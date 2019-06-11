Doktor randevularından en iyi şekilde yararlanabilmenin 5 yolu

Birçoğumuz için ne yazık ki doktor randevusuna gitmek çok stresli ve sinir bozucu olur. Genellikle, doktor randevularından cevaplanmamış sorularla çıkarız ve doktorla tekrar görüşme şansına da sahip olamayabiliriz.

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Doktor randevularından en iyi şekilde yararlanmak için

 Doktor randevularından en iyi şekilde yararlanabilmenizin 5 yolunu sizler için özetledik.

 

1. Doğru doktoru bulun

İlk adımlardan biri, rahat hissettiğiniz bir doktor bulmak için zaman ayırmak, doktorunuzla iletişim kurmak ve soru sormak için kendinizi rahat hissetmenizdir. Bu nedenle çevrenizin önerdiği bir doktora gitmek sizin için iyi bir yöntem olabilir.

 

2. Önceden planlayın

Randevunuzdan önce doktorunuzla konuşmak istediğiniz başlıkları not edebilirsiniz. Örneğin fark ettiğiniz yeni belirtiler ve bunlar hakkındaki endişeleriniz olabilir, rutin kullandığınız ilaçlar, önleyici tarama testleri, daha önce rahatsızlığınızla ilgili yaşadığınız süreçleri not alın. Bu şekilde, doktorunuza gitmeden önce konuşmak istediğiniz şeylerin gündemini hazırlamış olursunuz ve sorularınızı daha net hazırlayabilirsiniz.

 

3. Ne hakkında iletişim kurmak istediğinizi düşünün

Randevudan önce, belki de bir hafta önce belirtilerinizin hikayesini düşünün ve kendinize aşağıdaki soruları sorun:

  • Ağrım ne kadar sık?
  • Ne zaman ve nasıl azalıyor?
  • Ağrımı hafifletmek için ne kullandım? Ne işe yaradı, ne yaramadı?
  • Ağrımın süresi nedir?
  • Ağrımı daha kötü yapan ne?

Böylelikle, doktorunuz elindeki bilgi parçalarının yanında eksik parçaları size sorarak bulacak ve daha kısa zamanda size daha efektif yardımcı olacaktır.

 

4. Sağlığınızın yaşam kalitenizi nasıl etkilediği hakkında konuşun

Belirtilerinizin yaşam kalitenizi nasıl etkilediğini açıkça belirtmeniz özellikle önemlidir. Böylece doktorunuz noktaları daha kolay birleştirir ve semptomlarınızın hayat kalitenizde nasıl kritik bir yer kapladığını daha rahat görür. Bunu “Bundan önce, bunu yapıyordum… Ancak şimdi ben…” olarak çerçeveleyebilirsiniz.

 

5. Bir sonraki adımı bilmeden ayrılmayın

Randevudan ayrılmadan önce, bundan sonra ne yapmanız gerektiğini net olarak bilmelisiniz.

  • Kontrol randevusu almalı mısınız?
  • Ne kadar zamanda bir kontrole gitmelisiniz?
  • Hangi testleri kontrol randevusundan önce yaptırmalısınız?
  • İlaç dozajlarınız ne olacak?
  • Yeni ilacınızı aldıktan sonra neler değişecek?
  • İlacınızın olası riskleri ve yararları ne olacak?
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