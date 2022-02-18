Makyajınızın topaklanmasını nasıl önlersiniz?

Gün içerisinde yanlış makyaj uygulamaları sonucu makyajınız çizgilerinize dolabilir yer yer topaklanıp yer yer de ıslak bir görüntü oluşturabilir. Bu yamalı ve hoş olmayan görüntü aslında önlenebilir. Sadece doğru formülleri doğru şekilde ve doğru miktarda uygulamanız gerekiyor. Temel olarak, bu bozulan makyaj görüntüsü fazla sayıda ürün kullanmanın sonucu değil, ürünleri fazla miktarda kullanmanın bir sonucudur ve önüne geçilebilir.

1- Sabitleme spreyi kullanın

Tüm şekillendirme, bronzlaştırma, sabitleme ve vurgulama işlemlerini tamamladığınızda, tüm bu tozu cildinize sabitlemeniz gerekir. Sabitleyici bir sprey sadece makyajınızı sabitlemekle kalmaz, aynı zamanda tüm toz kalıntılarını giderir ve daha doğal bir görünüm için her şeyi cildinize yerleştirir.

2- İyice karıştırın

Eşit bir fondöten uygulaması kısa bir fırçalama işleminden fazlasını gerektirir. Fondöteniniz uyguladıktan sonra oturmamış gibi görünüyorsa, karıştırma işlemini tamamlamamışsınızdır. Nemli bir makyaj süngeri kullanarak fondöteninizi, BB kremini veya renkli nemlendiricinizi temel olarak sertleşene kadar (yaklaşık üç dakika) cildinize tekrar tekrar nazikçe uygulayın. Karıştırma ve noktalama, sert çizgileri ortadan kaldıracak ve cildinizin her santiminin kötü bir görüntü olmadan kaplanmasını ve eşit olmasını sağlayacaktır.

3- Gözaltlarını nemlendirin

Makyajınızı doğru yapsanız da hazır olmayan bir cilde uyguladığınızda istediğiniz sonucu alamazsınız. Cildiniz baz hazırlığına rağmen topaklanma yaşıyorsa yapmış olduğunuz makyajın üzerine bir miktar nemlendirici sprey sıkıp görüntüyü toparlamak mümkün. İnce çizgilerinizi nemlendirmek ve toz kalıntılarını çözmek için skualen (nemlendirici) içeren bir yüz spreyi veya toneri kullanın. Ancak makyajınızın her yerine buğulamayın temiz makyaj süngerinizin üzerine püskürtün, fazlalığı gidermek için birkaç kez elinizin arkasına sürün, ardından kuruluğu düzeltmek için kapatıcınızın üzerine hafifçe bastırın.

4- Yağ ile bitirin

Ne kadar hazırlık yaparsanız yapın, kuru cilt pul pul görünen bir görünüme sahiptir. Makyajınızı bitirdiyseniz ve bronzlaştırıcınız çamurlu görünüyorsa veya fondöteniniz kireçli veya kekimsi görünüyorsa, rutininizin sonuna bir yağ ekleyerek cilde doğal bir doku kazandırmaya yardımcı olun. Elinizin arkasına birkaç nokta yüz yağı damlatın, makyaj süngerinizle birkaç kez bastırın, ardından hafifçe yüzünüzün kuru kısımlarına sürün. Bu hamleyle ile tüm ürünleriniz birbiriyle karışacak ve teninizle bütünleşecektir.

5- Cilt bakımını atlamayın

Üzerine boyamak üzere olduğunuz tüm makyaj için en iyi tuvali yaratmak için tüm cilt bakımı adımlarını doğru sırayla yapmalısınız. Öncelikle yüzünüzü nazik bir yüz yıkama suyu veya misel suyu ile yıkayın. Fondötenle pul pul dökülen kuru bir cildiniz varsa, fondöteninizin pul pul görünmesine neden olabilecek ölü deriyi çıkarmak için cildinizi düzenli olarak peeling yaptığından emin olun. Ardından, isteğe bağlı tonerleriniz ve serumlarınızı kullanabilirsiniz. Donuk bir tene sahipseniz, biraz ışıltı eklemeye yardımcı olacak nemlendirici bir yüz serumu bulabilirsiniz. Yağlı ciltler için, cildi soymadan fazla yağdan arındırmak adına bir toner yardımcı olabilir. Ardından, hafif bir nemlendirici ile devam edin ve güneş kremi ve makyajınıza devam etmeden önce en az beş dakika bekletin.

6- Fondötenden önce pudra

Yağlı bir cildiniz varsa şu ürün sırasını takip edin: nemlendirici, sabitleyici pudra, sabitleyici sprey, baz ve fondöten.

7- Burnunuzu pudralayın

Yüzünüzün geri kalanı iyiyse, ancak burnunuz parlıyorsa, işte size bir püf noktası. Bazınızı uyguladıktan sonra nemli bir sünger ve ten renginize uygun renkte yarı saydam bir pudrayı burnunuza uygulayın. Ardından, burnunuzu hafifçe kapatmak için yüzünüzün geri kalanına uyguladıktan sonra fırçanızda kalan fondöteni kullanın, ardından biraz daha pudra uygulayın. Bu, eşit bir taban oluşturmaya yardımcı olacak ve ayrıca ürünün burnunuzun etrafında kaymasını ve kırılmasını önleyecektir.

8- Kırışıklıklarınıza daha az makyaj uygulayın

Bir makyajın iyi durmamasının sebebi, ince çizgilerinize yerleşip onları daha derin kırışıklıklar gibi göstermesidir. Bu bölgeleri gizlemek için daha fazla makyaj yapma eğilimi vardır, ancak aslında tam tersini yapmalısınız. Kırışan bölgelerden (göz çevresi, alın ve ağız çevresi) kaçınarak, fondöteninizi tüm yüzünüze uygulayın. Daha sonra kırışıklarınızı çok hafif kapatmak için sonunda makyaj süngerinizde kalan ürünü kullanın.

9- Doğru formülleri eşleştirin

Eğer makyaj bazı kullanma alışkanlığınız yoksa mutlaka edinmelisiniz ancak tüm fondöten formülleri tüm bazlarla uyumlu değildir. Silikon bazlı astarlar en iyi şekilde silikon içeren fondötenlerle çalışırken, su bazlı astarlar biraz daha çok yönlüdür ve su veya silikon bazlı fondötenlerle çalışabilir. Sadece içerik listesini kontrol edin: Listenin en üstüne yakın bir yerde -cone ile biten bir şey görürseniz, muhtemelen kendinize bir silikon astar veya fondöten almışsınızdır.

10- Kapatıcınızı stratejik olarak yerleştirin

Çok güldüğünüz için gözaltı ürünlerinizin kırışması asıl şikâyetinizse kapatıcınızı sadece gözünüzün iç köşelerine uygulayın ve dışa doğru sadece karıştırın. Başka bir deyişle, tüm gözünüzün altına büyük bir kaydırma yapmayın ve herhangi bir ürünü dış köşeden uygulamaktan kaçının. Bu teknikle, yüzünüzün doğal olarak kırıştığı yerdeki tüm birikimler olmadan en çok ihtiyaç duyduğunuz yerde kapatıcı bir alan elde edersiniz.

Referanslar:

Brooke Shunato. “Cakey Makeup: 10 Tricks to Fix Caking and Creasing Skin”. Şuradan alındı: https://www.cosmopolitan.com/style-beauty/beauty/a30122233/cakey-makeup-how-to-fix/ (07.11.2021).