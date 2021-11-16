Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve çocuğu

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, Facebook’ta yaptığı canlı yayın esnasında kızı tarafından çağrıldı. Ardern, "Neden bu kadar uzun sürdü?" diye soran kızı için bakın ne yaptı...

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern ve çocuğu
Yaşam
16 Kasım 2021 Salı

Yeni Zelanda başbakanı Jacinda Ardern, geçtiğimiz günlerde Facebook hesabında bir canlı yayın başlattı. Yayın esnasında Ardern'in 3 yaşındaki kızı odanın kapısına kadar gelerek annesine birkaç kere seslendi. Kızına yayın esnasında cevap veren Başbakan Ardern doğal yaklaşımıyla dikkat çekti.


“Dadılar nerede?”

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, döneminin Pakistan Başbakanı Benazir Butto’dan sonra görevdeyken doğum yapan ikinci başbakan olarak tarihe geçmişti. Ardern’in 2018 yılında dünyaya getirdiği kızı Neve Te Aroha Ardern Gayford Kasım ayı başında 3. yaşını doldurdu.


5 Kasım’da Facebook hesabından bir canlı yayın başlatan Ardern’in, kızının araya girmesi sonucunda izleyicilere açıklama yapması gerekti. Başbakan, “Üzgünüm. Canlı yayın için uygun bir zaman olduğunu düşünmüştüm. Sizin de çocuklarınız uyku vaktinde yattıktan sonra bu şekilde yerlerinden kalkıyor mu?” diye sorarak konuşmasını sürdürdü. Tarzı genel olarak samimi, özgüvenli ve nazik bulunan Yeni Zelanda Başbakanı Ardern, “Neyse ki annem burada” diyerek de çoğu kişinin şaşırdığı bir detaya farkında olmadan imza attı. Başbakanın bu sözü üzerine sosyal medyada “Hani dadılar, hizmetçiler nerede?” şeklinde yorumlar dikkat çekti.


Başbakan, Facebook’ta yaptığı canlı yayın esnasında yanına gelen kızı için “Gidip Neve’i yatağına geri götürmeliyim çünkü uyku vakti epey gecikti.” diyerek yayını sona erdirdi.


Ardern'in tutumuna tepkiler de gelirken "Bu doğallık çok umut verici" gibi yorumlar çoğunlukta oldu. Başbakanın durumu, hamileliğini Yeni Zelanda radyosunda duyururken söylediği sözleri hatırlattı;


"Aynı anda birden fazla iş yapan tek kadın ben değilim. Hem çalışan hem de bebeği olan ilk kadın da ben değilim. Bunu benden önce yapmış olan birçok kadın var."





Kadife eldiven içinde demir yumruk

Yeni Zelanda’nın Covid-19’la mücadelesinde aldığı tedbirlerle çok konuşulan Jacinda Ardern, toplumsal yaşamda cinsiyet eşitliğini sağlamak için yaptığı çalışmalarla da dikkat çekiyor. Örneğin, doğum yaparken yaralanan kadınlar için destek sunan bir yasa değişikliği yakın zamanda duyuruldu. Ayrıca, düşük sonucu bebeğini kaybeden çiftlere ücretli izin hakkı getirildi. Tarihin en genç kadın başbakanlarından olan ve aldığı pandemi tedbirleriyle Yeni Zelanda’nın koronavirüs mücadelesinde en iyi sonuçlar alan ülkelerden biri olmasını sağlayan Ardern, aldığı sıkı tedbirler ile tepki çekse de kararlılığını gösterdi.


Ardern, Covid’in ekonomiye daha büyük zarar vereceğini belirterek halkın sabırlı olmasını istemişti. Başbakanın Instagram hesabında gösterilen tepkilere cevap, bir vatandaş tarafından “Çocuk gibi davranmayı bırakın” şeklinde gelmişti. Kısıtlamalardan bunalan halk tepki gösterse de hatırlanacağı gibi Covid-19 pandemisi patlak verdiğinde Yeni Zelanda ilk kapanan ülkelerden biri olmuş, vaka sayısı da oldukça düşük seyretmişti.


Ardern'in yoksullukla yeterince mücadele yürütmediğini söyleyenler olsa da göreve geldiğinden bu yana cami saldırıları, yanardağ patlaması, sel felaketi ve pandemiyle mücadele ettiği hatırlatılıyor.




Derleyen: Senem Tahmaz

Video kaynağı: The Guardian


İlham veren bir başbakan: Jacinda Ardern
İlham veren bir başbakan: Jacinda Ardern Yeni Zelanda’da 50 kişinin ölümü...
O sırada dünyanın öteki ucunda...


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Yorum yazmak için üyelik girişi yapmalısınız.
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.