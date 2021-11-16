Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve çocuğu

Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, geçtiğimiz günlerde Facebook hesabında bir canlı yayın başlattı. Yayın esnasında Ardern'in 3 yaşındaki kızı odanın kapısına kadar gelerek annesine birkaç kere seslendi. Kızına yayın esnasında cevap veren Başbakan Ardern doğal yaklaşımıyla dikkat çekti.

“Dadılar nerede?”

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, döneminin Pakistan Başbakanı Benazir Butto’dan sonra görevdeyken doğum yapan ikinci başbakan olarak tarihe geçmişti. Ardern’in 2018 yılında dünyaya getirdiği kızı Neve Te Aroha Ardern Gayford Kasım ayı başında 3. yaşını doldurdu.

5 Kasım’da Facebook hesabından bir canlı yayın başlatan Ardern’in, kızının araya girmesi sonucunda izleyicilere açıklama yapması gerekti. Başbakan, “Üzgünüm. Canlı yayın için uygun bir zaman olduğunu düşünmüştüm. Sizin de çocuklarınız uyku vaktinde yattıktan sonra bu şekilde yerlerinden kalkıyor mu?” diye sorarak konuşmasını sürdürdü. Tarzı genel olarak samimi, özgüvenli ve nazik bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, “Neyse ki annem burada” diyerek de çoğu kişinin şaşırdığı bir detaya farkında olmadan imza attı. Başbakanın bu sözü üzerine sosyal medyada “Hani dadılar, hizmetçiler nerede?” şeklinde yorumlar dikkat çekti.

Başbakan, Facebook’ta yaptığı canlı yayın esnasında yanına gelen kızı için “Gidip Neve’i yatağına geri götürmeliyim çünkü uyku vakti epey gecikti.” diyerek yayını sona erdirdi.

Ardern'in tutumuna tepkiler de gelirken "Bu doğallık çok umut verici" gibi yorumlar çoğunlukta oldu. Başbakanın durumu, hamileliğini Yeni Zelanda radyosunda duyururken söylediği sözleri hatırlattı;

"Aynı anda birden fazla iş yapan tek kadın ben değilim. Hem çalışan hem de bebeği olan ilk kadın da ben değilim. Bunu benden önce yapmış olan birçok kadın var."

Kadife eldiven içinde demir yumruk

Yeni Zelanda’nın Covid-19’la mücadelesinde aldığı tedbirlerle çok konuşulan Jacinda Ardern, toplumsal yaşamda cinsiyet eşitliğini sağlamak için yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor. Örneğin, doğum yaparken yaralanan kadınlar için destek sunan bir yasa değişikliği yakın zamanda duyuruldu. Ayrıca, düşük sonucu bebeğini kaybeden çiftlere ücretli izin hakkı getirildi. Tarihin en genç kadın başbakanlarından olan ve aldığı pandemi tedbirleriyle Yeni Zelanda’nın koronavirüs mücadelesinde en iyi sonuçlar alan ülkelerden biri olmasını sağlayan Ardern, aldığı sıkı tedbirler ile tepki çekse de kararlılığını gösterdi.

Ardern, Covid’in ekonomiye daha büyük zarar vereceğini belirterek halkın sabırlı olmasını istemişti. Başbakanın Instagram hesabında gösterilen tepkilere cevap, bir vatandaş tarafından “Çocuk gibi davranmayı bırakın” şeklinde gelmişti. Kısıtlamalardan bunalan halk tepki gösterse de hatırlanacağı gibi Covid-19 pandemisi patlak verdiğinde Yeni Zelanda ilk kapanan ülkelerden biri olmuş, vaka sayısı da oldukça düşük seyretmişti.

Ardern'in yoksullukla yeterince mücadele yürütmediğini söyleyenler olsa da göreve geldiğinden bu yana cami saldırıları, yanardağ patlaması, sel felaketi ve pandemiyle mücadele ettiği hatırlatılıyor.

Derleyen: Senem Tahmaz

Video kaynağı: The Guardian