmayı tercih edin.

Nemlendirici kil maskesi

Malzemeler

4 yemek kaşığı yeşil kil

1,5 yemek kaşığı su

5 damla gül yağı

Yapılışı

Tüm malzemeleri karıştın. Temizlenmiş cilde uygulayın. Haftada 2 kez 20 dakika cildinizde kuruyana kadar bekletin. Ilık suyla yıkayıp su bazlı bir nemlendiriciyle cildinizi nemlendirin.