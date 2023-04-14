Dilay'ın gebelik günlüğü: 24. hafta

Dilay, hamileliğinin 24. haftasında hissettiklerini anlatıyor.

Dilay'ın gebelik günlüğü: 24. hafta
Hamilelik
Giriş: 14 Nisan 2023 13:48
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Evettt bu hafta bebeğimi gördüm! Daha doğrusu yine yalnızca ellerini gördüm. Yüzünü elleriyle kapatıyor. Doktorum epey uğraşsa da yüzünü göstermeye hiç niyeti yoktu. Biz de onu daha fazla rahatsız etmeme kararı verdik. Boyu, kilosu, gelişimi her şeyi haftası ile uyumlu. Kilosundan endişe ediyordum ancak çok şükür onda da bir problem yok. 24. haftasında bebeğim 780 gram. Bu hafta kontrolümüze ek olarak şeker yükleme testini de yaptık.


Açıkçası birçok anne adayının endişelendiği gibi şeker yükleme testini yaptırıp yaptırmama konusunda ben de çok kararsızdım. Ancak bu noktada doktorun yönlendirmesine bırakmak ve ona güvenmek durumundayım. Doktorum olası sonuçlarını yaşamaktansa bu yüklemeyi yapmanın çok daha önemli olduğunu söyledi bu benim için yeterliydi.


Gebelikte şeker yüklemesi nasıl yapıldı?

Şeker yüklemesi yaptıracaksanız önerim doktorunuzun o günkü ilk randevusunu almanız. Çünkü aç karna gidiyorsunuz ve bir süre aç kalıyorsunuz. Ben de direkt 9.15 randevusunu aldım. 09.00’da hastanedeydim ve kontrolden önce ilk kanım alındı. Ardından şekerli suyu içeren içecek verildi ve 1 saat beklemem istendi. O sırada doktor muayenesinden geçtim. Doktorum 2 kere daha kan vermem gerektiğini sonuçları whatsapp üzerinden değerlendirebileceğimizi söyledi. Aç karna o iki kanı da verdikten sonra sonuçlarım çıktı. Şükür endişelenecek bir şey yoktu.


Gebelikte şeker yüklemesi yapmak zor bir şey mi?

Beni zorladı. Zaten tatlı sevmiyorum ve canım çekmiyor o aşırı şekerli şeyi içmek gerçekten mide bulandırıcıydı. Ama tabii ki tek zorluk bu olsun, o sağlıklı olsun gerisi hiç önemli değil. Her şey geçiyor ne de olsa…


Gebelikte şeker yüklemesi ile ilgili çok sayıda içeriğimiz bulunuyor. Hazır konusu açılmışken onları da paylaşmak isterim:


Gebelikte şeker yükleme testi zararlı mı?

Gebelik şekeri nedir?

Hamilelikte diyabet


Bebeğimin hareketleri ne durumda?

Gece oldukça hareketli ya da ben gece onu daha çok dinleyebildiğim için bana öyle geliyor, bilmiyorum. Ancak şu sıralar en çok sevdiğim aktivite gece sütümü alıp karnımı okşayarak onunla konuşmak. Gece uyumadan önce süt içme alışkanlığım hamilelikten önce de vardı hatta çocukluğumdan bu yana süregelen bir alışkanlığım ancak şimdi daha bir anlamlı ve keyifli oldu sanki. :)


Haftaya görüşmek üzere!


Hamileliğin 24. haftasına dair bir şeyler okumak istiyorsanız Gebeliğin 24. Haftasında Neler Oluyor? içeriğimize davetlisiniz!


Dilay'ın gebelik günlüğü: 23. hafta
Dilay'ın gebelik günlüğü: 23. hafta

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