Depresyon beyni nasıl etkiler?

Depresyon, sadece ruhsal durumumuzu değil metabolizmamızı da etkileyen bir hastalık. Son yıllarda yapılan araştırmalar, depresyondaki kişilerin beyinlerinin ve sinir sistemlerinin 4 farklı şekilde etkilenebildiğini ortaya koydu:

1- Beyinde büzülme

2018 yılında yapılan bir araştırmada, depresyondaki kişilerin beyinlerindeki bazı bölümlerin boyutunun küçülebildiği kanıtlandı. Çalışmaya göre beyindeki hipokampus, talamus, amigdala, frontal korteks ve prefrontal korteks, depresyonun etkisiyle büzülüp küçülüyor. Bu alanlardaki küçülmenin oranı, depresif atakların ne kadar uzun sürdüğüyle doğrudan bağlantılı.

Prefrontal korteks ve amigdalanın birlikte çalışarak duygusal tepkileri ve başkalarının duygusal durumunu algılamayı etkilediği biliniyor. Depresyon bu alanları etkilediğinde, kişilerin duygusal tepkileri de aynı oranda etkilenebiliyor. Bu durumun özellikle postpartum depresyon (lohusa depresyonu) yaşayan kişilerdeki empati duygusunun azalması ile ilişkili olduğu düşünülüyor.

2- Beyin iltihabı (Enflamasyon)

Araştırmalar, depresyonun beyindeki iltihap oranını etkilediğini doğruluyor ancak depresyonun mu

iltihaba neden olduğu yoksa iltihabın mı depresyonu tetiklediği hala tam olarak anlaşılmış değil. 2018 yılında yapılan bir başka araştırma, 10 yıldan uzun süredir depresyonda olan kişilerin beyinlerinde %30 oranında daha fazla iltihap tespit edildiğini doğruladı. Beyindeki iltihabın, beynin belli alanlarının büzülmesini, sinir hücreleri arasındaki iletişimi sağlayan nörotransmitterlerin fonksiyonlarının azalmasını ve beynin değişme kabiliyetini (nöroplastisiteyi) etkilediği biliniyor. Bu da uzun vadede beyin gelişimini etkilediği gibi öğrenme, hafıza gibi işlevleri de olumsuz etkiliyor ve ruh halimizi daha dengesiz hale getiriyor.

3- Beyinde oksijen azalması

Depresyon, solunum sistemini de etkileyerek vücuttaki oksijen oranının azalmasına neden olur.Aynı

şekilde, strese bağlı nefes bozukluklarının da vücuttaki oksijeni azaltarak depresyonu tetiklediği biliniyor. Her halükarda, vücuttaki oksijen azlığı, beyni de olumsuz etkiliyor. Majör depresif bozukluk ve bipolar bozukluk teşhisi bulunan kişilerde beyinde yeterli oksijen bulunmadığını gösteren kanıtlar mevcut. Beyin, oksijen miktarına oldukça duyarlıdır ve yeterli oksijen alamadığında iltihaba, beyin hücresi hasarına ve hücre kaybına daha meyillidir. Bu da öğrenme, gelişme, hafıza ve ruh halini doğrudan etkiler. Kısa süreli oksijen azlığı bile, yüksek rakımda tırmanan dağcılarda görüldüğü gibi sersemliğe ve beyin fonksiyonlarında bozulmaya neden olabilir.

4- Beyinde yapısal ve bağlantısal değişimler

Yapılan bazı araştırmalar, depresyonun yaklaşık 8 aylık bir süre içerisinde beynin yapısında ve bazı

bölümler arasındaki bağlantılarda olumsuz değişimlere neden olabileceğini doğruluyor. Hipokampus

işlevlerinin azalması hafızayı etkilerken, prefrontal korteksteki işlev geriliği dikkat bozukluklarına neden olabiliyor. Amigdaladaki işlev bozuklukları da doğrudan ruh halimizi ve duygusal durumumuzu olumsuz etkiliyor.

Referans: Timothy J. Legg & Sarah Wilson. "4 Ways Depression Can Physically Affect the Brain". Şuradan alındı: https://www.healthline.com/health/depression-physical-effects-on-the-brain. (26 Ekim 2018).

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