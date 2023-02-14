Deniz çekilmesi nedir? Deniz çekilmesi neden olur?

İstanbul'un Avcılar'daki Ambarlı Sahili'nde bulunan "Küçük kumsal" olarak bilinen bölgede yaklaşık 15 metre kadar deniz çekilmesi yaşandı. Bu durumun ardından "deprem mi olacak?" sorusu akıllara geldi. Konu hakkında Kandilli Rasathanesi'nden açıklama geldi. Kandilli Rasathanesi'nin yaptığı açıklama şöyle: "Marmara’da su çekilmesi ile ilgili bilgi notu: Bugün Marmara Denizi’nde deniz suyu seviyesinde meydana gelen değişiklik, tektonik-deprem kaynaklı olmayıp, basınç farkından kaynaklı meteorolojik bir olaydır."

— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) February 13, 2023

Konu ile ilgili İstanbul Teknik Üniversitesi'nden de bir açıklama geldi. Sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımda şu cümlelere yer verildi: "Türkiye'nin batısında yer alan Yüksek Basınç Merkezi nedeniyle İstanbul üzerinde Marmara Denizi'ne doğru uzun bir süredir rüzgarlar kuzeyden güneye doğru esmektedir. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre kuzeydoğulu (poyraz) şeklinde esen bu rüzgarın sürati yaklaşık 20 km/saattir. Bu rüzgar, İstanbul'un Avrupa yakası tarafındaki Marmara Denizi kıyısında yer alan yüzeydeki deniz suyunu sürekli olarak güneye taşımaktadır. Bu nedenle, Avcılar yönünde Marmara Denizi'nin kuzey kıyısında su seviyesi düşüp çekilirken, Marmara'nın güney kıyılarında seviye artmaktadır. Sonuç olarak bu olay tümüyle meteorolojik şartlardan kaynaklanmaktadır."

— İTÜ - İstanbul Teknik Üniversitesi (@itu1773) February 13, 2023

Deniz gerilemesi nedir? Deniz gerilemesi neden olur?

Deniz gerilemesi, taban düzeyinde oluşan değişmelere bağlı olarak denizin çekilmesi ve bir bölüm sığdiplerin karaya dönüşmesidir. Kıyı gerilemesi olarak da bilinen deniz gerilemesinin başlıca nedenleri ise kıyı erozyonu, kumul gerilemesi, delta alanlarının doğal yapısının bozulması ve beşeri faaliyetler oluşturmaktadır. Geçtiğimiz gün yaşadığımız gerileme ise konunun uzmanlarının yaptığı açıklamalara göre meteorolojik sebeplerden yaşanmıştır.