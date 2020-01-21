Ev yapımı ballı pastil

Ev yapımı doğal pastil tarifi

Kış aylarında boğazınızı rahatlatacak, nefesinizi açacak pastilleri evde tamamen doğal malzemelerle kendiniz de hazırlayabilirsiniz.

Bazıları çok fazla şeker ve anlamadığımız kimyasallardan içeriyor, bazılarının ise sadece tadını beğenmiyoruz. Piyasadaki pastiller sizi mutlu etmiyorsa ya da sadece kendi ilacınızı evde kendiniz hazırlamayı seviyorsanız, basit malzemelerle kendi pastilinizi hazırlamanız da mümkün.Bazıları çok fazla şeker ve anlamadığımız kimyasallardan içeriyor, bazılarının ise sadece tadını beğenmiyoruz. Piyasadaki pastiller sizi mutlu etmiyorsa ya da sadece kendi ilacınızı evde kendiniz hazırlamayı seviyorsanız, basit malzemelerle kendi pastilinizi hazırlamanız da mümkün.

Ev yapımı pastiller, bal ve bazı bitkileri karıştırıp ısıtarak hazırlanır. Aşağıdaki listeden size uygun olan bitkileri seçerek başlayabilirsiniz:

Öksürük için bitkiler:

Fesleğen

Servi yaprağı (Öksürüğü yatıştırır, balgamı azaltır.)

Ekinezya

Mürver çiçeği

Okaliptüs (Nefesi açar.)

Günlük (Özellikle balgamlı öksürük için iyidir.)

Zencefil

Lavanta

Limon kabuğu

Kekik (Üst solunum yolu enfeksiyonları için faydalıdır.)

Nane (Öksürüğü yatıştırır.)

Biberiye

Tahriş olmuş boğaz için bitkiler:

Eğer öksürükle birlikte boğazınızda tahriş de varsa, yukarıdaki bitkilere ek olarak aşağıdakilerden de kullanabilirsiniz:

Toz arnavut biberi

Çemen otu

Ardıç meyvesi

Meyankökü

Tıbbi hatmi kökü

Ev yapımı doğal pastil tarifi:

Seçtiğiniz bitki karışımından 6 tatlı kaşığı (ya da yarım bardak) kadar ayırın ve üzerine 1,5 su bardağı kaynar su ilave ederek 20 dakika boyunca demleyin. Sonra iyice süzün.Elde ettiğiniz bitki çayı miktarı kadar balı küçük, derin ve kalın tabanlı bir tencereye boşaltın. Üzerine bitki çayını ekleyin. Tencerenin dibinin kalın ve kenarlarının uzun olması, karışımın aşırı kaynamasını ve yanmasını önleyecektir.

Karışımın altını açın ve tahta bir kaşıkla hafifçe karıştırarak kaynatın. Şeker termometresi kullanarak ısıyı ölçün ve kısık ateşte yaklaşık 150 dereceye (300°F) gelene kadar karışımı yaklaşık 30 dakika boyunca kaynatın. (En iyi sonucu almak için ölçünüz termometre olmalıdır, zaman değil.) Eğer şeker termometreniz yoksa, buzlu su yöntemi ile karışımınızın ısısını ölçebilirsiniz. Ocağın yanında büyük bir bardak buzlu suyu hazır bulundurun ve karışım kaynadıktan sonra 2-3 dakika arayla karışımdan bir çay kaşığı ile alın ve buzlu suyun içine damlatın. İlk denemenizde karışım suyun içinde dağılacaktır. Ancak doğru ısıya geldikçe, suyun içine damlattığınız ballı karışım top halini alarak katılaşacaktır. Parmağınızla tutup çıkarabileceğiniz kadar katılaşabildiğinde, karışım pişmiş demektir.

Kaynayan şurubun çok sıcak olacağını ve elinize-üstünüze değerse yapışıp ciddi yanıklara neden olabileceğini unutmadan, dikkatlice karıştırın. Karışım iyice sertleşip piştikten sonra ocağın altını kapatın ve karışımı soğuması için bir fırın tepsisine alın. Yanmadan şekillendirebileceğiniz kadar soğuması 15 ila 30 dakika kadar sürebilir.

Karışım soğuyana kadar, pastilleri şekillendirmek için hazırlığınızı yapın. Temiz bir silikon yüzey, pişirme kağıdı ya da balmumu kağıt kullanabilirsiniz. Yapışmayı önlemek için kakao tozu, tarçın, pudra şekeri, toz acı biber gibi unsu malzemeler de kullanılabilir.Hazır olduğunda, sertleşen karışımı kesmek için makas veya bıçak kullanın. Karışıma daldırmadan önce bıçağı soğuk suya tutmak, yapışmayı önler. Uzun şeritler halinde kesin, parçalara ayırın ve şekillendirmek için, seçtiğiniz tozu döktüğünüz tezgaha alın. Küçük yuvarlaklar şeklinde hazırladığınız pastilleri içine biraz yapışmaz tozunuzdan (tarçın, şeker vs.) koyduğunuz kavanoza atın ve birkaç kez sallayın. Etrafına toz bulaşmış yuvarlak pastillerinizi pişirme kağıdına sararak kavanoza ya da saklama kabına alabilirsiniz. Herhangi bir nem varlığında hemen sulanıp yapışacakları için kavanozun kapağını sıkıca kapalı tutmaya özen gösterin.

Referanslar: ''Homemade Honey Herbal Cough Drops.'' Şuradan alındı: https://draxe.com/beauty/cough-drops/