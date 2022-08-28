Bol domatesli, kıymalı nefis bamya yemeği bizim evde en sevilen yaz lezzetlerinden biri...

Yanında tereyağlı pirinç pilavı ve cacık ile tam da yaz menüsü olan lezzeti bamya mevsimindeyken deneyin derim...

Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 30 dakika

Domatesli bamya yemeği malzemeler:

1/2 kg bamya

2 yemek kaşığı zeytinyağı

2 büyük boy kuru soğan, yemeklik doğranmış

250 gr az yağlı dana kıyma

1 limon suyu

1 kg domates, kabukları soyulup yemeklik doğranmış

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı tuz

Domatesli bamya yemeği yapılışı

Bamyaları yıkayıp kevgire aktarın. Tepe bölümlerini koni biçiminde soyun (bamyalar pişerken salyalanmamaları için çekirdekli bölümün açılmamasına dikkat edin!).

Zeytinyağı, kuru soğan ve kıymayı yayvan bir tencereye alın, sularını salıp çekene kadar ara sıra karıştırarak orta ateşte kavurun.

Bamyalar ve limon suyunu kavurduğunuz kıymalı karışıma ekleyin, bir kez karıştırıp tencerenin kapağı kapalı olarak orta ateşte 6 - 7 dakika pişirin. Doğranmış domatesleri bamyaların üzerini kaplayacak gibi yerleştirin. Baharatlar ve tuzu ekleyip tencerenin kapağı kapalı olarak kısık ateşte 30 dakika pişirin.

İpucu;

Domatesleri ekledikten sonra yemeği hiç karıştırmadan pişirin.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...