Day to night makeup ile gündüz makyajı gece makyajına nasıl çevrilir?

Makyajınızı sabahtan yapıp evden çıktıysanız ve gün boyu tazelemediyseniz akşam dışarı çıkarken makyajınızda biraz değişiklik yapmak iyi bir fikir olabilir. Makyajı geceye uygun bir hale getirmek için kullandığınız makyaj malzemelerini aşağıda vereceğimiz önerilere uygun bir şekilde kullanabilirsiniz:

1- Maskara ve kapatıcı fazlalığını temizleyin

Diğer adımlara geçmeden önce akan, dökülen maskaranızı temizleyin. Bu sayede daha temiz ve aydınlık bir başlangıç yapmış olursunuz. Bunun yanında çizgilerinize dolan kalın bir kapatıcı tercih ettiyseniz fazlalığını alın ve başlamaya hazır olun.

2- Farla derinlik katın

Evden çıkarken hiç far kullanmamış ya da hafif bir far kullanmış olabilirsiniz. Bu durum emin olun ki gündüzden geceye geçerken oldukça işinize yarayacak. Gözlerinizin dış köşelerine süreceğiniz koyu renkli bir farı dağıtarak buğulu bir görünüm elde etmiş olursunuz. Göz kapaklarınızın ortasına süreceğiniz ışıltılı bir farla neredeyse göz makyajınızı tamamladınız demektir.

3- Maskaranızı yoğunlaştırın

Günlük hayatta hiç maskara kullanmıyor ya da hafif sürüyor olabilirsiniz. Bu ikisini yapıyorsanız şimdi işiniz çok kolay ancak gündüzden yoğun bir maskara uyguladıysanız da endişelenmeyin. İlk olarak maskaranızın üzerinden temiz bir maskara fırçasıyla geçin ve fazlalığını ayırıp tek tek ayrılmışa yakın bir görünüme getirin. Ardından tek kat uygulayacağınız maskarayla daha taze bir maskara görünümü elde etmiş olursunuz.

4- Göz kalemi kullanın

Her ne kadar gözlerinizi olduğunuzdan büyük göstermek için kullanacağınız göz kreminin tonlarının beyaz ve bej tonlarında olması gerekse de biz siyah bir göz kaleminin akşam makyajına çok yakışacağını düşünüyoruz. Alt kirpik diplerinde kullanacağınız farla destekleyerek daha buğulu bir bakış elde etmiş olursunuz.

5- Hafif yapılı kapatıcı kullanın

Cildinizdeki kusurlar vakit geçtikçe gün içinde daha belirgin bir hale gelip görünürlük kazanmış hale gelebilir. Ayrıca göz altı kapatıcınız azalmış ve daha yorgun görünüyor da olabilirsiniz. Bu görüntüden uzaklamak için yapısına güvendiğiniz ve tazeleme işinizi kolaylaştıracak ince yapılı bir kapatıcıdan yararlanabilirsiniz. Gündüzden geceye geçerken fondöteninizi tazelemenize gerek yok çünkü akşam saatlerinde cildinizdeki belirgin problemleri gizlemeniz yeterli olacaktır.

6- En önemli adım: Allık

Canlı ve taze duran bir makyajın olmazsa olmazı allıktır. Sizi günün yorgunluğunu hiç yaşamamışsınız gibi canlı ve enerjik göstermeye yarayan allığınızı tazelemek için eğer öncesinde toz bir ürün sürmediyseniz likit veya krem bir allıktan yararlanabilirsiniz. Diğer türlü aynı toz allığınızı kullanmaya devam da edebilirsiniz.

7- Highlighter

Highlighter kullanmayı tercih etmesiniz bile gecenin karanlığında dahi ışıldamak isteyebilirsiniz. Bunun için dudaklarınızın üst kısmında, kaşlarınızın alt kısmına ve burnunuzun ortasına azıcık da olsa süreceğiniz aydınlatıcıyla daha özenilmiş bir görünüm yaratabilirsiniz.

8- Ruj

Göz makyajınızı gündüzden daha farklı yapmak istemezseniz koyu bir ruj yardımınıza yetişecektir. Böyle durumlarda gözü ya da dudakları sade bırakmak oldukça hoş duracaktır. Eğer göz makyajınızı bahsettiğimiz gibi yaptıysanız nude tonlarda veya gül kurusu bir ruj tercih edip makyajınızı tamamlayabilirsiniz. Kalıcı rujları tercih ederek gece sonuna kadar tazelemekten kurtulabilirsiniz ya da daha canlı bir görünüm için dudak parlatıcılarından destek alabilirsiniz.