Çorapla uyumak ne kadar sağlıklı?

Uyku, herkesin hayatının hayati bir parçalarından birini oluşturuyor. Ne de olsa, insanlar günlerinin yaklaşık üçte birini uyuyarak geçiriyorlar. Ulusal Sağlık Enstitüsü, uykunun normal beyin ve vücut işlevi için gerekli olduğunu söylüyor. Çoğu insan zaman zaman uyumakta zorluk çeker. Bunun için eğer denemediyseniz bir de çoraplarınızla uyuyun...

Çorapla uyumak, uykuya dalmanıza yardımcı olabilir

Yatakta çorap giymek ayakları aşırı ısıtıp rahatsız edecek bir durummuş gibi görünebilir. Ancak gerçekte bu alışkanlık vücudun iç sıcaklığının düzenlenmesine yardımcı olabilir. 2007'de yapılan bir araştırma, yatakta normal veya ısıtmalı çorap giyen yetişkinlerin daha hızlı uyuduğunu gösterdi. Bunun nedeni olarak bir kişinin vücut sıcaklığının gece boyunca düşerek en düşük sıcaklığa sabah 4 civarında ulaşması olarak görüldü.

Ortalama vücut ısısı 98.6°F yani 37°C'dir. Ancak bu 24 saat boyunca 1 ila 2 derece arasında değişir. Ayakları ve elleri ısıtmak kan damarlarını genişletir, buna "vazodilatasyon" denir. Bu, deri yoluyla ısıyı serbest bırakır ve vücut sıcaklığını düşürmeye yardımcı olur. Bu da beyne yatma saatinin geldiğine dair bir mesaj gönderir. Araştırmalar, sıcak bir tenin daha hızlı uyumakla ilişkili olduğunu gösteriyor.

Uyku ve vücut sıcaklığı

Bir kişinin vücut sıcaklığı, sirkadiyen ritmi olarak da adlandırılan biyolojik saatinden etkilenir. Sirkadiyen ritim, uykunun zamanlamasını kontrol ederek kişinin gece uykulu ve sabahları uyanık hissetmesini sağlar. Vücut sıcaklığı gün içinde kademeli olarak yükselir, insanların en uyanık ve tetikte hissettikleri öğleden sonraki geç saatlerde zirveye ulaşır. Vücut sıcaklığı daha sonra gece boyunca düşer ve kişinin uykulu hissetmesine neden olur.

Bir insan uykuya dalmaya başladığında vücut ısısı 1-2 derece kadar düşer. Bunun nedeni, vücudun diğer işlevler için enerji tasarrufu yapması olarak görülebilir. Bir insan çoraplarıyla uyuyorsa bu, vücut sıcaklıklığını düzenlemesine yardımcı olabilir. İyi bir sıcaklık düzenlemesi için insanlara yatak odalarını 60 ile 67°F arasında yani 15.5 ile 19.4 °C bir seviyede tutmalarının tavsiye edilmesinin nedeni de budur.

Çorapla uyumayı sevmiyorsanız...

Yatakta çorap giymekten hoşlanmayan kişiler şunları da deneyebilir:

Yatmadan önce ılık bir ayak banyosu

Yatağa girmeden önce sıcak bir çift terlik giymek

Yatağınızda ayakucunuzda bir battaniye ile uyumak

Yatmadan 1 veya 2 saat önce banyo yapmak

Ayrıca ısıtılmış çorap kullanıyorsanız, aşırı ısıtmamak oldukça önemli. Çok sıcak olmaları sadece cildinizi yakmakla kalmaz, aynı zamanda yangın tehlikesi de oluştururlar. Sıklıkla söylense de yatakta çorap giymek hijyenik değildir. Bununla birlikte, dolaşımı azaltabileceğinden çorap seçerken çok sıkı olmamasına dikkat etmelisiniz. Tüm bunlara ek olarak doktorunuz aksini belirtmediği sürece yatakta kompresyon çorabı giymekten kaçının.

Referans: Deborah Weatherspoon & Stephen Gill. "Is sleeping with socks on good for you?". Şuradan alındı: https://www.medicalnewstoday.com/articles/321125. (6 Mart 2018).