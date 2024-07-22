Engelsizsiniz

Herkese merhaba,

Bu ay yine yıllardır dile getirdiğim ancak bir türlü çözülemeyen bir sorunu yine köşeme taşıyorum. Bıkmadan usanmadan yazacağım. Fiziksel engeli olan bireylerin ulaşımı için kaldırımlara yapılan rampalar kimi zaman önüne park edilen otomobiller nedeniyle kullanılamıyor. Manisa’nın Salihli ilçesinde duyarsız bir sürücünün aracını engelli rampası önüne park etmesi nedeniyle kaldırıma çıkamayan engelli birey zor anlar yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Mithatpaşa Mahallesi üzerinde bulunan engelli rampasının önüne bir sürücünün otomobilini park etmesi nedeniyle engelli birey kaldırıma çıkamadı. Yolda kalan engelli birey, 112 Acil Çağrı Merkezini arayıp yardım istedi. İhbar üzerine gelen trafik ekipleri, aracı kaldırırken, araç sahibine ise bin 380 lira cezai işlem uygulandı. Duyarsız sürücü tarafından park edilen aracın, rampanın önünün kaldırılmasının ardından engelli birey yoluna devam etti.

Öte yandan Salihli’de birçok noktada bulunan engelli rampalarının trafik ekipleri tarafından kontrol edildiği, park edilen araçlara cezai işlem uygulandığı vurgulanırken, engelli rampasına park edilen araç görüldüğünde vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri istendi.

Lütfen rica ediyorum. Bizlerin yolunu kesmeyin görmezden gelmeyin. Gerekirse cezaları on bin tl seviyelerine getirin. Engelsiz-siniz..

Herkese engelsiz bir ay diliyorum...