Yiyecek atıklarını nasıl değerlendirebilirsiniz?

Mutfakta hiç düşünmeden çöpe attığımız besin atıklarını nasıl değerlendirebileceğinizi öğrenmek için haberimizi okumaya devam edin.

Yiyecek atıklarını nasıl değerlendirebilirsiniz?
Sağlık
20 Eylül 2020 Pazar

Yiyeceklerin1/3'ünden fazlasının yenmeden atılmasıyla yiyecek atıkları, dünya çapında büyük bir problem oluşturuyor. Ancak bilmediğimiz şey şu ki, bazı yiyecek atıkları çöpe gitmesine gerek kalmadan besleyici ve lezzetli çözümlere dönüştürülebilir.

İşte yiyemeyeceğinizi düşündüğünüz ancak aslında yiyebileceğiniz ürünler:


Yumurta kabukları

Kalsiyum eksikliği olan kişiler bu ihtiyaçlarını yumurta kabuklarından karşılayabilirler çünkü yumurta kabukları bu hayati mineral açısından çok zengin. Ancak kabukları öylece yiyemeyeceğinizin siz de farkındasınızdır. Bu nedenle kabukları toz haline getirip smoothie’nize ya da yiyeceklerinize ekleyebilirsiniz.


Karpuz kabuğu

Karpuz, çoğu insanın yaz aylarında yemekten en çok hoşlandığı meyve olabilir. Karpuz kabuklarını ise öylece çöpe atmak alışılagelmiş bir davranıştır. Gerçekte çoğu insan, karpuz kabuklarının yapı ve tat olarak salatalığa benzediğini söylemektedir. Bu da karpuz kabuklarının turşusunun yapılacağı anlamına gelebilir!


Karpuz reçeli
Karpuz reçeli

Karnabahar yaprakları

Karnabaharı pişirmek için çok fazla alternatif var bu da bu sebzenin mutfakta özellikle son zamanlarda çok popüler olmasına sebep oluyor. Ancak fark ettiyseniz karnabahar yapraklarının kullanıldığı çok fazla tarif yok. Mineral, beta karoten, demir ve kalsiyum açısından çok zengin olan karnabahar yaprakları da en az sebzenin kendisi kadar lezzetli. İster yaprakları kullanarak besleyici bir çorba yapın, isterseniz de sağlıklı çıtır çıtır bir atıştırmalık hazırlayın. Karar sizin!


Havuç kabuğu

Havuçları soyduktan sonra kabuklarını çöpe atarken bu sefer bir daha düşünün. Çünkü havuç kabukları, gayet lezzetli ve C Vitamini açısından da çok zengin. Aynı zamanda, püre haline getirildiği zaman da çok güzel soslar oluşturabilmekte. Makarnanıza lezzet katmak için harika bir yöntem!


Lahana kalbi

Lahana kalbi sert olmasından ve hafif ekşi tadından dolayı hemen çöpe atılıyor olabilir. Ancak, düzgün bir şekilde pişirildiğinde gerçekten lezzetli yemekler ortaya çıkabiliyor. İşte size küçük bir tarif: Lahana kalbini brokoli, kabak ya da patatesle birlikte iyice yumuşayana kadar pişirin ve güzel bir püre yapın!



Çilek sapı ve yaprakları

Çilek sapı ve yapraklarına genelde haksızlık ediliyor ve hatta özellikle meyden ayıklanıyorlar. Fakat, insanlar bunu yaparken sapın ve yaprakların meyvenin antioksidan, iltihap önleyici, kalbi ve sinirleri koruyucu kısmı olduğunu unutuyorlar! Bu elementlerin tek başınayken tadından ve yapısından keyif almanız pek mümkün değil. Ancak smoothie’nize karıştırarak tüketmek iyi bir fikir olabilir.


Muz kabukları

Muz kabuklarını soyup çöpe atmak artık içgüdüsel bir davranış haline geldi. Ancak muz kabuklarının potasyum, magnezyum ve kalsiyum açısından çok zengin olduklarını biliyor musunuz? Kabukları çiğken yemek kulağa pek hoş gelmese de pekmeze ya da aromalı şuruplara yatırarak beklettikten sonra tavada yağla pişirerek çıtır atıştırmalıklar oluşturabilirsiniz!


Kahverengi avokado

Bazı olgun avokadoların marketlerde çürümeye ve çöpe atılmaya terk edildiklerini görmüşsünüzdür. Daha yumuşak olabilirler ancak hala yenilebilecek niteliktedirler ve avokado kullanılarak yapılan her tarifin içinde yer alabilirler. En favorilerden biri ise çikolatalı avokadolu puding olabilir!


Soğan kabuğu

Soğan kabuğu, antioksidan bakımından çok zengindir ve çöpe atılmadan kullanılmasını sağlayacak birçok tarif bulunmaktadır. Örneğin kabukları yumuşak hale gelene kadar kaynatabilir ve zeytinyağıyla karıştırabilirsiniz. Daha sonrasında tavuk parçalarını bu karışıma bulayıp fırınlayıp afiyetle yiyebilirsiniz!


Peki siz yiyecek atıklarını nasıl değerlendiriyorsunuz? Bizimle paylaşın!


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Kaynak: 10+ Food Scraps You Can Actually Eat. Şuradan alındı: https://brightside.me/creativity-cooking/10-foods-scraps-you-can-actually-eat-798305/

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