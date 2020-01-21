Eşimin yemeklerini hiç beğenmiyorum

Eşim çok tatlı ama yemekleri değil! Onu kırmadan nasıl söylerim bilemiyorum.

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Eşimin yemeklerini hiç beğenmiyorum

Eşimle yeni evliyiz. Mutfağa bazen beraber giriyoruz, bazen de iş bölümü yapıyoruz. Ben geç geleceksem yemekleri o yapıyor. Aslında çoğunlukla böyle oluyor çünkü benim iş yerim uzakta... Yeni evlenen birkaç arkadaşımın eşi doğru düzgün yemek yapamıyor ve sıkıntı yaşıyorlar. Benim eşimse sağolsun her çeşit yemeği yapıyor. Ama küçük bir sorun var: Fazla deneysel! 

 

Eşimin yemeklerini yemeye mecburum çünkü benim yapacak vaktim pek yok. Ama o kadar garip malzemeleri birbirine karıştırıyor ki... En basitinden bir nohuta bile tuhaf tuhaf malzemeler katıyor. "Nasıl olmuş?" diye sorduğunda bir keresinde "Çok güzel olmuş ama bir daha yapma" dedim şakayla karışık, gülüştük. Onu küstürürsem klasik bir erkeğe dönüşüp mutfak işlerinden çekilir diye korkuyorum. Ama en sade tencere yemeklerini bile deneysel bulamaçlara dönüştürmese çok sevineceğim! Bazen "Acaba bunu koymasan nasıl olurdu?" diye sorar gibi oluyorum ama mesajımı anlamıyor. Böyle sorulara genelde gastronomi gurusu gibi sohbetler başlatarak cevap veriyor. Çok hevesli. Yorgun argın eve gelmiş, karnımı doyurmaya çalışırken ne cevap vereceğimi şaşırıyorum. Yemek yapmayı çok seviyor ama mutfakta uçuşa geçmese çok iyi olur! 

 

Hazır ortam bulmuşum, açık açık yazayım: Eşimin yemeklerini hiç beğenmiyorum. Neresinden bahsetsem bilemiyorum, yağı da tuzu da tutmuyor, malzemeler desen ortaya karışık! Ona bunu nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum. Önerilere açığım. 

 

Rumuz: İçim almıyor 

***

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