Evde krem allık nasıl yapılır?

Bir ruj, biraz nemlendirici krem, bir tahta çubuk ile evde allığınızı kendiniz yapabilirsiniz.

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Evde krem allık nasıl yapılır?

Malzemeler

  • Sevdiğiniz renkte ruj
  • 1 tatlı kaşığı nemlendirici yüz kremi
  • Çay, kahve karıştırırken kullanılan tahta çubuk
  • Nude makyaj için isteğe bağlı: 1/4 çay kaşığı açık renk likit fondöten

 

Yapılışı

Ruju tahta çubuk yardımıyla cam bir kaba alın. Üzerine kremi ilave edip iyice karıştırın. Eğer elde ettiğiniz renk sizin için fazla koyu ise kremi miktarını arttırın. Eğer ev yapımı allığınız çok açık geldiyse nemlendirici krem miktarını arttırın.

 

Nude makyaj yapmayı tercih ediyorsanız

Eğer nude makyaj yapmayı tercih ediyorsanız, allığınıza bir miktar likit fondöten ekleyebilirsiniz. Nude makyaj doğal bir görünüm sağlamaktır. Bu nedenle nude makyajı tamamlayacak bir allık için ruj miktarını biraz azaltıp fondöteni bir miktar artırabilirsiniz.

 

Karışım henüz cam tabaktayken yüzünüzde deneyin. Eğer elde ettiğiniz allığın renginden memnunsanız, bu karışımı küçük bir cam kap ya da ruj kabınızın içinde saklayabilirsiniz.

 

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