Doğan Cüceloğlu kimdir?

Bugün hayata veda eden Doğan Cüceloğlu'nu saygı, sevgi ve ardında bıraktığı eserleri ile uğurluyoruz...

Doğan Cüceloğlu kimdir?
Yaşam
16 Şubat 2021 Salı

Psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu bugün İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı evinde hayatını kaybetmiş bir şekilde bulundu. Bir süre önce anjiyo olan Cüceloğlu'nun kesin ölüm nedeni ise henüz bilinmiyor. Peki, Doğan Cüceloğlu kimdir? Doğan Cüceloğlu'nun eserleri nelerdir?


Doğan Cüceloğlu hayatı...

Doğan Cüceloğlu, 1938 yılında Mersin Silifke'de 11 çocuklu bir ailenin 11. çocuğu olarak dünyaya geldi. Ankara ve Kırklareli'nde liseyi bitirip İstanbul Üniversitesi Psikoloji bölümünden mezun oldu.


Henüz 10 yaşındayken annesini kaybeden Cüceloğlu eğitim hayatına sıkı bir şekilde sarıldı. ABD'de Illinois Üniversitesi'nde Bilişsel Psikoloji doktorasını tamamladı. Türkiye'de Hacettepe Üniversitesi ile Boğaziçi Üniversitesi'nde görev yaptı, Fulbright bursu ile Berkeley'deki Kaliforniya Üniversitesi'nde ziyaretçi öğretim üyesi olarak bir sene çalıştı.


1996'dan bu yana Türkiye'de üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, ana-babalara ve iş adamlarına yönelik seminerler, konferanslar ve atölye çalışmaları düzenledi. 1990'dan bu yana kitaplarını Türkçe olarak yayınlayan Cüceloğlu, Türk insanının düşünce, duygu ve davranışlarını bilimsel psikoloji kavramları içinde inceleyen kitaplar kaleme adı. Yıldız Cüceloğlu ile evli olan uzman psikolog Doğan Cüceloğlu'nun Timur adında da bir oğlu bulunuyor.


Doğan Cüceloğlu evlenmeden önce nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlatıyor...



Doğan Cüceloğlu'nun eserleri

Derviş'in Aklı: Profesör Ahmet Dervişoğlu ile Sohbetler (2016)

Öğretmen Olmak

İnsan İnsana

İnsan ve Davranışı

İçimizdeki Çocuk

İyi Düşün Doğru Karar Ver (1998)

Yetişkin Çocuklar

İçimizdeki Biz

Savaşçı (1999)

‘Keşke’siz Bir Yaşam İçin İletişim

Korku Kültürü: Niçin 'Mış Gibi' Yaşıyoruz? (2017)

Başarıya Götüren Aile

Bir Kadın Bir Ses

Korku Kültürü

İletişim Donanımları

Onlar Benim Kahramanım

İnsanı Ararken Damdan Düşen Psikolog (2013)

İnsan İnsana Sohbetler (2011)

Öğretmenim Bir Bakar Mısın?: Öğretmen'in Gücü Üzerine (2018)

Gerçek Özgürlük

Var Mısın?


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