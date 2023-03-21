Damla sakızlı mandalinalı muhallebi

Servis: 6 kişilik

Hazırlama & pişirme süresi: 40 dakika

Malzemeler:

Muhallebisi için:

200 ml’lik su bardağı ölçüsüyle;

125 gr tereyağı

1 bardak un

3/4 bardak toz şeker

3 - 4 parça damla sakızı

1 lt süt

Mandalina sosu için:

1 çay bardağı toz şeker

1 çay bardağı mısır nişastası

3 su bardağı taze sıkılmış mandalina suyu

2 çay bardağı su

Süslemek için:

Antep fıstığı

Yapılışı:

*Tereyağını orta boy tencereye alarak ocağı kısık ateşe ayarlayın, yağ eriyince unu ekleyip un kokusu çıkana kadar 2 - 3 dakika karıştırarak kavurun. Sütü eklerken bir yandan hızlıca karıştırın (topaklanma olmaması için), damla sakızını ekleyip orta ateşte koyulaşana kadar sürekli karıştırarak pişirin. Pişen muhallebiyi mikserin yüksek hızıyla 10 dakika çırpın ve bekletmeden kaselerin 3/4 ü dolacak gibi pay edin.

*Mandalinalı sos için; Toz şeker ve nişastayı küçük bir tencereye alarak karıştırın. Mandalina suyu ve suyu ekleyin, orta ateşte koyulaşana kadar karıştırarak pişirin ve muhallebilerin üzerine pay edin. Oda ısısına gelince buzdolabına kaldırın ve 2 saat beklettikten sonra üzerlerini Antep fıstığı ile süsleyin.

Kısa bir not:

*Damla sakızlı muhallebiyi mandalina sosu eklemeden sade olarak da yapabilirsiniz, sade olarak üzerine tarçın çok yakışıyor.

Afiyetle, sevgiyle ve sağlıkla kalın...