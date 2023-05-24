Dilay'ın gebelik günlüğü: 33. hafta

Dilay, hamileliğinin 33. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 33. hafta
Hamilelik
Giriş: 24 Mayıs 2023 14:05 Güncelleme: 24 Mayıs 2023 14:06
ABONE OL

33. haftaya giriş yapmış durumdayız. Daha önce bahsetmiştim benim karnım çok çıkmadı bu hem beslenme tarzımla hem de genetik yapımla ilgili. Beni gören bir çoğunluk 20. haftamdan itibaren “Artık büyürsün”, “Bundan sonra büyürsün”, “Sen gör bak nasıl büyüyeceksin” diye diye bu haftalara geldik şükür. Ve evet büyüdüm :) Çok ilginç, 3 gün içinde hızlı bir değişiklik yaşadım ve vücudumun buna entegrasyonu bir tık zor oldu.


Karnım epey sertleşti, bu beni biraz zorluyor. Bel ağrım değil de kasıklarıma ağrı atıyor. Uzun süre spor yapmadıktan sonra yaptığımız sporun acısı ertesi gün çıkar da yürümekte zorlanırız ya o türden ağrım var kasıklarımda. Daha önceki büyüme atağında belim epey ağrımıştı bunda da kasıklarıma vurdu sanıyorum. Bunlar artık normal. “E bu kadar da olsun” diyorum. İşin iyi kısmı yürüdüğümde açılıyorum. Çoğunlukla uzun süre oturduğumda veya uzandığımda kalkarken sorun yaşıyorum, ilk adımlarımı attıktan sonra rahatlıyorum.


33. haftada anne karnındaki bebek hareketleri nasıl?

Bebeğim inanılmaz hareketlendi. Tam benimki sakin bir çocuk diye düşünürken gümbür gümbür hareketler başladı. Anlıyorum ki anca açıldı :). Hıçkırığını, elini, poposunu, kafasını, ayağını hissetmek öyle keyifli bir duyguymuş ki bu kısmının anlatılması gerçekten pek mümkün değilmiş.


Doğuma ilişkin fikirlerim de pek değişmedi hala sezaryen doğuma yakın hissediyorum kendimi. Tabii bebeğim erken bir sürpriz yapmazsa… Hayırlısı neyse onun olmasını diliyorum. Bir de sıcak havalarda hamilelik epey zormuş. Herkese iyi gelen havalar benim için oldukça hararetli. #DirenDilay. Ortalama 38. haftalarda oluyor sezaryen, bu hesaba göre kaldı 5 hafta.


Bebek alışverişi hazırlıkları ne durumda?

Bu hafta epey indirime girdiği için 70’li bir bez daha aldım; manikür setinin, ateş ölçerinin, banyo süngerinin siparişini verdim. Bir de kendime meme ucu kremi aldım. Emzirmeden 2 hafta önce kullanımını tavsiye ediyorlar ben de o sebeple aldım, kullanmaya başlarım 2 hafta kala. Bakalım emzirme yolculuğum nasıl geçecek. Bu arada geçen hafta bahsetmiştim emzirme ile ilgili okuduğum kitaptan… (Anne Sütü Mucizesi - Psikolog Pınar Güler) Bu kitaptan derlediğim notları önümüzdeki haftalarda paylaşacağım sizinle.


Ateş ölçer nasıl seçilir?

Ateş ölçer seçerken de kararsız kaldım açıkçası. Temaslı bir ateş ölçer mi yoksa temassız bir ateş ölçer mi almalıyım bu konuda çok kararsız kaldım. Kullanan yakınlarım temaslı ateş ölçerlerin daha doğru sonuç verdiğini söylese de bebek cihaza tepki verip daha çok ağlayabiliyormuş bu sebeple temassız bir ateş ölçer almaya karar verdim. Bir de bu tarz ürünlerde medikal ürün markalarını tercih etmenin doğru olduğunu düşünüyorum. Önemli cihazlar nihayetinde… Bir giyim markasının kendi markasının ateş ölçerinin olduğunu gördüm mesela, şaşırdım. Bu benim düşüncem tabii kullanmadığım için yorum yapmam çok doğru olmaz.


Bu arada şunu da belirtmek isterim; yaptığım her alışverişi indirime denk getirmeye özen gösteriyorum, eğer zamanınız varsa ve aciliyeti yoksa bunu size de tavsiye ederim. Alacağınız ürünleri araştırıp belirleyin ve bir süre indirim gelmesini bekleyin. Tabii bu arada daha çok zam almazsa şanslısınız :)


Haftaya görüşmek üzere!


Hamileliğin 33. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 33. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 32. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 32. hafta

Diğer tüm bölümler için tıklayın!



Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.