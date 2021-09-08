Hale Acun Aydın
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08 Eylül 2021 Çarşamba

Mutfakta atığınızı azaltacak 5 ürün

Bu köşede en çok konuştuğumuz şeylerden bir tanesi atık azaltmak. Bazılarımız için daha kelimenin kendisinin bile göz korkuttuğunun farkındayım. Bugün size 5 kolay öneri vererek zorlanmadan mevcut halinizden daha az atık çıkaracağınızı söylesem denemek ister misiniz?



Benim de kendi evimde uyguladığım ve atölyelerimde de ilk 5’te saydığım bu önerilere beraberce bakalım.



Kabak lifi: Kabak lifi belki banyo için daha önce duyduğunuz bir öneri olabilir, peki hiç bulaşıklarınızda da denediniz mi? Kabak liflerini aktarlarda bütün halde bulabilirsiniz. Ben o şekilde alıp sonra dilim dilim kesiyorum. Kullandıkça yumuşuyor, klasik bir sünger gibi kullanabilirsiniz. Çizme yapar mı diye korkabilirsiniz. Ben hiç yaşamadım ama ne kadar bastırarak kullandığınız ilk zamanlarda sertken etkili olabilir. Sonrasında artık kullanılamaz hale geldiğinde ise toprağa gömebilirsiniz. Evde kompost yapıyorsanız kompostta da zamanla çözülecektir.



Streç film yerine saklama kabı, balmumu kaplı kumaş, silikon kapaklar ya da tabak… Ne kadar çok alternatif var değil mi? Gerçekten yapmanız gereken, ilk adıma cesaret etmek. O da streç filmi ortadan kaldırmak. Belki birden yapamazsınız ama kalan yemekleri saklama kabına kaldırarak ya da içinde gıda olan kâsenin üzerine bir tabak koyarak başlayabilirsiniz. Bizim çocuklar yoğurdu çok seviyor, kaseyle masaya gelen yoğurt her zaman bitmeyebiliyor. O zaman onu başka bir saklama kabına almak yerine kâsenin üzerine bir kahvaltı tabağı kapatıyorum, oluyor bitiyor. Gıdaları da streçe sardığımız çok oluyordu eskiden, balmumu kaplı kumaşlar ise bu anlamda çok yardımcı oldu. Rahatlıkla yarım kesilen bir meyveyi ya da peyniri sarabiliyoruz. Sonrasında da ılık suda doğal bir el sabunuyla yıkayıp kurutup tekrar kullanıma hazır hale getiriyoruz.



Kâğıt havluları seviyor musunuz? Koparıp kullanmak çok pratik bunu anlıyorum ama yine bunları ortadan kaldırıp yerine mutfak bezi kullandığınızda hayat sandığınız kadar zorlaşmıyor. Bu bezler özel alınabilir ama evdeki kurulama bezleri, belki bebeğinizden kalma muslin bezler (bizim evde en çok bunlar var) oldukça işinize yarayabilir. Mesela salata yıkayıp havlu kâğıda sarıp kaldıranlar olabilir aranızda. Salata yapmak için harika bir ön hazırlık. Bu yeşillikleri bir beze de sarabilirsiniz. Bizim evdeki ruloyu bazen Instagram’da paylaşıyorum. İrili ufaklı, temiz ama bazen lekeli bir mutfak bezi koleksiyonum var ve benim mutfakta havlu kâğıt kullanımımı bitirmiş durumdalar.



Fırında bir şeyler pişirmeyi sever misiniz? Peki yapışmasın diye ne kullanıyorsunuz? Sadece yağlamak veya unlamak filan yeterli oluyorsa ne mutlu ama işinizi garantiye almak için fırın kâğıdı kullanıyorsanız silikon matla da aynı rahatlığı ve üstelik atık çıkarmama mutluluğunu yaşayabilirsiniz. Tek dikkat etmeniz gereken; mat üzerinde kekinizi, böreğinizi belki de yemeğinizi bıçakla kesmemek. Matı da zedeleyebilir hatta kesebilirsiniz bu durumda. Ben aynı mat üzerinde yıkayıp kuruladıktan sonra rahatlıkla farklı şeyler pişiriyorum. Koku ya da tat karışması olmuyor.



Son önerim ise poşet çay ya da tekli paketlerdeki kahveler yerine çayınızı, kahvenizi demlemek. Çay için zaten süzgeçli demlikler, kupalar, mandallı süzgeçler ve hatta artık çay keseleri ve fileleri mevcut. Bu konuların içine girdikçe ne kadar çok seçenek olduğunu görüyorsunuz. Kahve için de Türk kahvesi ya da French presste kahve demleme yapıyorsanız ya da mokapot kullanıyorsanız sorun yok. Ancak kâğıt filtre kullanıyorsanız kumaş filtrelere geçebilirsiniz. Hem filtre kahve makineleri hem de V60 gibi modeller için farklı ölçülerdeki kumaş filtrelere ulaşabilirsiniz.



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