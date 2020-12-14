Düşük göz yapısına sahip olanlar için makyaj tüyoları

Makyaj yaparken gözlerimizi olduğundan büyük ve bakışlarımızı canlı göstermek istiyoruz. İşte bunun için yapmanız gerekenler haberimizde...

Düşük göz yapısına sahip olanlar için makyaj tüyoları
Güzellik
14 Aralık 2020 Pazartesi

Olabildiğince canlı bir bakış yakalamak tüm kadınlar için önemlidir. Yorgun bir bakış yaratmamak ve göz yapınızın düşüklüğünü makyaj hileleriyle azaltmak isterseniz bu önerilerimizi dikkate alabilirsiniz:


Göz kapağına baz ve kapatıcı aşamasını atlamamalısınız

Düşük göz kapağına sahip olanların yakındıkları durumların başında küçücük bir göz hareketlerinde rimellerinin göz kapağına bulaşması veya farlarının çabuk bozulması gelir. Bu durumları önlemek için makyaj bazı kullanmanızda fayda var. Bu sayede farınızın ömrü daha uzun olacak. Ayrıca makyaj bazınızın üzerinden hafifçe geçtiğiniz kapatıcınız ise daha temiz bir görünüm oluşmasına yardımcı olabilir.


Kolay sabitlenen bir kapatıcı kullanın

Kapatıcınızın kolay sabitlenmesi gün içerisinde makyajınızın bozulmaması için çok önemli. Fardan önce uygulayacağınız kapatıcınızın grileşmemesine veya tam aksine turunculaşmamasına dikkat edin.


Sabitleyici transparan pudralardan faydalanın

İşinizi bir kat daha garantiye almak istiyorsanız transparan bir pudra tercih edin. Böylece kesin olarak göz kapağınızda oluşan yağlanmalardan kurtulmulş olacaksınız.


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Göz kapağınızın dış köşelerine koyu tonlarda bir far uygulayın

Koyu tonda olsun fakat siyah yerine kahverengi gibi daha yumuşak bir rengi tercih etmenizde fayda var. Göz kapağınızı daha geniş ve yukarı doğru göstermek için dış köşelere doğru sanki çektirmiş gibi bir görünüm oluşturun.


Gözlerinizin orta kısımlarına açık renkte bir far uygulayın

Sıcak, doğal tonlarda bir bronz veya yine sıcak tonlarda başka bir renk far uygulamanız gözlerinizi ön plana çıkaracak. Böylece gözleriniz dikkat çekerken aynı zamanda daha canlı bakışlara sahip olabilirsiniz.


Açık renk göz kalemi sürün

Gözlerinizin içinde beyaz yerine krem renkte bir göz kalemi çekmek gözlerinizi fark ettirmeden daha büyük gösterecektir. Bu sayede göz yapınızın düşüklüğünü bu ufak hareketle gizleyebilirsiniz.


Eyeliner çekerken dikkatli olun

Düşük göz yapısı olanların dikkat etmesi gereken şeylerden biri de göz çerçevesini oluşturan eyelinerı düzgün çekmek. Bunun için eyelinerınızı olabildiğince ince çizin ve kuyruğunu dış köşelerde yoğunluk verdiğiniz farla birleştiği yerden yukarı doğru çekin.


Kirpik kıvırıcınızı kullanmayı unutmayın

Kirpik kıvırıcıları her ne kadar gözümüzü korkutsa da aslında gözleri daha büyük göstermek ve canlı bir bakış yaratmak için oldukça önemlidirler. Onların sayesinde gözlerinizi olduğundan daha iri gösterebilirsiniz. Daha sonrasında rimelinizi de kirpiklerinizi daha kalkık gösterecek şekilde sürmelisiniz.


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