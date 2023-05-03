Dilay'ın gebelik günlüğü: 26. hafta

Haftaya çok keskin bir bel ağrısı ile başladım. Öyle bir ağrıydı ki yerimden kaldırmadı. Önce normaldir dedim, internette “hamilelikte bel ağrısı” diye arattığımda da çok fazla kadın yaşadığını okudum bu sebeple rahat davrandım ve doktoruma da yazmadım. Ancak şiddetlenip oturamayacak hale gelince doktoruma yazdım. “Her ihtimale karşı acile gidip görülenim, ihmal etmeyelim” dedi. Akşam apar topar hastaneye gittik. Nöbetçi kadın doğum uzmanı ile görüştük hem vajinal hem de karından ultrason taraması yaptı. “Bir sorun görünmüyor. Bebek haftasına göre biraz büyük bir kiloya yaklaşmış o sebeple olabilir. Yine de NST ’ye bakalım” dedi. NST sonuçlarında da sorun görünmeyince “Kan ve idrar tahliline bakalım böbreklerle ilgili bir durum mu var kontrol edelim” dedi. Şükür onlar da temizdi ancak duramayacak kadar ağrım olması sebebiyle serum verdi. Serum sonrası biraz rahatlama olsa da peşine gelen gecelerde bel ağrılarım devam etti hatta o kadar çok oldu ki bir gün sabaha kadar 5 dakika dahi uyuyamadım. Bebeğin sağlıklı olması beni ferahlatan tek şey. E bu da olacak nihayetinde vücudumda inanılmaz bir şey oluyor…

Hamilelikte bel ağrımı geçirmek için ne yaptım?

Hamile yastığı deneyecektim ancak yakınımda olan birçok arkadaşım çok işlevsiz bir ürün deyince vazgeçtim zaten karnım büyümedi hala ve destekleyebilecek bir karın olmadığı için kullanamayacağımı düşündüm. Ben de yorganı daha çok karnımın altına alıp uyudum bir de bacaklarımın arasına yastık koydum bunlar beni epey rahatlattı.

Buna ek olarak vücut duruşu çok önemli. Otururken dik oturan bir insanım ancak evde koltuğumda çok yayılarak uzanıyorum sanırım belim boşlukta kalıyor bunun böyle olmamasına özen gösterdim bir süre… Onun da etkili olduğunu düşünüyorum.

Bu hafta bir de tetanoz aşımın ikinci dozunu olmam gerekiyordu, aile sağlık merkezindeki hemşirem ile görüştüm ancak ellerinde tetanoz aşısının kalmadığını söylediler. Doktorunuzla görüşün eğer mutlaka olalım diyorsa tekrar görüşelim dedi. Araya bel ağrısı falan girince ben de ihmal ettim açıkçası 28. haftamda muayeneye gideceğim o zaman soracağım.

Hamileliğin 26. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 26. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!

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