Erkeklerde depresyon belirtileri farklı mıdır?

Depresyon, insanların nasıl düşündüğünü, neler hissettiğini ve ne şekilde davrandığını etkileyebilen ciddi bir mental rahatsızlıktır. Erkekler, kadınlar ve tüm cinsiyet kimliklerinden insanlar, hayatlarının bir noktasında depresyon yaşayabilir.

İstatistiklere göre, kadınlar erkeklerden daha fazla depresyon yaşıyor gibi görünüyor. Ancak erkeklerin bu istatistiklerde yeterince temsil edilmiyor olma ihtimali de düşündürücü. Bunun nedeni, erkeklerde depresyonu fark etmeyi ve teşhis etmeyi daha zor hale getiren sosyal ve biyolojik faktörler olabilir. Ayrıca erkekler, duygularını gizleyerek “erkekçe” davranmak için kültürel olarak baskı hissedebilirler. Bu nedenle, erkeklerin farklı ve bazen tanımlanması daha zor semptomlarla depresyona sahip olmaları daha yaygındır.

Erkeklerde depresyon belirtileri

Depresyon, bir ruh sağlığı bozukluğu olarak düşünülse de, fiziksel olarak da bazı belirtiler gösterebilir. Zihinsel semptomlar, erkeklerde diğer cinsiyetlerdeki kişilere kıyasla daha farklı şekillerde ortaya çıkabilir ve bu da depresyonun tespit edilmesini zorlaştırabilir.

Olası fiziksel belirtiler;

Göğüste sıkışma hissi,

Gaz, ishal ve kabızlık gibi sindirim sorunları,

Erektil disfonksiyon (iktidarsızlık) ve benzeri diğer cinsel problemler,

Baş ağrısı,

Düşük testosteron gibi hormonal sorunlar,

Kalp çarpıntısı,

İstenmeyen kilo kaybı (ve bazen de kilo alımı)

Olası zihinsel belirtiler;

Konsantre olamama,

Hafıza sorunları,

Obsesif-kompulsif (takıntılı) düşünce kalıpları,

Karmaşık düşünceler,

Uyku sorunları, genellikle uykuya dalmakta veya uykuda kalmakta zorluk,

İntihar düşünceleri.

Olası duygusal belirtiler;

Tahammülsüzlük,

Saldırganlık ve öfke,

Arkadaşlardan ve tüm sosyal çevreden duygusal olarak geri çekilme,

Umutsuzluk,

Aileye ve işe karşı ilgi eksikliği,

Libido düşüklüğü,

Huzursuzluk

Olası davranışsal belirtiler;

İş ve aile ilgili sorumlulukları yerine getirmede zorluk,

Uyuşturucu ve aşırı alkol kullanımı,

Dikkatsizce araba kullanmak veya korunmasız cinsel ilişki gibi riskli davranışlar,

Sosyal izolasyon,

İntihar girişimleri

Erkeklerde depresyon neden daha zor teşhis edilir?

Günümüzde mental sağlık konusu artık daha fazla insan tarafından bilinir ve şefkatle tartışılır oldu. Gün geçtikçe daha fazla insanın ruh sağlığı hizmetlerine erişimi ve bu tür hastalıklarla ilgili bilgisi artıyor. Ancak özellikle erkekler arasında hala bazı kültürel ve sosyal etiketlemeler nedeniyle, konuşulmayan konular var. Genel olarak erkeklere ‘adam gibi olmaları’ ve duygularını fazla belli etmemeleri söylenir. Bugün artık bunun hiç de sağlıklı bir durum olmadığını biliyoruz. Bu sosyal normları sürdürme çabalarında birçok erkek, duygusal, zihinsel ve fiziksel sağlığından ödün veriyor olabilir.

Bazı erkekler, depresyon belirtilerini tanımadıkları ya da ciddiye almadıkları için, depresyonda olabileceklerini düşünerek yardım istemezler. Öte yandan, işaretleri tanıyan bazı erkekler de yargılanmaktan korktukları için deneyimlerini ifade etmekten çekinebilirler. Sonuç olarak birçok erkek, depresyon belirtisi gösterdiğinde depresyonun kendisini ele almak yerine kendilerini uzun saatler çalışmaya ya da zamanlarını başka türlü doldurmaya yönelebilir.

Depresyonu teşhis etmek ve tedavi için yardım istemek, hayat kurtarabilir. İntihar oranları erkekler arasında, özellikle askerlik yapmış ya da hala askerde olan erkekler arasında oldukça yüksektir. Ek olarak, erkeklerin intihar girişimlerinin ölümle sonuçlanma oranı da kadınlara kıyasla üç ila dört kat daha fazladır.

Kaynak: www.healthline.com/health/depression/symptoms-of-depression-in-men