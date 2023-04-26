Dilay'ın gebelik günlüğü: 25. hafta

Bu haftaya kadar açıkçası hamile olduğum pek belli olmuyordu şimdi hafif de olsa belirginleşen bir karnım var. Sağlık açısından ise iki durumu sık yaşıyorum. Birincisi kaburgamın hemen altına denk gelen bölgede bir sıkışıklık hissediyorum. Bunun bebeğin büyümesi ile doğru orantılı ve normal olduğunu düşünüyorum. Bir diğeri ise kramplar. Özellikle sağ bacağıma çok keskin kramplar atıyor. Bu bazen ertesi günü tamamen topallamama neden olabiliyor. (Hamilelikte kramp ile ilgili daha detaylı bir şeyler okumak istiyorsanız burayı tıklayabilirsiniz!) Kramp girdiğimde ne yapsam hiçbir faydası olmuyor bir de çoğunlukla gece uyurken yaşıyorum. Tüm uykum kaçıyor. Dileğim tabii ki daha büyük şeyler yaşamamak…

Bu arada karnımın çıkması ile birlikte ilk hamilelik pantolonumu da aldım ve gerçekten hiç bu kadar rahat ve konforlu bir ürün olduğunu düşünmemiştim. En sevdiğim yanı bebeğimle sanki daha rahat temas edebiliyordum öncesinde giydiğim kotların kalın kumaşı yerine penyenin oluşu çok daha yumuşak bir dokunuş sağlıyor bu da benim çok hoşuma gidiyor. Yalnızca ilerleyen dönemlerde ne giyeceğimi şimdiden düşünmeye başladım. Şık hamile kıyafetleri bulmakta zorlanıyorum. Markaların çıkardığı hamile koleksiyonları pek cezbetmedi beni. Şimdilik bir sorun yaşamıyorum hala hamilelik öncesi giydiğim bluzlar rahatlıkla oluyor ancak sonrasına bakmam gerek. Hamile tişörtü ve ceket kombinlerine sığınacağım gibi duruyor. Havalar da ne çok sıcak ne çok soğuk olduğu için tek bir parça asla yeterli gelmiyor. Hamilelikte kıyafet alışverişi yaparken de ne tarz parçalar aldığımı buradan paylaşırım. Çalışan anne adayları için önemli bir konu olduğunu biliyorum. Havaların sıcaklığından bahsetmişken vücut sıcaklığımın inanılmaz yüksek olduğunu söyleyebilirim. İnsanların üşüdüğü anlarda “Oh be” diye bağırasım geliyor. :) Hamilelikte nasıl giyinmeli? Hamileyken nasıl şık olunur? Soruları sizin de aklınızda dolanıyorsa ona yönelik de bir içeriğimiz var!

Bir de burada okuduğum hafta hafta hamilelik içeriğimizin Gebeliğin 25. Haftasında Neler Oluyor? Bölümünde okuduğum bir şey epey şaşırttı beni, yaşadıklarımla örtüştü. Çok fazla sakarlık yaşadığım bir süreçten geçiyorum bunun denk geldiğini düşünürdüm ancak hamilelikte sakarlık diye bir şey varmış. Yaşadığımız bu sakarlık eklemlerimizin gevşemesi ve su tutulmasına bağlı olarak gerçekleşiyormuş. Bu da böyle bir bilgi olarak burada dursun:)

Son olarak bebeğimin ilk eşyasını aldığımı da not etmek isterim. İlk kez bir şey görüp bu çok güzelmiş dediğim bir tulum aldım. O tulumu ona hep saklayacağım. Üstelik erkek tulumuydu ancak bence çok hoştu. Onu içinde görmek için sabırsızlanıyorum.

Haftaya görüşmek üzere…

Hamileliğin 25. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 25. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!

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