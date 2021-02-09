COVID-19 salgını sırasında evde yapabileceğiniz Sevgililer Günü önerileri

1- Ziyaret etmek isteyeceğiniz ülkede sanal bir tur atın

Salgın olmasaydı belki de başka bir ülkede, başka bir şehirde bugünü geçirmeyi planlayacaktınız… Planınızı hala hayata geçirebilirsiniz! Arama motorlarından arama yaparsanız, birçok ülkede sanal turların olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, İzlanda Dağları’nı gezebilirsiniz.

2- Sevdiğiniz restorandan yemek sipariş edin

Sokağa çıkma kısıtlaması olsa da restoranlar paket servislerine devam ediyor. Evde hazırlıklarınızı yapın, ev kıyafetleri yerine daha şık kıyafetlerinizi giyin ve sevdiğiniz restorandan sevdiğiniz yemekleri sipariş edin.

3- Birlikte pasta yapın

Yemeğinizi dışarıdan sipariş edeceksiniz ancak birlikte yemek yapmanın çok keyifli bir etkinlik olduğunu hatırlatmak isteriz. Mutfak becerisine pek güvenemiyorsanız pratik bir tarifi deneyebilirsiniz.

4- Online eğitime katılın

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel online eğitimler düzenleniyor. İstediğiniz bir konuda böyle bir workshop veya eğitime katılabilirsiniz. Birlikte yeni bir şey öğrenmenin keyfi hiçbir şeyde yok...

5- Biraz nostalji

Eski fotoğraflar, anılar... Eskilerden bahsetmek hep yüz güldürür biraz ilk zamanlarınızı hatırlamaya ne dersiniz?

6- Güzel bir film olmadan olmaz

Sevgililer Günü deyince akla hep romantik komedi filmleri gelse de bazı çiftler bilim kurgu filmlerini daha çok sevebilir. Koltuklarınıza iyice kurulun ve ortak beğeniniz doğrultusunda seçtiğiniz filmi başlatın.

7- Masaj yapın

İnternetin nimetlerinden faydalanın ve masaj yapmanın inceliklerini öğrenin. Bugün sizin gününüz keyfini çıkarın...