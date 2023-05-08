Deneysiz belediyecilik nedir?

"Bakım ve sorumluluğu altındaki hayvanları hiçbir şart veya koşulda, üzerlerinde eğitim-deneysel-bilimsel çalışma yapılmak üzere deney merkezlerine vermeyeceğini, Belediye meclisinde aldığı kararla taahhüt eden "Deneysiz Belediyeler"e Bodrum Belediyesi de eklendi. Teşekkür ederiz" açıklamasını sosyal medya hesabında paylaşan Deneye Hayır Derneği hayvanlar üzerinde yapılan deneylere alternatif bilimsel yöntemlerin kullanılarak hayvan kullanımının son bulması için her türlü sivil toplum ve savunuculuk faaliyetinde bulunmak, toplumu hayvan deneyleri konusunda bilgilendirmek ve deneylerde kullanılan hayvanlar ile haklarını korumak amacı ile kuruldu. Bu amaç kapsamında "Deneysiz Belediye" projesini hayata geçiren dernek son olarak Bodrum Belediyesi ile anlaştı.

— Deneye Hayır Derneği (@DeneyeHayir) May 5, 2023

Deneysiz Belediye nedir?

Yasal metinlerimizde, mevzuatlarda sokakta ya da barınakta yaşayan hayvanların deneylerde kullanılmasına ilişkin kati bir yasak bulunmuyor. Buradan yola çıkan Deneye Hayır Derneği ise belediyeler ile kendilerine ait bakımevi, barınak ve rehabilitasyon merkezlerindeki hayvanların talep edilse dahi korunmasına yönelik anlaşmalar yapıyor.

Hangi belediyeler Deneysiz Belediye projesine dahil oldu?

Deneysiz Belediye projesine katılan ilk belediye Didim Belediyesi (Aydın). Dernek ile belediye arasında anlaşma 9 Aralık 2019'da yapıldı. Sonrasında 2 Haziran 2021'de Nilüfer Belediyesi (Bursa), 4 Ekim 2021'de Bakırköy Belediyesi (İstanbul) bu projeye dahil oldu. Fethiye Belediyesi ve Şişli Belediyesi‘nin yer aldığı “Deneysiz Belediyeler” grubuna son olarak Bodrum Belediyesi eklendi.