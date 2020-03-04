Dünyadaki ve Türkiye'deki çocuk müzeleri

Çocuklarınızın hem müze kültürüne aşina olmasını hem de eğlenmesini sağlamak için bu müzeleri bilmekte fayda var!

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Her yaştan insanın keyifle gezeceği çocuk müzeleri

Nürnberg Oyuncak Müzesi – Nürnberg / Almanya

Lydia Bayer ve eşi Paul Bayer’in 1920 yıllarında başlayan koleksiyon tutkusu sayesinde bu müze 1971 yılında açıldı. 80.000 adet öğenin bulunduğu müze, kurulduğu günden bu yana 5,5 milyondan fazla ziyaretçi almıştır. Hafta içi 10.00-17.00, hafta sonu 10.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Tropenmuseum Junior – Amsterdam / Hollanda

Avrupa’nın ilk çocuk müzesi olan Tropenmuseum Junior, 1975 yılında kurulmuştur. 6 ile 13 yaş aralığındaki çocuklara odaklanan müze, aynı zamanda çocuklara dünyadaki farklı kültürleri tanıtmak için iki buçuk yılda bir farklı bir ülkeyi tanıtan sergiler açıyor.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Eureka! Ulusal Çocuk Müzesi – Halifax / İngiltere

Dame Vivien Duffield tarafından ilk 1985’te tescilli bir hayır kurumu olarak açılan müzenin, 1992 yılında resmi olarak Prens Charles tarafından açılışı yapıldı ve İngiltere’nin ilk çocuk müzesi olarak tarihe geçti. 0-11 yaş aralığındaki çocuklara hitap eden bu müzede 400’ü aşkın interaktif ve dokunulabilir sergiler bulunmakta. Pazartesi günleri hariç hafta içi 10.00-16.00, hafta sonu 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Labirent Çocuk Müzesi – Berlin / Almanya

1997 yılında kurulan müze, çocukların bir labirentte gibi gezinebilecekleri eğlence temelli bir müzedir. Her yıl birçok sergiye de ev sahipliği yapmaktadır. Perşembe ve Cuma günleri 13.00-16.00, cumartesi ve pazar günleri 11.00-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Brooklyn Çocuk Müzesi – New York / ABD

Dünyanın en eski çocuk müzesi ünvanına sahip Brooklyn Çocuk Müzesi, 1899 yılında New York’ta kuruldu. Görsel sanatlar, müzik, doğa bilimleri ve dünya kültürleri konuları üzerine kurulan sergileri ve programlarıyla her yıl çocukların severek gittiği bir müze haline geldi. Salı, çarşamba ve cuma günleri 10.00-17.00, perşembe günleri 10.00-18.00, cumartesi ve pazar günleri 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

Indianapolis Çocuk Müzesi – Indianapolis / ABD

Yaklaşık 480.000 metrekarelik sergi ve etkinlik alanına sahip müze, dünyanın en büyük çocuk müzesi olarak geçiyor. Çocukların dışarıda koşup oyunlar oynayabilecekleri büyük alanlar ve içeride dinozorlar, tarih, jeoloji gibi ilgi çekici birçok konu ve sergiler bulunuyor. Pazartesi günleri hariç 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Kanada Çocuk Müzesi – Qubeck / Kanada

Kanada Tarih Müzesi’nin içinde bulunan Kanada Çocuk Müzesi, çocuklara dünyayı minyatür halde dolaşma imkanı sunar ve kostümler, sergiler, eşyalar ve eserler yoluyla farklı kültürleri tanımalarını sağlar.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Junibacken – Stockholm / İsveç

Bu müzenin hikayesi ünlü çocuk kitabı Pippi Uzunçorap’ın yazarı Astrit Lindgren ile başlıyor. Çocuklar için harika bir okuma merkezi olmuş ve yılda 1600’den fazla performans sergilemesiyle İsveç’in en büyük çocuk tiyatro üreticisi ünvanını kazanmıştır. 10:00-17:00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

  

Türkiye’de bulunan çocuk müzeleri

 

Oyuncak Müzesi – İstanbul

Şair/yazar Sunay Akın tarafından 23 Nisan 2005 tarihinde İstanbul’da kurulmuştur. Müze, 1700’lü yıllardan günümüze kadar gelen en gözde oyuncakları bünyesinde barındırıyor ve 7’den 70’e her yaştan insan bayılarak geziyor. Pazartesi günleri hariç haftanın her günü 09.30-18.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

 

Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü – İzmir

Türkiye’deki ilk ve tek çocuk müzesi ünvanını taşıyan Evrensel Çocuk Müzesi ve Eğitim Kampüsü, İzmir Karşıyaka’da halkın büyük ilgisiyle açıldı. Çocukların eğlenmeleri ve aynı zamanda da öğrenmelerini hedefleyen müzede, birçok alanında uzman eğitmenler, arkeologlar bulunmakta. Hafta içi 08.00-18.00, hafta sonu 09.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz.

Müzenin sitesine buradan ulaşabilirsiniz.

 

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