Eski nişanlımın adıyla seslendim

Merhabalar. Bu yazıyı yazarken canım inanılmaz sıkkın. Öyle bir şey yaptım ki çok utanıyorum. Ben 29 yaşındayım ve bundan 1 yıl öncesinde 1 yıllık nişanlılığımı sonlandırdım. Geçen ay yeni bir sevgilim oldu, gerçekten birbirimizi seviyoruz ve ciddi düşünüyoruz. Fakat bu hafta inanılmaz bir şekilde nasıl olduysa ona seslenirken iki kere eski nişanlımın adını kullandım. Hani derler ya "Seni konuşuyor." diye, sanki öyle oldu. Sevgilimin daha önce nişanlanmış olduğumdan haberi var, adını da biliyor. O sebeple ona eski nişanlımın adıyla seslendiğimi anladı. Aksilik şu ki ikisi de art arda günlerde oldu. Bana alındığını çok net bir biçimde anladım. Aslında özür de diledim ama insanlık hali ve üzülüyor insan ister istemez.

Son günlerde her zamanki gibi değil, sanki bana söylemek istediği bir şeyler var gibi. Aynı zamanda biraz da durgun. Acaba benim hislerimi açıkça sormak için plan mı yapıyor kafasında? Eski nişanlımdan geçerli sebeplerim olduğu için ayrıldım bu arada. Tabii ki zaman zaman eski günlerimizi hatırlıyorum. Sonuçta iş nişanlılığa kadar gitmişti, ailelerimiz birbirini seviyordu. Biz de kimi zaman güzel kimi zaman kötü şeyler yaşadık ama birbirimizi sevmesek 1 yıl nişanlılığımızı sürdüremezdik sonuçta. Bir şeyler oldu ve ayrıldık, o konuyla şu anki durumumun pek ilgisi olmadığı için yazmaya ihtiyaç duymuyorum.

Bu durumu sevgilimle ciddi ciddi konuşmalı mıyım yoksa bir daha gündeme getirip canını yeniden sıkmamalı mıyım? Sizce beni anlayışla mı karşılaması gerekirdi yoksa alınmakta haklı mı? Bu durum belki de birçok insanın başına gelmiştir diye kendimi avutmaya çalışıyorum ama yeterli olmuyor sanırım... Ne yapmalıyım ben?

Rumuz: Nalan