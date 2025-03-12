Domates soslu köfteli spagetti 

Hem doyurucu hem de lezzetli domates soslu, parmesanlı & köfteli spagetti tarifi, Müjgan Yurtseven'in tarif defterinden...

Domates soslu köfteli spagetti 
Yaşam
Giriş: 12 Mart 2025 10:03
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Tarif defterimden;

Gayet doyurucu ve lezzetli bir ana öğün olan domates soslu, parmesanlı & köfteli spagetti...


Servis: 4 kişilik

Hazırlama süresi: 30 dakika

Pişirme süresi: 10 + 10 dakika


Malzemeler:

Köftesi için;

  • 300 gr orta yağlı dana kıyma
  • 1 yemek kaşığı galeta unu
  • 1 küçük kuru soğan, rendelenmiş
  • 3 - 4 dal maydanoz, incecik doğranmış
  • 1 çay kaşığı kimyon
  • Yarım çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz

Domatesli sos için;

  • 2 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 yemek kaşığı tereyağı
  • 3 diş sarımsak, ezilmiş
  • 400 gr ev yapımı domates sosu
  • 1 çay kaşığı toz kırmızı biber
  • 1 çay kaşığı taze çekilmiş karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
  • 1 tatlı kaşığı kuru kekik

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  • 1 paket spagetti makarna + 4 lt su + 1 tatlı kaşığı tuz

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  • Yarım su bardağı rendelenmiş parmesan

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  • 8 - 9 dal maydanoz veya fesleğen, incecik doğranmış




Yapılışı:

*Köfte malzemelerini geniş bir kaba alarak iyice yoğurun. Bilye boyutunda olacak gibi yuvarlayıp airfriyerde veya fırında 180 derecede kızarana kadar yaklaşık 25 dakika pişirin.


*Domatesli sos için; Yağlar ve sarımsağı vok tavaya alın, kısık ateşte sarımsak yağa aromasını bırakana kadar çevirin. Domates sosu, baharatlar ve tuzu ekleyip sos koyulaşana kadar yaklaşık 15 dakika pişirin. Kızarmış köfteler ve kekiği sosa ekleyip 2 - 3 dakika daha pişirin.


*Makarna için; Büyük bir tencereye suyu aktarın, su açık ateşte kaynamaya başlayınca tuz ve makarnayı ilave edin, paketin üzerindeki talimata göre al dante olacak gibi haşlayın. Haşlanan makarna suyundan 1 su bardağı kadarını kenara ayırın ve makarnayı süzdürün.


*Domates sosunu tekrar ocağa alıp kısık ateşe ayarlayın, haşlanan makarna, kenara ayırdığınız makarna suyu ve rendelenmiş parmesanı domatesli & köfteli sosa aktarın. Alttan üste doğru karıştırıp 2 - 3 dakika sonra ocağı kapatın.


*Makarnayı tabaklara pay ederek üzerlerine rendelenmiş parmesan, maydanoz veya taze fesleğen serpiştirin.


Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...





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