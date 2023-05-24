Dilay'ın gebelik günlüğü: 33. hafta

33. haftaya giriş yapmış durumdayız. Daha önce bahsetmiştim benim karnım çok çıkmadı bu hem beslenme tarzımla hem de genetik yapımla ilgili. Beni gören bir çoğunluk 20. haftamdan itibaren “Artık büyürsün”, “Bundan sonra büyürsün”, “Sen gör bak nasıl büyüyeceksin” diye diye bu haftalara geldik şükür. Ve evet büyüdüm :) Çok ilginç, 3 gün içinde hızlı bir değişiklik yaşadım ve vücudumun buna entegrasyonu bir tık zor oldu.

Karnım epey sertleşti, bu beni biraz zorluyor. Bel ağrım değil de kasıklarıma ağrı atıyor. Uzun süre spor yapmadıktan sonra yaptığımız sporun acısı ertesi gün çıkar da yürümekte zorlanırız ya o türden ağrım var kasıklarımda. Daha önceki büyüme atağında belim epey ağrımıştı bunda da kasıklarıma vurdu sanıyorum. Bunlar artık normal. “E bu kadar da olsun” diyorum. İşin iyi kısmı yürüdüğümde açılıyorum. Çoğunlukla uzun süre oturduğumda veya uzandığımda kalkarken sorun yaşıyorum, ilk adımlarımı attıktan sonra rahatlıyorum.

33. haftada anne karnındaki bebek hareketleri nasıl?

Bebeğim inanılmaz hareketlendi. Tam benimki sakin bir çocuk diye düşünürken gümbür gümbür hareketler başladı. Anlıyorum ki anca açıldı :). Hıçkırığını, elini, poposunu, kafasını, ayağını hissetmek öyle keyifli bir duyguymuş ki bu kısmının anlatılması gerçekten pek mümkün değilmiş.

Doğuma ilişkin fikirlerim de pek değişmedi hala sezaryen doğuma yakın hissediyorum kendimi. Tabii bebeğim erken bir sürpriz yapmazsa… Hayırlısı neyse onun olmasını diliyorum. Bir de sıcak havalarda hamilelik epey zormuş. Herkese iyi gelen havalar benim için oldukça hararetli. #DirenDilay. Ortalama 38. haftalarda oluyor sezaryen, bu hesaba göre kaldı 5 hafta.

Bebek alışverişi hazırlıkları ne durumda?

Bu hafta epey indirime girdiği için 70’li bir bez daha aldım; manikür setinin, ateş ölçerinin, banyo süngerinin siparişini verdim. Bir de kendime meme ucu kremi aldım. Emzirmeden 2 hafta önce kullanımını tavsiye ediyorlar ben de o sebeple aldım, kullanmaya başlarım 2 hafta kala. Bakalım emzirme yolculuğum nasıl geçecek. Bu arada geçen hafta bahsetmiştim emzirme ile ilgili okuduğum kitaptan… (Anne Sütü Mucizesi - Psikolog Pınar Güler) Bu kitaptan derlediğim notları önümüzdeki haftalarda paylaşacağım sizinle.

Ateş ölçer nasıl seçilir?

Ateş ölçer seçerken de kararsız kaldım açıkçası. Temaslı bir ateş ölçer mi yoksa temassız bir ateş ölçer mi almalıyım bu konuda çok kararsız kaldım. Kullanan yakınlarım temaslı ateş ölçerlerin daha doğru sonuç verdiğini söylese de bebek cihaza tepki verip daha çok ağlayabiliyormuş bu sebeple temassız bir ateş ölçer almaya karar verdim. Bir de bu tarz ürünlerde medikal ürün markalarını tercih etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Önemli cihazlar nihayetinde… Bir giyim markasının kendi markasının ateş ölçerinin olduğunu gördüm mesela, şaşırdım. Bu benim düşüncem tabii kullanmadığım için yorum yapmam çok doğru olmaz.

Bu arada şunu da belirtmek isterim; yaptığım her alışverişi indirime denk getirmeye özen gösteriyorum, eğer zamanınız varsa ve aciliyeti yoksa bunu size de tavsiye ederim. Alacağınız ürünleri araştırıp belirleyin ve bir süre indirim gelmesini bekleyin. Tabii bu arada daha çok zam almazsa şanslısınız :)

Haftaya görüşmek üzere!

Hamileliğin 33. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 33. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!

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