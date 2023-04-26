Dilay'ın gebelik günlüğü: 25. hafta

Dilay, hamileliğinin 25. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 25. hafta
Hamilelik
Giriş: 26 Nisan 2023 13:00
ABONE OL

Bu haftaya kadar açıkçası hamile olduğum pek belli olmuyordu şimdi hafif de olsa belirginleşen bir karnım var. Sağlık açısından ise iki durumu sık yaşıyorum. Birincisi kaburgamın hemen altına denk gelen bölgede bir sıkışıklık hissediyorum. Bunun bebeğin büyümesi ile doğru orantılı ve normal olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri ise kramplar. Özellikle sağ bacağıma çok keskin kramplar atıyor. Bu bazen ertesi günü tamamen topallamama neden olabiliyor. (Hamilelikte kramp ile ilgili daha detaylı bir şeyler okumak istiyorsanız burayı tıklayabilirsiniz!) Kramp girdiğimde ne yapsam hiçbir faydası olmuyor bir de çoğunlukla gece uyurken yaşıyorum. Tüm uykum kaçıyor. Dileğim tabii ki daha büyük şeyler yaşamamak…


Bu arada karnımın çıkması ile birlikte ilk hamilelik pantolonumu da aldım ve gerçekten hiç bu kadar rahat ve konforlu bir ürün olduğunu düşünmemiştim. En sevdiğim yanı bebeğimle sanki daha rahat temas edebiliyordum öncesinde giydiğim kotların kalın kumaşı yerine penyenin oluşu çok daha yumuşak bir dokunuş sağlıyor bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yalnızca ilerleyen dönemlerde ne giyeceğimi şimdiden düşünmeye başladım. Şık hamile kıyafetleri bulmakta zorlanıyorum. Markaların çıkardığı hamile koleksiyonları pek cezbetmedi beni. Şimdilik bir sorun yaşamıyorum hala hamilelik öncesi giydiğim bluzlar rahatlıkla oluyor ancak sonrasına bakmam gerek. Hamile tişörtü ve ceket kombinlerine sığınacağım gibi duruyor. Havalar da ne çok sıcak ne çok soğuk olduğu için tek bir parça asla yeterli gelmiyor. Hamilelikte kıyafet alışverişi yaparken de ne tarz parçalar aldığımı buradan paylaşırım. Çalışan anne adayları için önemli bir konu olduğunu biliyorum. Havaların sıcaklığından bahsetmişken vücut sıcaklığımın inanılmaz yüksek olduğunu söyleyebilirim. İnsanların üşüdüğü anlarda “Oh be” diye bağırasım geliyor. :) Hamilelikte nasıl giyinmeli? Hamileyken nasıl şık olunur? Soruları sizin de aklınızda dolanıyorsa ona yönelik de bir içeriğimiz var!


Bir de burada okuduğum hafta hafta hamilelik içeriğimizin Gebeliğin 25. Haftasında Neler Oluyor? Bölümünde okuduğum bir şey epey şaşırttı beni, yaşadıklarımla örtüştü. Çok fazla sakarlık yaşadığım bir süreçten geçiyorum bunun denk geldiğini düşünürdüm ancak hamilelikte sakarlık diye bir şey varmış. Yaşadığımız bu sakarlık eklemlerimizin gevşemesi ve su tutulmasına bağlı olarak gerçekleşiyormuş. Bu da böyle bir bilgi olarak burada dursun:)


Son olarak bebeğimin ilk eşyasını aldığımı da not etmek isterim. İlk kez bir şey görüp bu çok güzelmiş dediğim bir tulum aldım. O tulumu ona hep saklayacağım. Üstelik erkek tulumuydu ancak bence çok hoştu. Onu içinde görmek için sabırsızlanıyorum.


Haftaya görüşmek üzere…


Hamileliğin 25. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 25. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 24. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 24. hafta

Diğer tüm bölümler için tıklayın!


Facebook Yorumları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Değerli HTHayat okurları,

HTHayat ekibi olarak haber değeri taşıyan, herkesin kendine dair bir şeyler bulacağı içerikleri sizlere ulaştırmak için çalışıyoruz. İçeriklerimiz ile ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz. Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz. Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz. hthayat.haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve hthayat.haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, Haberturk.com’da yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır. Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
GİRİŞ YAP Kapat
Üye değilseniz üye olmak için tıklayınız.
Şifremi unuttum

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.