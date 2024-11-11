Cumhuriyet ve Atatürk

Herkese merhaba, geçtiğimiz günlerde Cumhuriyet Bayramı'nı coşku ile yurdun dört bir yanında kutladık. Her ülkenin ulusal bayramları çok özeldir ancak Türkiye Cumhuriyeti'nin özelliği eşsiz bir lidere sahip olması Mustafa Kemal Atatürk gerek askeri gerek siyasi olarak ileri görüşlülüğü ile inanılmaz bir kişilikti. O milletini düşünen, eğiten ve yönetendi.

Sadece Türkiye için değil dünya için de çok önemli bir rol model oldu. Bazı ülkelerin devlet başkanları onun ilkelerini örnek alarak yönetiyorlar. Atatürk, tarih kitaplarından öğrendiğim kadarıyla engelli bireylere de çok büyük hizmetler sunmuş. Benim Atatürk sevgim aile ve okulda gördüğüm eğitim sayesinde büyüdü. Ancak şimdilerde Atatürk’ün eğitim sisteminde fazla göremiyorum.

Onun ilkelerini yaptığı işleri, kazandığı savaşları, fikirlerini daha fazla öğretmek eğitimcilerin bir numaralı görevi olmalıdır. Ben yazdığım dört kitapta da mutlaka Atatürk’e olan sevgimi üstüne basa basa dile getirdim. Okurlarım da yüzyıllar boyunca bu satırları keyifle okuyacaktır. Sözlerimi Atatürk’ün en sevdiğim cümlesi ile bitirmek istiyorum.

"Ne mutlu Türküm diyene!"

Herkese engelsiz bir ay diliyorum…