Dünyanın en yaşlı yeni evli çifti

Aşkı bulamamaktan hiçbir zaman korkmayın! Dünyanın en yaşlı yeni evlilerinin yaşlarının toplamı 200 yılı geçiyor. Huzurevinde tanışan çift, ikinci bir şans için hiçbir zaman geç olmadığını ispatlıyor.

Dünyanın en yaşlı yeni evli çifti
Yaşam
Giriş: 13 Aralık 2024 15:43 Güncelleme: 13 Aralık 2024 15:50
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Dünyanın en yaşlı yeni evlileri, birlikteliklerini kutluyor. Marjorie Fiterman (102) ve Bernie Littman (100), Philadelphia'daki huzurevinde aşkı buldular. Dokuz yıl çıktıktan sonra, Guinness Dünya Rekorları'nın yakın zamanda web sitesinde anlattığına göre, dünyanın en yaşlı yeni evli çifti oldular.


Guinness'in tespitine göre yaşlı çift gençlik yıllarında da tanışabilirdi ama bu olmadı. İkisi de Pennsylvania Üniversitesi'nde okudu ancak yolları asla kesişmedi. Fiterman öğretmenlik yaptı. Littman ise mühendislik kariyerini yürüttü. Eşleri vefat edip aynı huzurevine taşınmadan önce her ikisi de 60’ar yıl evli kaldı.


Dünyanın en yaşlı yeni evli çifti

Odalarının bulunduğu katta düzenlenen bir kostüm partisi, Fiterman ve Littman'a tanışma şansı verdi ve kısa süre sonra aşkları alevlendi.


Guinness Rekorlar Kitabı’nda yer alan bilgilere göre, ikilinin ilk buluşması Littman'ın torunlarından birinin doğduğu gün gerçekleşti. Kaldıkları huzurevinde düzenlenen yemek organizasyonları ve tiyatro gösterilerinde kaynaştılar. İkili, birlikteliklerini bir sonraki aşamaya taşımaya karar verdi ve Mayıs ayında evlendi. Çifti evlendiren memur Adam Wohlberg, evlilik törenlerinde yeni evlilere verdiği olağan tavsiyeleri onlara vermekten kaçındı. Bunun yerine şunları söyledi: "Geleceğin siz ve partneriniz için tam olarak ne getireceğini söylemek yanlış olmaz. Gelecek, size her birinizin, birbiriniz hakkında bildiğiniz ve anladığınız şeyleri getirecek. Ve birbiriniz hakkında sevdiğiniz şeyleri belirlediniz; bunlar değişmeyecek." Huzurevi yetkilileri, çiftin özellikle yaşlı insanları etkileyen Covid-19 pandemisi boyunca birbirine destek olduğunu belirtiyor. Littman'ın torunu Sarah Sicherman, "birbirlerini buldukları ve birbirlerine destek oldukları için çok şanslı" olduklarını söyledi. Sicherman Guinness'e "İkisi de birbirlerinin mizah anlayışını ve zekasını seviyor" dedi. “Birbirlerini genç tutuyorlar.”


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Kaynak: ‘They keep each other young’: couple aged 102 and 100 set record for oldest newlyweds". Ramon Antonio Vargas. (2024) Şuradan alındı: https://www.theguardian.com/world/2024/dec/12/oldest-newlyweds-guinness-world-records


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