Eşim beni ihmal etmeye başladı

Merhaba, son zamanlarda çok mutsuzum. 3 yıldır evli olduğum eşimle çok mutlu giden bir ilişkimiz vardı evlenmeden önce de. Evlenmeden 3 sene boyunca birlikteydik. Çok şükür 3 yıldır da mutluyuz, bir sorunumuz yok. Her gün akşam yemeğine birlikte oturur, birlikte diziler izleriz ve zevklerimiz aynı. Pandeminin evde uzun kaldığımız sürecinde de eğlendik, sıkılmadık hiç birbirimizden. Birçok çiftten hatta yakın arkadaşlarımdan birbirlerinden bu süreçte sıkıldıklarını ve kavga ettiklerini duydum. Onlar adına üzülürken kendi evliliğimin mutlu gitmesine seviniyordum tabii. Biz haftada bir akşam yemeğine dışarı çıkan, pandemi haricindeki dönemde haftada birkaç kez akşamları dışarı çıkan ve gezen bir çiftiz.

Son zamanlarda dilediğimiz gibi dışarı çıkamamamızın da bir etkisi olmakla birlikte eşimle iletişimimiz oldukça azaldı. Belki de o da bu sürecin etkisiyle bir hayli sıkıldı ve bunaldı, onun da içinden bir şey yapmak gelmiyor olabilir. Akşam yemeklerinde dahi sürekli konuşan eşim, suskunlaştı. Benimle iletişimi tamamen kopardığını söyleyemem fakat artık eskisi gibi mutlu cevaplar verip hayattan zevk almıyor gibi. Nedenini çözmeye çalıştım fakat çok da irdelemedim. Bu sefer de çekinir ve bunalır diye korktum sorduğum sorulardan. Aniden ne olduğunu anlamadım. Neden böyle yapıyor acaba? Sanki yaşam enerjisi azalmış gibi. Aramıza bir tartışma veya herhangi bir sorun olmadı, durumu bir türlü çözemiyorum.

Rumuz: Demet