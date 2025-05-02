Dünyanın en yaşlı kadını kim?

Dünyanın en yaşlı insanı belli oldu. İngiltere’de yaşayan Ethel Caterham'a, Guinness Dünya Rekorları tarafından ‘dünyanın en yaşlı kadını’ ve ‘yaşayan en yaşlı insan’ unvanları verildi. (DHA)

Ethel Caterham'dan önce, 'yaşayan en yaşlı insan' ve 'dünyanın en yaşlı kadını' unvanlarının sahibi Brezilyalı rahibe Inah Canabarro Lucas'tı. Dünyanın en yaşlı kadını Inah Canabarro Lucas'ın 116 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından bu unvanı ve 'yaşayan en yaşlı insan' unvanını Ethel Caterham devraldı. 115 yaşındaki Caterham, son 12 yılda bu unvana ulaşan en genç kişi oldu.

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