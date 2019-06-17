Düğün makyajının sırrı: Kontür makyaj uygulamaları

Düğün makyajında kontür nasıl yapılmalı?

Düğün makyajında kalıcılığı sağlayabilmek için kontür vazgeçilmez bir makyaj uygulaması olarak karşımıza çıkıyor. İşte düğününüzde yaptırabileceğiniz kontür uygulamaları...

Günler öncesinden başlayan hazırlıklar, en iyi makyaj artistini bulmak için yapılan araştırmalar ve sonu gelmeyen makyaj provaları… Tüm bunlar düğün öncesi girilen telaşın sadece küçük ama en önemli aşamasını oluşturuyor. Üstelik tüm uğraşlara rağmen gün boyu sizi yarı yolda bırakmayacak makyajı yaptırmaksa neredeyse imkansız. Bu aşamada kontür makyaj uygulamalarının devreye girdiğini söyleyen Ergül Keskin Conture

Make up Studio’nun Kurucusu Kontür Makyaj Eğitmeni Ergül Keskin, düğün öncesi

yapılabilecek kontür makyaj yöntemlerini anlatıyor.

Düğünde makyajınızın gün boyu kalacağından emin misiniz?

Bir kadının hayatının en özel günlerinden biri olan düğün gecesinde, yıldız gibi parlamak için yapılacak makyaj çok önemli rol üstleniyor. Bu sebeple gelin adayları kendine en çok yakışacak makyajı belirlemek adına sayısız provaya gidiyor. Gecenin ev sahibi olarak çok daha özel bir görünüme kavuşmak için uzun uğraşlar sonucunda gelin makyajı yapılıyor ancak bir şey atlanıyor. Makyajın; heyecan, kalabalık, telaş, tempo ve durmaksızın devam eden danslar sonrasında akmaya, dağılmaya ve bozulmaya başlayacak olması…

Kontür makyaj ile düğünün yıldızı sizsiniz...

Kontür makyaj ise uzun vadede sağladığı kalıcılık sayesinde makyajın gün boyu ciltte bozulmadan kalmasını kolaylaştırıyor. Makyajın kalıcı olmasının verdiği güven aynı zamanda kişinin düğün süresince çok daha rahat hissetmesini sağlıyor. Üstelik uygulanacak kontür makyaj uygulamaları bazı kusurlarından rahatsız olan ancak ameliyat masasına yatmaktan çekinen kişiler için harika sonuçlar sunuyor. Kimi zaman gözleri çok daha çekik göstermeye yarayan kontür işlemi, kimi zamansa canlılığını yitirmiş dudakların yardımına yetişiyor.

Kaş kontürü ile güçlü ifadeniz hep sizinle…

Kontür makyaj uygulamaları arasında çok popüler olan kaş kontürü, düğün öncesi de gelin adaylarının sıklıkla başvurduğu bir işlemdir. Çünkü her ne kadar sabitlenmiş ve doldurularak kusursuz hale getirilmiş de olsa düğünün ilk anından itibaren terlemenin de etkisiyle kaşlar bozulmaya başlar. Düğünün telaşı içinde tekrar tazelemek, bozulan yerleri düzeltmek ve simetrik kaşlar elde etmek ise zordur. Tam da bu sebeple son zamanlarda düğün sezonu öncesi kaş kontür talebi yaşanıyor. Düğün öncesi uygulanan kaş kontürü, doğal, yüz hatlarıyla uyumlu ve bozulma olasılığı olmayan sonuçlar sunuyor.

Kaş kontürü kısaca; renk pigmentlerinin, kaş bölgesindeki derinin alt tabakasına işlenmesi ile yapılan bir işlemdir. Dökülmüş, seyrelmiş ya da formu bozulmuş kaşların tekrar ele alınmasını temel alır. Düğün öncesinde yaklaşık 1,5 – 2 saat sürecek bir seansla kolaylıkla uygulanabilir.

Eyeliner kontür ile günün en etkileyici bakışlarına sahip olabilirsiniz

Gelin makyajının en dikkat çekici noktası gözlerdir. Göz makyajının en belirleyici unsuru ise kusursuzca çekilmiş, her iki gözde de eşit olarak konumlandırılmış eyelinerdır. Günler öncesinden yapılan onca hazırlık ve provaya rağmen düğün gününüzde istenilen eyeliner çekilemeyebilir. Üstelik çekilse bile duyguların birbirine karıştığı bu özel günde kimi zaman gülmekten kimi zamansa ağlamaktan bozulması yüksek bir ihtimaldir. Tüm bu riskleri ortadan kaldıran eyeliner kontür, gözlere anlam ve derinlik katarken, optik olarak daha güçlü bir görüntü ortaya koyuyor. Normal makyaj rutininde bile zorlu bir serüvene dönüşen eyelinerın, kalıcı uygulama olarak ancak profesyonel kişilerce yapılması gerekiyor. Eyeliner kontür uygulamasında öncelikle beklenti ve göz şekline uygun olarak bir ön çizim gerçekleştiriliyor. Belirlenen şekle göre işlem süresi 1 ila 2 saat arasında değişen seans, 20 gün sonra rötüş yapılarak tamamlanıyor. Sonuç ise her zaman kusursuz, eşit ve bozulmayan eyeliner…

Siz düğüne hazırsınız, peki ya dudaklarınız?

Makyajın son adımlarından biri olan ruj sürmek her ne kadar nispeten daha kolay olsa da bozulması da aynı derecede kolaydır. Üstelik düğün boyunca gelen tebrikleri almak, sohbet ve selamlaşma seremonisi sonunda dudakta rujun kalması neredeyse imkansız oluyor, kalanlarsa kötü bir görüntü yaratmanın ötesine geçemiyor. Cihaz ve bitkisel boyalar aracılığıyla gerçekleştirilen dudak içini renklendirme olarak tanımlanan dudak kontürü sadece gün boyu canlı ve bozulmayan bir görüntü yaratmıyor. Aynı zamanda dudakları daha dolgun gösteriyor, dudak hattını belirginleştirerek en ideal forma kavuşmasını sağlıyor.