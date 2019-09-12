Kil maskesi tarifleri

Kilin faydalarını bilmeyen kalmadı! Bu güne kadar evde kil maskesi yapmadıysanız sizin için bambaşka bir güzellik iksiriyle tanışma zamanı geldi! Şanslısınız çünkü cilt tipinize göre evde yapabileceğiniz kil maskesi tariflerini bir araya getirdik. Videodaki adımları takip ederek kendi cildinize uygun kil maskesini bulun ve haftada 2 kez uygulayın. Düzenli kullanımda kilin mucizelerine inanamayacaksınız...
Malzemeler
Yapılışı
6 yemek kaşığı kil, 1 yemek kaşığı hindisatan cevizi yağı, 1 yemek kaşığı bal, yarım limon suyunu karıştırın. Kil macun kıvamını alana kadar su ekleyebilirsiniz. Karışımı temizlenmiş cilde haftada 2 kez 20 dakika uygulayın. Ilık suyla durulayın. Detox kil maskesi cildinizi yenileyip, kan dolaşımını hızlandıracak.
Malzemeler
Yapılışı
2 çay kaşığı zerdeçal, 5 yemek kaşığı kil, 1 yemek kaşığı balı karıştıın. Su ile macun kıvamına gelmesini sağlayın. Haftada maksimum 3 kez 20 dakika bu maskeyi kullanabilirsiniz. Kil ve zerdeçalın akneli ciltler üzerindeki etkisini düzenli kullanımda farkedeceksiniz.
Malzemeler
Yapılışı
Yoğurt ve kili karıştırın. Macun kıvamı alan maskeyi göz çevresi ve dudak kenarlarına gelmeyecek şekilde ciltinize sürün. 20-25 dakika bekletip ılık suyla durulayın. Tarifi hazırlarken metal ürün kullanmayın. Olabildiğince ahşap ürünler kullanmayı tercih edin.
Malzemeler
Yapılışı
Tüm malzemeleri karıştın. Temizlenmiş cilde uygulayın. Haftada 2 kez 20 dakika cildinizde kuruyana kadar bekletin. Ilık suyla yıkayıp su bazlı bir nemlendiriciyle cildinizi nemlendirin.
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