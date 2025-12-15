Cam pipetler ne kadar güvenli?

Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, pek çok kişiyi yeniden kullanılabilir pipetlerini çöpe atmaya yöneltti. Bir kadının yeniden kullanılabilir cam pipetinden kopan bir cam parçasını fark etmeden yuttuğunu söylemesi kısa sürede viral oldu.

Videoda, pipette bir sorun olduğunu fark etmeden içeceğini yudumladığı; boğazından sert bir şey geçtiğini hissetmesiyle birlikte pipetten bir parçanın eksik olduğunu anladığı aktarılıyor. Paylaşılanlara göre, ilk şokun ardından gelen bir rahatsızlık sırasında ağızda kan fark edilmesi üzerine hastaneye başvurdu. Yapılan taramalarda cam parçanın mideyi çoktan terk ettiği belirtilirken, kanama belirtilerinin takip edilmesi ve parçanın doğal yollarla vücuttan atılmasının beklenmesi tavsiye edildi.

Olayın ardından, daha önce bu pipetleri tavsiye eden içeriklerin kaldırılması için adım atıldığı ve ürünün artık önerilmediği ifade edildi. Yaşananların yarattığı rahatsız edici etki, birçok kişiyi evlerindeki benzer pipetleri çöpe atmayı düşünmeye sevk etse de, uzmanlara göre bu konuda aceleci davranmak her zaman gerekli olmayabilir. Peki, cam pipet kullanırken nelere dikkat edilmesi gerekir?

Cam pipet kullanımında güvenlik... Her cam üründe olduğu gibi —bardak, kase ya da benzerleri—camın durumunun farkında olmak gerekir. Cam pipetler oldukça ince camdan üretilir; bulaşık makinesinde ya da çekmeceye yerleştirilirken farkında olmadan sağa sola çarpabilirler. Bu nedenle kırılmaları ya da kenarlarının çatlayarak daha tehlikeli hâle gelmeleri pek de nadir değildir. Küçük bir çatlak ya da kırık daha tehlikeli olabilir; çünkü pipetin yapısının bozulduğunu, onu bardağa koyup kullanmaya başlayana kadar fark etmeyebilirsiniz. Bu da viral olan videolardaki benzer bir duruma yol açabilir. Dr. Ryan Stanton: "Cam pipetlerle ilgili yaralanmalarda belgelenmiş ciddi bir artış olmasa da nadiren de olsa vakalar yaşanıyor. Cam pipetlere dair çok fazla özel veri yok. Ancak her türden pipet, her yıl yaklaşık 1.000 Amerikalının acil servise başvurmasına neden oluyor. Bana göre en yüksek riskli olanlar metal ve cam pipetler. Metal pipetler bazı durumlarda ağız içinde yaralanmalara yol açabiliyor; cam pipetler ise kırılarak kesiklere neden olabiliyor ve yutulma riski taşıyor" açıklamasında bulundu. Yine de bu riskler, pipetleri kullanmadan önce daha dikkatli kontrol ederek büyük ölçüde azaltılabilir. Bakım sırasında, yeni çatlaklara yol açmamak veya gizli hasarlar oluşturmamak için doğru boyutta, pipetler için özel üretilmiş bir temizleme fırçası kullanmak önemli.

Cam pipet kullanıyorsanız, doğaya faydalı bir hareket yapıyorsunuz. Ancak kullanmadan önce mutlaka kontrol edin; tamamen sağlam olduğundan, keskin kenarları olmadığından emin olun. Çatlak ya da kırık varsa, bu bile dudaklarınızı, ağzınızı ya da dilinizi kesebilecek kadar keskin olabilir. Bu, görünür herhangi bir çatlak ya da hasar olup olmadığını kontrol etmeyi ve pipet aşınma belirtileri göstermeye başladığında ondan vazgeçmeyi de kapsıyor. Aynı durum metal ve plastik pipetler için de geçerlidir. Plastiklerin ise kendine özgü başka sorunları var. Eğer herhangi bir hasar görüyorsanız ya da içinizde en ufak bir şüphe varsa, o cam pipeti atın. Hasarlı hiçbir ürünü kullanmayın; çünkü cam olan her şeyde küçük bir çatlak ya da deformasyon, ürünün tamamen kırılmasının başlangıcı olabilir. Kaynak: Katherine Speller. "A Horrifying TikTok Reveals The Dangers Of Drinking From Glass Straws — If You Use Them, Read This". Şuradan alındı: https://www.huffpost.com/entry/glass-straw-safety_l_69372abde4b013f1f7d2807a?origin=life-feed. (09.12.2025).