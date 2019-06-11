Doktor randevularından en iyi şekilde yararlanmak için

Doktor randevularından en iyi şekilde yararlanabilmenizin 5 yolunu sizler için özetledik.
1. Doğru doktoru bulun
İlk adımlardan biri, rahat hissettiğiniz bir doktor bulmak için zaman ayırmak, doktorunuzla iletişim kurmak ve soru sormak için kendinizi rahat hissetmenizdir. Bu nedenle çevrenizin önerdiği bir doktora gitmek sizin için iyi bir yöntem olabilir.
2. Önceden planlayın
Randevunuzdan önce doktorunuzla konuşmak istediğiniz başlıkları not edebilirsiniz. Örneğin fark ettiğiniz yeni belirtiler ve bunlar hakkındaki endişeleriniz olabilir, rutin kullandığınız ilaçlar, önleyici tarama testleri, daha önce rahatsızlığınızla ilgili yaşadığınız süreçleri not alın. Bu şekilde, doktorunuza gitmeden önce konuşmak istediğiniz şeylerin gündemini hazırlamış olursunuz ve sorularınızı daha net hazırlayabilirsiniz.
3. Ne hakkında iletişim kurmak istediğinizi düşünün
Randevudan önce, belki de bir hafta önce belirtilerinizin hikayesini düşünün ve kendinize aşağıdaki soruları sorun:
Böylelikle, doktorunuz elindeki bilgi parçalarının yanında eksik parçaları size sorarak bulacak ve daha kısa zamanda size daha efektif yardımcı olacaktır.
4. Sağlığınızın yaşam kalitenizi nasıl etkilediği hakkında konuşun
Belirtilerinizin yaşam kalitenizi nasıl etkilediğini açıkça belirtmeniz özellikle önemlidir. Böylece doktorunuz noktaları daha kolay birleştirir ve semptomlarınızın hayat kalitenizde nasıl kritik bir yer kapladığını daha rahat görür. Bunu “Bundan önce, bunu yapıyordum… Ancak şimdi ben…” olarak çerçeveleyebilirsiniz.
5. Bir sonraki adımı bilmeden ayrılmayın
Randevudan ayrılmadan önce, bundan sonra ne yapmanız gerektiğini net olarak bilmelisiniz.
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