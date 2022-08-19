Engelli iş alımı

Merhabalar sizlere bu ay ülkemizin kanayan yaralarından birini ele almak istiyorum. Tüm dünyadaki ekonomik krizden en fazla etkilenen ülkelerden biri de maalesef Türkiye… Buna rağmen devletimiz olabildiğince ekonomik olarak yatırımlar yapmaya devam ediyor. Ülkemizin engelli işsiz sayısı oldukça fazla bunun için Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile sağlık sektöründe engelli işçi alınacağını sağlık bakanı Fahrettin Koca Twitter adresinden duyurdu.

Koca bahsi geçen tweette “Merkez ve taşra teşkilatımızda istihdam edilmek üzere, engelli statüsünde 1356 sürekli işçi alınacak. Alımlar mülakatsız, noter kurasıyla olacak. Başvurular, 19 Ağustos’a kadar, http://esube.iskur.gov.tr adresinden yapılıyor. Hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Umarım engellilere daha fazla iş imkânı sunulur çünkü engellilerin yaşam şartları diğerlerine göre çok daha ağır çalışabilecek elemanları lütfen iş verip çalıştıralım ki hem ülkemiz kazansın hem engellilerimiz.

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…