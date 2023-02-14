Deniz çekilmesi nedir? Deniz çekilmesi neden olur?

İstanbul Avcılar'da denizin yaklaşık 15 metre çekilmesi ve daha önce görünmeyen kayalıkların ortaya çıkması "Deprem mi olacak?" sorusunu akıllara getirdi. Peki, deniz çekilmesi neden olur? Deniz çekilmesi deprem işareti midir? İşte yanıtlar...

Deniz çekilmesi nedir? Deniz çekilmesi neden olur?
Yaşam
Giriş: 14 Şubat 2023 11:00
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İstanbul'un Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan "Küçük kumsal" olarak bilinen bölgede yaklaşık 15 metre kadar deniz çekilmesi yaşandı. Bu durumun ardından "deprem mi olacak?" sorusu akıllara geldi. Konu hakkında Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklama şöyle: "Marmara’da su çekilmesi ile ilgili bilgi notu: Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır."



Konu ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda şu cümlelere yer verildi: "Türkiye'nin batısında yer alan Yüksek Basınç Merkezi nedeniyle İstanbul üzerinde Marmara Denizi'ne doğru uzun bir süredir rüzgarlar kuzeyden güneye doğru esmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre kuzeydoğulu (poyraz) şeklinde esen bu rüzgarın sürati yaklaşık 20 km/saattir. Bu rüzgar, İstanbul'un Avrupa yakası tarafındaki Marmara Denizi kıyısında yer alan yüzeydeki deniz suyunu sürekli olarak güneye taşımaktadır. Bu nedenle, Avcılar yönünde Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında su seviyesi düşüp çekilirken, Marmara'nın güney kıyılarında seviye artmaktadır. Sonuç olarak bu olay tümüyle meteorolojik şartlardan kaynaklanmaktadır."



Deniz gerilemesi nedir? Deniz gerilemesi neden olur?

Deniz gerilemesi, taban düzeyinde oluşan değişmelere bağlı olarak denizin çekilmesi ve bir bölüm sığdiplerin karaya dönüşmesidir. Kıyı gerilemesi olarak da bilinen deniz gerilemesinin başlıca nedenleri ise kıyı erozyonu, kumul gerilemesi, delta alanlarının doğal yapısının bozulması ve beşeri faaliyetler oluşturmaktadır. Geçtiğimiz gün yaşadığımız gerileme ise konunun uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre meteorolojik sebeplerden yaşanmıştır.


Hiç bilmediğiniz bulut çeşitleri

Doğanın hiç bilmediğiniz bir yanını daha öğrenmek ister misiniz? İşte doğada az rastlanan bulutlar...

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Cirrocumulus (Sirrokümülüs) Bulutu Yüksek irtifalarda (genellikle yaklaşık 5 km) oluşan ve küçük bulut parçaları halinde görülen, ince bir katmanda görüntülenen bu bulutlar aslında oldukça yaygın görülür. İşte şekilleri ile dikkat çeken diğer bulut çeşitleri...
Sedef Bulutlar Bu bulutlar elektrik boşaltımı sırasında içerisindeki ışığın balon şeklinde aydınlanması ile oluşmaktadır.
"Nacreous clouds" veya "Noctilucent clouds" olarak da adlandırılmaktadır.
Sedef bulutlar, hava sıcaklığının -80 santigrat derecenin altına düşmesi ile ortaya çıkarlar.
Sedef Bulutlar
Mammatus Bulutlar Çok geniş alanı kaplayan bu bulut çeşidi, altında sarkıtların oluşması ile daha ilginç bir hale geliyor.
Bu tip bulutlar, hareketsizmiş gibi gözükür. Ama hareket ederler ve normal hava durumu olarak algılanır.
Meteorolojide "Mammatokumulus" bulutları olarak da bilinir.
Mammatus Bulutlar
Raf Bulutlar Genelde gök gürültülü fırtınalara yol açan bir bulut türüdür.
Raf bulutları, en yukarıda gizlenmiş daha büyük bir bulut sistemine bağlıdırlar.
Merceksi Bulutlar Diğer bir adıyla "Lenticular" olarak bilinir.
Genellikle zirve noktalarında ve yakınlarında görülür.
Bu bulutlar, çok şiddetli fırtınanın habercisidir.
Merceksi Bulutlar
Gece Bulutları Yukarıda ince buz parçacıklarından oluşan bu Gece bulutları, diğer adıyla "Noctilucent"dir.
Yüksek enlemlerde ve yaz aylarında görülen bu bulutlar, alacakaranlık ve şafak vaktinde ortaya çıkar.
Güneşten gelen ışınları aldığı için parlak ve mavi-gümüş ve kırmızı renkte görülür.
Gece Bulutları
Altokümülüs Bulutları Bu bulutların üst tarafı, buz kristallerinden oluşmaktadır.
Şekil olarak dikey gelişme gösteren bu bulut çeşididir.
Mantar Bulutları Görüntüsünden de anlaşıldığı gibi mantar bulutu, özellikle nükleer patlama sonucu mantar şeklini alan bir bulut çeşididir.
Diğer adıyla "Mushroom"olarak bilinen bir bulut çeşididir.
Mantar Bulutları
Kararsızlık Bulutları Diğer adıyla "Cirrus Kelvin-Helmholtz" olarak adlandırılır.
Şeklinde de anlaşıldığı gibi kararsızlık dalgalarından oluşan bulutlardır.
Kararsızlık Bulutları
Yuvarlanan Bulut Oldukça nadir görülen bu bulutlar, soğuk havaların cephelerinin yakın olduğu yerlere bağlı olarak meydana gelir.
Uzun, yatay görünümlü bu bulutlar, dönüp dolaşan bir havaya sahiptirler.


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