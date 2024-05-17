Erkan Yolaç'ın evet hayır yarışması

Televizyonda sunduğu "Evet-Hayır" yarışması ile 80'li ve 90'lı yılların unutulmazı Erkan Yolaç hayatını kaybetti. Yolaç, 89 yaşındaydı.

Erkan Yolaç'ın evet hayır yarışması
Yaşam
Giriş: 17 Mayıs 2024 18:47 Güncelleme: 17 Mayıs 2024 19:33
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Ünlü sunucu Erkan Yolaç, bağırsak enfeksiyonuna bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Televizyonlarda kendi hazırlayıp sunduğu "Evet-Hayır" yarışmasıyla 80'li ve 90'lı yılların unutulmazları arasına giren Yolaç, 89 yaşındaydı.


Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935'te Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Öğrenimine Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde başladıktan bir yıl sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde devam etti. Babasının işi nedeniyle Karabük'e taşınmaları sonucunda Kastamonu Lisesi'ne yatılı olarak başladı. İlk sunuculuk deneyimini, edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın teşvik etmesiyle belediye anonsları yaparak başladı. Anonsları beğenilen Yolaç, Belediye Başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını üstlendi. Liseden sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimarlık eğitimi alarak 1959 yılında mezun oldu.


Erkan Yolaç'ın evet-hayır yarışması

1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sunarak sunuculuk kariyerinde ilerlemeye başladı. Huysuz Virjin (Seyfi Dursunoğlu), Orhan Boran, Leyla Sayar ile birlikte gazinolarda çalıştı ve sunuculuk deneyimini ilerletti. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de sunulan "Evet-Hayır" adlı yarışmayı uyarlayarak kendi tarzıyla ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede sergiledi.


"Duydunuz zilin sesini, yarışma başladı"

Erkan Yolaç'ın televizyon dünyasına kazandırdığı "Evet-Hayır" yarışması, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından izlenirdi. Yarışma formatında, Yolaç'ın mikrofon uzattığı yarışmacı iki dakika boyunca Yolaç'ın kendisine ard arda yönelttiği soruları Evet ya da Hayır kelimelerini kullanmadan veya başlarını aşağı yukarı oynatmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yarışma sunuculuğunun yanı sıra 1964 yılında üç sinema filminde oyuncu olarak da rol aldı. İlk olarak 1985 yılında Stüdyo Pazar adlı programın içinde yayınlarak yıllar boyunca televizyonlarda izlenen Evet-Hayır yarışması, Erkan Yolaç ismiyle özdeşleşti. Yolaç, 1996 yılında "Erkan Yolaç Show" adlı bir eğlence programı da yaptı.


Erkan Yolaç'ın eşi ve ailesi

Erkan Yolaç, 1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu. Yolaç, sunuculuğun yanı sıra eşi ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi kurarak işletti.


Erkan Yolaç'ın Evet-Hayır yarışması

Tek kanallı televizyon döneminde TRT-1 kanalında Pazar günleri yayınlanan Evet-Hayır yarışması'ndan bir kesit...



Ekranlardan kimler geldi, kimler geçti?

Siyah–beyaz tek kanallı 80’lerden renklenen 90’lara uzanıyoruz. Ekranlardan bakın kimler geldi, kimler geçti...

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Enseye şaplak yiyen çocuklara bile kuzucuk olmayı Adile Teyze tattırdı Çocukların ismini en güzel o söylerdi: net! Uykudan Önce TRT'nin siyah beyaz ekranından evlerimize girerdi. Program bittikten yıllar sonra Adile Naşit yıldız tozu olurken, kaç nesil göz yaşı döktü. Evinde şefkat görmeyen, kulağı çekilip ensesine şaplak yiyen çocuklara bile "kuzucuk" olmayı o tattırdı. Adile Teyze'nin içten çocuk sevgisinin, biraz da kendi oğlunu kaybetmesinden ileri geldiğini pek az kişi bilirdi.
Kutunuzu açıyorum = Cenk Koray Canlı telefon bağlantıları ile kapalı kutulardan az hediye dağıtmadı. 5 milyarı kazanamayanı Haymana kaplıcalarında tatille teselli ederken espri yapmaya hep özen gösterdi. "Kutunuzu Açıyorum" lafına memleketin erkekleri erotik anlamlar yüklemekte gecikmedi.
Ciddiyetle nezaketi harmanlayan sunucuydu Mustafa Yolaşan Günlerden pazar da olsa, pijamayla televizyon seyrettiğimize bizi utandıran insandı. Stüdyoda ışıklı rakamlar üzerinde yürütüp kapalı kutulardan tencere hediye ederken bile ciddiyedi ve nezaketi elden bırakmazdı.
Biri de çıkıp demedi ki: "Erkan Yolaç metoduyla zayıflayın" "Evvelce bu yarışmaya iştirak etmemiş bir yarışmacı" stüdyoda İzmir Marşı ve alkışlar eşliğinde Erkan Yolaç'ın yanına yürürdü. "Hoşgeldiniz, inşallah kazanacaksınız. O iki kelimeyi kullanmayacaksınız" klasik sözlerdi. "Evet" ya da "Hayır" demeden iki dakika boyunca onun sorularını cevaplayabilen çok azdı. Her "Evet" ya da "Hayır"dan sonra Erkan Bey zıplardı. Bu zıplamaların kendisine kaç kalori yaktırdığını hiç bilemedik. Bir girişimci çıkıp da demedi ki "Erkan Yolaç metoduyla zayıflayın"
Tarık Tarcan "Sahnelerimizin hanımefendi sanatçısı" Nigar Uluerer'diyse, "televizyonların beyefendi mankeni" Tarık Tarcan'dı. O Çarkıfelek şans yarışmasını sunarken, evlerde genç kızlar bir Tarık Tarcanları olsun diye kendilerine az şans dilemedi.
Mehmet Ali Erbil - Çiğdem Tunç "Bunlar sevgili mi acaba?" "Yok, çok yakın arkadaşlarmış. Gazetede okumuştum." "Yani aralarında bir şey yok." "Konservatuardan arkadaşlarmış öyle diyodu" Türkiye'nin boy ortalaması 1.60 m, balıketinde kadınlarını bunalıma sokan ince uzun Çiğdem Tunç ile sonradan izleyiciyle samimiyeti epeyce ilerletecek sevimli delikanlı Mehmet Ali Erbil işte bize hep bunları sordurmuştu 80'lerin ikinci yarısında.
Galatasaray Lisesi mezunu Korhan Abay Galatasaray Lisesi'nden mezun olduğunu dinlemekten içimize fenalık gelmişti.
Fenasi Bey, Yıldo'dan fena rol çaldı Onu gece "Ayy yalnız mısın? Yanına geliyim mi?" derken izleyip de sabah bir kitapçıda Osmanlı tarihi kitapları ararken görenler gözlerine inanamazdı. Gece yarısı canlı telefon bağlantılarındaki erotik konuşmaları unutulmadı. Ama bir gece canlı yayına bağlanıp adının Fenasi soyadının da Kerim olduğunu söyleyen izleyici, Yıldo'dan fena rol çaldı. Fenasi Bey'in gerçekte kim olduğunu hiç öğrenemedik.
Doktordu, yakışıklıydı ve piyano çalıyordu Ömer Önder Tek kanallı ülkenin resmî kanalında Eurovision yarışmalarını sunuyordu. Doktordu, yakışıklıydı ve piyano çalıyordu. Daha ne olsundu?
Adam Olacak Çocuk Barış Manço Adam Olacak Çocuk programına katılamayan çocukların anneleri çocuklarının bir gün adam olmayacağından boşuna korktu. Özellikle sahnede yarım saat "Bir gün bir gün bir çocuk" şarkısını söyleyen çocukların bugün ne isle iştigal ettiklerini hakikaten merak ediyoruz.
Sezen Cumhur Önal Aradan otuz sene geçip de değişmeyince, gençlik iksirini bulan ve kimseye çaktırmayan kişi olduğundan şüphe edildi. Günün popüler şarkılarını anons ederken bile biz geçmişe giderdik, çünkü şiir gibi konuşurdu. Müzik Yelpazesi'ni sunarken günlük dilimize armağan ettiği "çikolata renkli sanatçı" tabiri aramızdaki ırkçıları ıslah etseydi iyiydi.
Halit Kıvanç Aslında gençlik iksirini Sezen Cumhur Önal'dan önce Halit Kıvanç bulmuştu.
Ağırbaşlı eğlenceyi Türkiye'ye Çetin Çeki öğretti Bir Başka Gece programının sunucusu Çetin Çeki ağırbaşlılığı koruyarak nasıl eğlenileceğini Türkiye'ye öğretti.
Bir Kelime Bir İşlem Bülent Özveren Biz "Cilet değil baba jilet" diyemedik ama Bir Kelime Bir işlem sayesinde babamız Türkçede "cilet" diye bir kelime olmadığını öğrendi. Hafta sonu ödevlerini bitirememiş çocukların Bülent Bey'i çok sempatik bulmadığı da bir başka gerçekti.
Yasemin Bozkurt'ta bugün kim ağlayacak? Ünülerin sünnet fotoğrafları ile mahalleden çocukluk arkadaşlarını karşılarında görünce nasıl salya sümük ağladığını görmek isteyen, Yasemin'in Penceresi'ni kaçırmazdı.
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Güner Ümit Turnike yarışması ile şöhretinin doruğundaydı. Bembeyaz takım elbiseleri ile stüdyonun hâkimiydi. Programın melekleri sanki haremindenmiş gibi bir his bıraktığı olurdu, izleyicilerle de epeyce eğlenirdi. Bu saltanatı bir izleyiciye sorduğu "Yoksa siz Kızılbaş mısınız?" sorusu bitirdi.












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