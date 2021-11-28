Doğuma giderken bisiklete binmek: Yeni Zelandalı milletvekili örnek oldu

Önceki gün sabah saat 3:04’te doğum yaptığını Instragram hesabında duyuran Yeni Zelanda Yeşiller Partisi Milletvekili Julie Anne Genter, doğum yapmaya bisikletle gittiğini paylaştı.

“Gerçekten de doğumda bisiklet sürmeyi planlamıyordum ama sonunda oldu. Hastaneye gitmek için sabah 2:00’de yola çıktığımızda kasılmalarım o kadar yoğun değildi. 10 dakika sonra vardığımızda 2-3 dakika aralıklı ve daha yoğun hale gelmişlerdi. Çok hızlı -ve mutluluk verici şekilde komplikasyonsuz- bir doğumda harika bir ekipten mükemmel bakım ve destek almış olmaktan dolayı kutsanmış hissediyorum” diye ifade eden Julie Anne Genter, Yeşiller Partisi milletvekili olarak 10 yıldır parlamentoda.

Halihazırda 1 çocuk annesi olan milletvekili Genter, bisikletli ulaşım öncüsü olarak çocuğuyla yaptığı bisikletli gezileri de Instagram hesabında sıkça paylaşıyor. Doğuma bisikletle giden milletvekili, özellikle de çocukların bisikletle güvenli ulaşımı için çalışmalarda bulunuyor.