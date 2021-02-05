Dünyanın ilk yüz ve çift el nakli gerçekleştirildi

Dünyanın ilk başarılı yüz ve çift el nakli gerçekleştirildi. 2020’nin Ağustos ayında ABD'de 23 saat süren ve 140’tan fazla sağlık çalışanın katıldığı operasyon sonucunda 22 yaşındaki Joe DiMeo’ya yüz ve çift el nakli yapıldı.

2018 yılında aracının direksiyonu başında uyuyakalan ve ciddi bir trafik kazası geçiren Joe DiMeo’nun vücudunun neredeyse yüzde sekseninde üçüncü dereceden yanıklar oluşmuştu. DiMeo, bu kaza sonucunda göz kapaklarını, kulaklarını ve parmaklarının çoğunu kaybetmişti. Aynı zamanda boynunda ve yüzünde hareket etme yetisini kısıtlayan ciddi yaralar bulunuyordu.

Geçtiğimiz Ağustos ayında DiMeo'ya yüz ve çift el nakli yapıldı. Doktorlar, operasyonu başarılı olarak nitelendirmeden önce naklin 22 yaşındaki DiMeo’nun vücudu tarafından reddedilmediğinden emin olmak istedi.

Yüz Nakli Programı sorumlusu Eduardo Rodriguez, "Bu operasyonun sadece Joe'nun iyi görünmesini sağlamasını istemedik, aynı zamanda en iyi şekilde sonuç vermesini de istedik. Özellikle de eller konusunda" dedi. Bundan önce yapılan iki farklı yüz ve çift el nakli başarısızlıkla sonuçlanmıştı. Bir hasta nakil sonrası yaşanan komplikasyonlardan dolayı vefat ederken, el nakli ise başarılı olmamıştı.

Başarılı operasyon sonrasında Joe DiMeo, duygularını “Bu, insanın hayatı boyunca bir kez elde edebileceği bir şans. Umuyorum ki donörün bir kısmının benimle yaşadığını bilmek, ailesini biraz olsun rahatlatır. Ben ve ailem bana verilen bu ikinci şans için minnettarız" şeklinde ifade etti.

Haber: Dilara Koru