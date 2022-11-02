Depresyonun tedavisi gün ışığı!

Kendini melankolik hisseden her insan, ‘perdeni aç, odaya güneş girsin’ gibi ikazları duymuştur. Kendini iyi hissetmeyen biri için garip hatta biraz sinir bozucu olan bu yaklaşımlar aslında bilimsel bir temele dayanıyor. Hatta bundan daha fazla yararlanmak için ‘parlak ışık terapisi’ gibi tedavi yöntemleri de uygulanabiliyor. İşte sizi perdenizi açmaya ikna edebilecek parlak ışık terapisi hakkında her şey…

Parlak ışık terapisi nedir?

20. yüzyılın sonunda kabul edilmeye başlanan ve gün geçtikçe özellikle mevsimsel depresyonun tedavisinde neredeyse antidepresanlarla yarışır bir düzeye gelen ışık tedavisi, aslında isminden anlaşabilecek kadar kolay bir düzenekten oluşuyor. Tam olarak nasıl etki ettiği kesinleştirilmese bile, antidepresan etkisini sirkadyen ritimde yaptığı uyarılarla oluştuğu düşünülüyor. Hipotalamusta bulunan suprakiazmatik çekirdek, sadece sirkadyen ritmi değil, uyku-uyanıklık döngüsü, vücut ısısı ve melatonin büyüme hormonu, kortizol gibi bazı hormonların salgılanmasın da kontrol ediyor ve parlak ışıkla bu bölgenin uyarılması, tedavinin temel fikrini oluşturuyor.

Işık terapisi nasıl yapılır?

Bu tedavi, güçlü, yaklaşık 10 bin lüks kuvvetindeki bir ışık kaynağına en az yarım saat boyunca maruz kalmaktan ibarettir. Uyku düzenini etkileyebileceği için özellikle sabah saatleri tercih edilir ve akşam uygulanması beklenmez. En çok mevsimsel depresyon tedavisinde kullanılıyor olsa da artık diğer depresyon türlerinde, özellikle antidepresan tedaviyi destekleyici olarak veya uyku ritim bozukluklarında hormonları tekrar düzenleme amacıyla kullanılmaya başlanmış ve başarılı da olmuştur. Oldukça yan etkisiz bir yöntem olduğundan, güvenle kullanılabilir.

Nasıl faydalanılabilir?

Özel ışık kaynaklarıyla uygulanan hali bir tedavi şekli olsa da bu yöntemin felsefesini günlük hayat uygulamak oldukça kolay ve etkili olabilir. Gün ışığının ruh hali üzerindeki önemini ortaya koyan bu tedavi, basit bir şekilde hayata uygulanabilir. Uyku ve uyanıklık dönemlerini gün ışığına göre ayarlamak, gün içerisinde ışık alan bir odada çalışmak ve geceleri karanlık bir ortamda uyumak gibi küçük değişiklikler, ruh haliniz üzerinde büyük farklar yaratabilir.

Referans:

Einstein J Biol Med. "Bright Light Therapy: Seasonal Affective Disorder and Beyond". Şuradan alındı: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6746555/