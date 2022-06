İyimserler daha uzun yaşıyor

Daha uzun yaşam süresi ile iyimserlik arasında bağlantı bilimsel olarak doğrulandı. Olumlu yönden bakmak hem ömrü uzatıyor hem de 90’lı yaşlar gibi çok ileri yıllarda bile tatmin edici bir yaşam sağlıyor.

Uzun ömürlü olmak ve sağlıklı yaşlanmak neredeyse herkesin hayali. Bilim insanları “Olumlu psikolojik faktörlere odaklanmak uzun ve sağlıklı yaşamanın yollarından biri olabilir mi?” diye sordu. Özellikle de farklı etnik gruplardan gelen yaşlı kadınlar incelendi. Bulgular, olaylara olumlu yönden bakmanın ömrü uzatan bir etken olduğunu ortaya koydu.

İyimserlik ve uzun yaşama ile ilgili daha önce yapılan bilimsel çalışmalar ağırlıklı olarak beyaz ırk üzerinde yoğunlaşmıştı. Farklı ırk ve etnik grupları dahil etmek halk sağlığını gerçek anlamda incelemek için önemliydi. Çünkü ABD gibi farklı etnik grupların bir arada yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki istatistikler, beyaz ırk mensuplarının sosyo-ekonomik avantajlardan dolayı daha uzun yaşadığını ortaya koyuyordu. Düşük sosyo-ekonomik koşullardan daha fazla etkilenen gruplarda uzun ve sağlıklı yaşlanan kişilerin sırrı ise merak ediliyordu.

Yapılan çalışmada, daha yüksek ölüm oranlarına sahip olan, düşük sosyo-ekonomik düzeydeki toplumsal gruplarda hem uzun hem de önemli bir sağlık sorunu olmadan yaşayanlar incelemeye alındı. Özellikle yaşlı kadınlar arasında iyimserliğin etkisi dikkat çekici düzeydeydi.

İyimserlik, olumlu psikolojik faktörlere odaklanmak olarak biliniyor. TDK Sözlük’te "Her şeyi en iyi yönleriyle gören, her durumda iyi bir çıkış yolu uman, geleceğe umutla bakan dünya görüşü" olarak tanımlanıyor. Dünyanın en iyi üniversiteleri listesinde 1 numarada olan Oxford’un sözlüğünde ise “Geleceğe veya bir şeyin başarısına yönelik duyulan güven” olarak açıklanıyor.

Olumlu tarafı görmek uzun bir ömür yaşamak için etkili

Yapılan çalışmada, 160.000’e yakın kadının verileri ve anket sonuçları analiz edildi. 1993-1998 yılları arasında kaydolan 50-79 yaş arası kadınlar 26 yıl boyunca izlendi.

Araştırma bulgularına göre bardağı dolu tarafından gören kişiler, kötümser bakan kişilere oranla %5 daha uzun yaşıyor. Bunun altında da daha az sağlık problemi yaşamak gibi sebep-sonuç ilişkisi yatıyor.

İyimser eğilimli olmak yaşlılık sorunları arasında yer alan sağlık problemlerini azaltmada etkili oluyor. Kısacası “bardağı dolu tarafından görmek” daha tatmin dolu bir yaşamın anahtarlarından biri.

Referans: “High optimism linked with longer life and living past 90 in women across racial, ethnic groups” (2022) Harvard T.H. Chan School of Public Health. Şuradan alındı: https://www.sciencedaily.com/releases/2022/06/220608161431.htm