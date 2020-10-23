Elmalı ayva marmelatlı crumble tart

Bu lezzeti çok seveceksiniz! İşte Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden elmalı ayva marmelatlı crumble tart tarifi...

Elmalı ayva marmelatlı crumble tart
Yaşam
23 Ekim 2020 Cuma

Tarif defterimden; Altında incecik hamuru, arasında bol elmalı, tarçınlı & ayva marmelatlı dolgusu ve üzerindeki crumble ile lezzet şöleni...


Aşağıda iki adet dikdörtgen kalıpta yaptığım gibi tarifi veriyorum, dilerseniz orta boy fırın tepsisinde de hazırlayabilirsiniz.


Servis: 2 adet 11*35 cm ilk dikdörtgen tart kalıbında veya 26*36 cm lik fırın tepsisinde

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 - 35 dakika


Malzemeler:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

Elmalı marmelatlı harç için:

  • 6 adet büyük boy elma

  • 1 çay kaşığı tarçın

  • 1/2 bardak ayva marmelatı

  • 1/2 bardak ceviz içi

  • 1 tatlı kaşığı tereyağı, kalıba sürmek için

Hamuru için:

  • 1 yumurta

  • 1/2 bardak toz şeker

  • 125 gr tereyağı, eritilmiş

  • 2 bardak + 1 yemek kaşığı un

  • 1 paket vanilya

  • 1 tutam tuz

Üzerlerine;

  • 1 yemek kaşığı pudra şekeri





Yapılışı:


Elmalı harç için;

*Elmaların kabuklarını soyup çekirdeklerini çıkardıktan sonra rendenin iri tarafıyla rendeleyin. Tavaya alarak sularını salıp tamamen çekene kadar orta ateşte pişirin. Ocağı kapatıp tarçın, ayva marmelatı ve iri parçalara ayrılmış ceviz içini ekleyerek karıştırın. Soğuyana kadar kenarda bekletin.


Hamuru için;

*Yumurta, şeker ve tereyağını yoğurma kabına alarak karıştırın. Un vanilya ve tuzu harmanlayıp elekten geçirerek yumurtalı karışıma ilave ederken bir yandan yoğurmaya başlayın (orta sertlikte bir hamur elde ediyoruz).


*Kalıpların tabanlarına ve yanlarına tereyağı sürün. Hamurdan 4 adet büyük yumurta boyutunda ayırıp dondurucuya alın. Kalan hamuru kalıplara yerleştirip yanlarını yükseltin.


*Elmalı harcı kalıplara pay edin. Donmuş hamuru rendenin iri tarafıyla rendeleyerek elmalı harçların üzerine yayın.


*10 dakika önceden 175 derecede ısıtılmış fırında kızarana kadar 30 - 35 dakika pişirin. Fırından aldıktan sonra üzerlerine pudra şekeri serpin.


Notlar:

*Elmalı harçtaki marmelatın şekeri yeterli olduğundan ekstra şeker ilave etmiyoruz.

*Ayva marmelatı yerine erik marmelatı kullanabilirsiniz.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...


Elmalı ayva marmelatlı crumble tart
Elmalı ayva marmelatlı crumble tart



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