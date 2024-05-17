Ünlü sunucu Erkan Yolaç, bağırsak enfeksiyonuna bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Televizyonlarda kendi hazırlayıp sunduğu "Evet-Hayır" yarışmasıyla 80'li ve 90'lı yılların unutulmazları arasına giren Yolaç, 89 yaşındaydı.

Erkan Yolaç, 24 Şubat 1935'te Kırklareli'nin Babaeski ilçesinde doğdu. Altı yaşındayken ailesiyle birlikte İstanbul'a taşındı. Öğrenimine Saint-Joseph Fransız Lisesi'nde başladıktan bir yıl sonra Kenan Evren Anadolu Lisesi'nde devam etti. Babasının işi nedeniyle Karabük'e taşınmaları sonucunda Kastamonu Lisesi'ne yatılı olarak başladı. İlk sunuculuk deneyimini, edebiyat öğretmeni Rauf Mutluay'ın teşvik etmesiyle belediye anonsları yaparak başladı. Anonsları beğenilen Yolaç, Belediye Başkanı Osman Zeki Oktay'ın isteği üzerine belediyenin tüm anonslarını üstlendi. Liseden sonra İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi'nden iç mimarlık eğitimi alarak 1959 yılında mezun oldu.

Erkan Yolaç'ın evet-hayır yarışması

1960 yılında Ankara Radyosu'nda bayram özel eğlence programı sunarak sunuculuk kariyerinde ilerlemeye başladı. Huysuz Virjin (Seyfi Dursunoğlu), Orhan Boran, Leyla Sayar ile birlikte gazinolarda çalıştı ve sunuculuk deneyimini ilerletti. İngiliz yayın kuruluşu BBC'de sunulan "Evet-Hayır" adlı yarışmayı uyarlayarak kendi tarzıyla ilk defa 1962'de Caddebostan Gazinosu'nda sahnede sergiledi.

"Duydunuz zilin sesini, yarışma başladı"

Erkan Yolaç'ın televizyon dünyasına kazandırdığı "Evet-Hayır" yarışması, hem çocuklar hem de yetişkinler tarafından izlenirdi. Yarışma formatında, Yolaç'ın mikrofon uzattığı yarışmacı iki dakika boyunca Yolaç'ın kendisine ard arda yönelttiği soruları Evet ya da Hayır kelimelerini kullanmadan veya başlarını aşağı yukarı oynatmadan yanıtlamaya çalışırdı. Yolaç, yarışma sunuculuğunun yanı sıra 1964 yılında üç sinema filminde oyuncu olarak da rol aldı. İlk olarak 1985 yılında Stüdyo Pazar adlı programın içinde yayınlarak yıllar boyunca televizyonlarda izlenen Evet-Hayır yarışması, Erkan Yolaç ismiyle özdeşleşti. Yolaç, 1996 yılında "Erkan Yolaç Show" adlı bir eğlence programı da yaptı.

Erkan Yolaç'ın eşi ve ailesi

Erkan Yolaç, 1970 Türkiye Güzeli olan Asuman Tuğberk ile 1976 yılında evlendi. Çiftin bir kızı ve bir oğlu oldu. Yolaç, sunuculuğun yanı sıra eşi ile birlikte bir konfeksiyon atölyesi kurarak işletti.

Erkan Yolaç'ın Evet-Hayır yarışması

Tek kanallı televizyon döneminde TRT-1 kanalında Pazar günleri yayınlanan Evet-Hayır yarışması'ndan bir kesit...