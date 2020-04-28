Kendi müziğinizi yapabileceğiniz uygulamalar

En iyi müzik yapma uygulamaları

Evde sadece telefonunuzu kullanarak kendi müziğinizi yapmak ister misiniz? O zaman bu müzik yapma uygulamalarını çok seveceksiniz...

FL Studio Mobile

Sade bir arayüze sahip olan bu uygulamayla telefonunuzda müzik yapmak oldukça basit. Sesleri farklı enstrümanlardan alabiliyor ve çoklu efekt oluşturabiliyorsunuz.

Nanoloop

Bu uygulama sayesinde telefonunuzu sentezleyici, düzenleyici ve örnekleyici olarak kullanabiliyorsunuz. Kendi elektronik müziklerinizi oluşturabilir ve aranjmanını yapabilir, koleksiyonunuzu oluşturabilir ve internette yayınlayabilirsiniz.

SPC - Music Drum Pad

Bu uygulamaya canlı ses ve şarkılar ekleyerek mix yapabilirsiniz. Arayüzünde ses ve şarkıları yüklemeniz için 16 farklı alan vardır.

Caustic 3

Caustic ile şarkılarınızı oluştururken sentezleyici ve örnekleyici özelliklerinden yararlanabiliyorsunuz. Her şey gerçek zamanlı kullanım için optimize edilmiştir. Uygulamada 20 çeşit efekt, yankı efektleri ile mikser masası, şarkı sıralayıcı gibi özellikler vardır.

Apple GarageBand

Mobil müzik uygulamaların arasından en çok seçilen bu uygulama, masaüstü programı gibi çalışır. Oluşturduğunuz müziği baştan sona en pratik haliyle kaydedip düzenleyebilmenizi sağlar. İsterseniz bilgisayarınıza aktarıp oradan da çalışmalarınızı sürdürebilirsiniz. Mikrofon, ses kartı gibi çeşitli araçlarlada bağlantı kurabiliyorsunuz.

Beat Snap - Music & Beat Maker

Birçok farklı müzik türüne özel ritim örneği bulabileceğiniz bu uygulamada birkaç basit dokunuşla harikalar yaratabilirsiniz.

Noise

Pratik ve basit bir arayüze sahip olan bu uygulama sayesinde dokunmatik ekranı kişiselleştirebilir ve her yaşa uygun hale getirebilirsiniz.Dünyaca ünlü sanatçıların imzasını taşıyan ritimleri de bulabileceğiniz uygulamada ücretsiz bir müzik kütüphanesi imkanı da vardır.