Dünyanın dört bir yanından canlı yayınlar

Dünya canlı yayın kameraları

Evinizin camındaki manzaradan sıkıldıysanız sizleri dünya canlı yayınlarına davet ediyoruz. Kaliforniya sahillerinden Alaska'ya kadar birçok yeri canlı olarak izleyebilirsiniz.

Britanya Virjin Adaları'nın sahilleri

Karayipler'de bulunan Britanya Virjin Adaları'nı görmek artık düşündüğünüzden daha kolay. Youtube üzerinden 7/24 canlı yayın yapan bu videoda harika sahile bakabilirsiniz.

Florida sahilleri

Florida sahillerini ve denizini izlemek isterseniz sizi böyle alalım.

Explore.org

Dünyanın dört bir yanından birçok çeşit canlı görebilmek ne güzel fırsat olur değil mi? Afrika'daki safarilerden Alaska'daki buzullara kadar geniş bir skalası olan bu platformda birçok canlı yayın bulabilirsiniz.

Canlı yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.

Hawaii plajları

Evinizde tropikal bir hava esmesini isterseniz Hawaii sahilleri bunun için doğru yer.

Kaliforniya plajları

Kaliforniya plajlarını 7/24 canlı yayın olarak izleyebileceğinizi biliyor musunuz?

Monterey Bay Akvaryumu

Monterey Bay Akvaryumu, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 10 farklı canlı yayın izleme imkanı ile su altı dünyasını keşfedebilirsiniz.

Canlı yayına buradan ulaşabilirsiniz.

NASA canlı yayınları

Uzaya kim gitmek istemez ki? Nasa, uzaya gidemesek de oradaki canlı yayınlarıyla bize muhteşem manzaralar görebilme imkanı sunuyor.

NASA'nın gözünden dünyanın güzelliği