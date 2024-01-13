Down sendromlu ilk parlamenter Mar Galcerán kimdir?

Mar Galcerán, İspanya'nın özerk Valensiya topluluğunu temsilcilerinden biri olarak Avrupa Bölgesel Parlamentosu’nda göreve başladı.

Mar Galcerán kimdir?

"Kendinizi geliştirmeniz, hedefler ve hedefler belirlemeniz gerekiyor çünkü sonunda azimle her zaman ona ulaşırsınız." şeklinde ifade eden Mar Galcerán’ın özgeçmişi merak ediliyor.

45 yaşındaki Galcerán, Mar Galcerán, Valensiya'daki Altaviana Otelcilik ve Turizm Okulu'nda mesleki eğitim aldı. Ev Teknisyeni Yardımcısı ve Anaokulu Teknisyeni Yardımcısı unvanlarına sahip. 18 yaşında muhafazakâr Halk Partisi'ne (PP) katıldı. Uzun yıllar devlet memuru olarak görev yaptı. İspanya'nın özerk Valensiya topluluğunun hükümeti olan Generalitat Valenciana’da 13 yıl staj yaptıktan sonra dört yıl boyunca Down sendromuna sahip çocukları olan ailelere yardım eden bir Valensiya kuruluşu olan Asindown'da çalıştı ve örgütün Down sendromlu ilk başkanı oldu.

Mar Galcerán 26 yıl boyunca, on üç yılı geçici olarak Valencia’da kamu hizmetinde olmak üzere 2010'dan bu yana Sosyal Refah Departmanı’nda, Eşitlik ve Kapsayıcı Politikalar Departmanı’nda asistan olarak çalıştı ve halen Sağlık ve Halk Sağlığı Bakanlığı'nda çalışıyor.

Mayıs 2023'te Galcerán, Halk Partisi'nin 2023 Valensiya bölge seçimleri parti listesinde 20. sırada yer aldı. Avrupa bölgesel parlamentosunda görev yapan ilk Down sendromlu kişi olacağı öngörülüyor.

Galcerán, "İnsanların beni sadece engelim nedeniyle değil, bir insan olarak görmesini istiyorum" diyerek toplumdaki önyargının ortadan kaldırılmasına yardımcı olmayı umuyor.

“Farklı Yeteneklere Sahip İnsanlar” biriminde görev yürüten Galceran, milletvekili seçilmesi sonrasında farklı yetenekteki insanlara şöyle seslendi: “Sizden çalışmanızı, hiçbir şeyden vazgeçmemenizi istiyorum çünkü aklınıza koyduğunuz şeyi başarabilirsiniz. İlk başta zor ama kendinizi aşmanız, hedefler ve amaçlar belirlemeniz gerekiyor çünkü sonunda, bedeli ne olursa olsun, azimle her zaman ona ulaşırsınız.”

Galcerán, “Vatandaşlara hizmet etmek için çalışacağım. Milletvekili olarak görevim topluma hizmet etmektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: https://www.eldiario.es/comunitat-valenciana/vida-rompiendo-barreras-mar-galceran-primera-diputada-espana-sindrome-down_1_10495855.html