Dünyanın dört bir yanından canlı yayınlar

Karayipler'de bulunan Britanya Virjin Adaları'nı görmek artık düşündüğünüzden daha kolay. Youtube üzerinden 7/24 canlı yayın yapan bu videoda harika sahile bakabilirsiniz.
Florida sahillerini ve denizini izlemek isterseniz sizi böyle alalım.
Dünyanın dört bir yanından birçok çeşit canlı görebilmek ne güzel fırsat olur değil mi? Afrika'daki safarilerden Alaska'daki buzullara kadar geniş bir skalası olan bu platformda birçok canlı yayın bulabilirsiniz.
Canlı yayınlara buradan ulaşabilirsiniz.
Evinizde tropikal bir hava esmesini isterseniz Hawaii sahilleri bunun için doğru yer.
Kaliforniya plajlarını 7/24 canlı yayın olarak izleyebileceğinizi biliyor musunuz?
Monterey Bay Akvaryumu, kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. 10 farklı canlı yayın izleme imkanı ile su altı dünyasını keşfedebilirsiniz.
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Uzaya kim gitmek istemez ki? Nasa, uzaya gidemesek de oradaki canlı yayınlarıyla bize muhteşem manzaralar görebilme imkanı sunuyor.