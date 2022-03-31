Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanmalı?

Çoğu kişinin diş fırçalama rutini farklıdır. En yaygın olanı ise, her sabah kahvaltıdan sonra ve her gece yatmadan önce dişleri fırçalamaktır. Peki bu doğru mu? Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanmalı?

Dişler kahvaltıdan önce mi sonra mı fırçalanmalı?
Sağlık
31 Mart 2022 Perşembe

Dişlerinizi fırçalamak, ağız hijyeni rutininizin en önemli adımlarından biri olduğuna hiç şüphe yok. Ancak bunu yanlış zamanda yapmak, bazı durumlarda dişlerinizin beyazlığını, sağlığını ve sağlamlılığını etkileyebilir. Kahvaltıdan hemen sonra nefesinizi tazelemek cazip gelse de, sabah ilk iş olarak dişlerinizi fırçalamak daha iyidir, çünkü kahvaltıda yediğiniz birçok yiyecek diş minenizi yumuşatabilir ve istemeden de olsa dişlerinize zarar vermenize neden olabilir.


1. Diş emayenize zarar verebilir

Yemek yedikten sonra dişlerinizi fırçalamak bakterilerle savaşmaya yardımcı olur ve diş minenizi hasardan korur, ancak bazı durumlarda tam tersi olabilir. Portakal suyu, greyfurt suyu ya da limon suyu gibi asidik bir şey yediğinizde veya içtiğinizde, bu gıdalardaki sitrik asit diş minesini geçici olarak yumuşatabilir ve yemekten hemen sonra fırçalamak diş minesini zayıflatabilir.


Kahvaltıda bir bardak portakal suyu içmeyi ya da suyunuza bir dilim limon eklemeyi seviyorsanız, diş minesine zarar vermemek için yaklaşık 30 dakika sonra dişlerinizi fırçalamak daha iyidir. Ve sabah çok vaktiniz yoksa kahvaltıdan önce dişlerinizi fırçalamanız daha mantıklı.


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2. Dişlerinizin rengini etkileyebilir

Emaye dişlerinizi korur ve insan vücudundaki en sert doku olmasına rağmen yemekten hemen sonra fırçalamak bazı durumlarda ona zarar verebilir. Emaye olması gerektiği kadar güçlü olmadığında, dişlerinizi birçok yönden etkileyebilir ve onları lekelenmeye karşı daha savunmasız hale getirebilir.


3. Dişlerinizi daha hassas hale getirebilir

Sıcak veya soğuk bir şey yediğinizde aniden keskin bir ağrı hissettiyseniz, bu dişlerinizin aşırı hassas olduğunun bir işareti olabilir. Diş hassasiyeti çeşitli nedenlerle ortaya çıkabilir ve bunlardan biri zayıf diş minesidir. Bazı yiyecekleri yedikten hemen sonra dişlerinizi fırçalamak diş hassasiyetini artırabileceğinden, bu hoş olmayan yan etkiyi önlemek ve yemekten önce dişlerinizi fırçalamak daha iyidir. Diş çürüğü hakkında bilmeniz gerekenler yazısını okumak için tıklayınız...

4. Yemekten önce diş fırçalamak tükürük üretiminizi artırır

Uyanır uyanmaz dişlerinizi fırçalamak sabahları kendinizi daha dinç hissetmenize yardımcı olur ve aynı zamanda tükürük üretiminizi de hızlandırır. Tükürüğünüz antimikrobiyal maddeler içerdiğinden, yiyecekleri daha kolay parçalamaya yardımcı olur ve diş çürümesinden kaynaklı zararlı bakterileri doğal olarak öldürür.



Kaynak: https://brightside.me/inspiration-health/why-its-better-not-to-brush-your-teeth-after-breakfast-806201/


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