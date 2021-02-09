COVID-19 salgını sırasında evde yapabileceğiniz Sevgililer Günü önerileri

Bu yıl Sevgililer Günü'nde hepimiz evdeyiz. Peki evde Sevgililer Günü'nü nasıl özel bir gün haline getirebiliriz? İşte öneriler...

COVID-19 salgını sırasında evde yapabileceğiniz Sevgililer Günü önerileri
İlişki
09 Şubat 2021 Salı

1- Ziyaret etmek isteyeceğiniz ülkede sanal bir tur atın

Salgın olmasaydı belki de başka bir ülkede, başka bir şehirde bugünü geçirmeyi planlayacaktınız… Planınızı hala hayata geçirebilirsiniz! Arama motorlarından arama yaparsanız, birçok ülkede sanal turların olduğunu görebilirsiniz. Örneğin, İzlanda Dağları’nı gezebilirsiniz.


2- Sevdiğiniz restorandan yemek sipariş edin

Sokağa çıkma kısıtlaması olsa da restoranlar paket servislerine devam ediyor. Evde hazırlıklarınızı yapın, ev kıyafetleri yerine daha şık kıyafetlerinizi giyin ve sevdiğiniz restorandan sevdiğiniz yemekleri sipariş edin.


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3- Birlikte pasta yapın

Yemeğinizi dışarıdan sipariş edeceksiniz ancak birlikte yemek yapmanın çok keyifli bir etkinlik olduğunu hatırlatmak isteriz. Mutfak becerisine pek güvenemiyorsanız pratik bir tarifi deneyebilirsiniz.


4- Online eğitime katılın

14 Şubat Sevgililer Günü'ne özel online eğitimler düzenleniyor. İstediğiniz bir konuda böyle bir workshop veya eğitime katılabilirsiniz. Birlikte yeni bir şey öğrenmenin keyfi hiçbir şeyde yok...


5- Biraz nostalji

Eski fotoğraflar, anılar... Eskilerden bahsetmek hep yüz güldürür biraz ilk zamanlarınızı hatırlamaya ne dersiniz?


6- Güzel bir film olmadan olmaz

Sevgililer Günü deyince akla hep romantik komedi filmleri gelse de bazı çiftler bilim kurgu filmlerini daha çok sevebilir. Koltuklarınıza iyice kurulun ve ortak beğeniniz doğrultusunda seçtiğiniz filmi başlatın.


7- Masaj yapın

İnternetin nimetlerinden faydalanın ve masaj yapmanın inceliklerini öğrenin. Bugün sizin gününüz keyfini çıkarın...


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21. yüzyılın en iyi 100 filmi

The Guardian, 21. yüzyılın en iyi 100 filmini seçti. Gözlerinizi ekrandan ayıramayacağınız çarpıcı filmler... Listede bir de Türk filmi var.

100
100. Once Upon a Time in Hollywood (2019)
99. Bright Star (2009)
98. The Dark Knight (2008)
97. Fahrenheit 9/11 (2004)
96. Private Life (2018)
95. Call Me By Your Name (2017)
94. Gladiator (2000)
93. You, the Living (2007)
92. The Hurt Locker (2008)
91. Etre et Avoir (2002)
90. Eden (2014)
89. The Selfish Giant (2013)
88. Gomorrah (2008)
87. The Wind that Shakes the Barley (2006)
86. No Country for Old Men (2007)
85. Burning (2018)
84. Tropical Malady (2005)
83. The Son's Room (2001)
82. Stories We Tell (2012)
81. Fish Tank (2009)
80. Requiem for a Dream (2000)
79. Persepolis (2007)
78. Ocean's Eleven (2001)
77. Lost in Translation (2003)
76. Ten (2002)
75. Philomena (2013)
74. A Prophet (2009)
73. Love & Friendship (2016)
72. Waltz With Bashir (2008)
71. Capernaum (2018)
70. Anchorman: The Legend of Ron Burgundy (2004)
69. Paddington 2 (2017)
68. Mr Turner (2014)
67. Dogtooth (2009)
66. Brokeback Mountain (2005)
65. Happy as Lazzaro (2018)
64. The Incredibles (2004)
63. We Need to Talk about Kevin (2011)
62. Waiting for Happiness (2002)
61. The Souvenir (2019)
60. Ted (2012)
59. Gangs of Wasseypur (2012)
58. Wuthering Heights (2011)
57. Leave No Trace (2018)
56. Behind the Candelabra (2013)
55. Russian Ark (2002)
54. The Social Network (2010)
53. Fire at Sea (2016)
52. Amores Perros (2000)
51. Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
50. Before Sunset (2004)
49. 24 Hour Party People (2002)
48. The House of Mirth (2000)
47. Margaret (2011)
46. Volver (2006)
45. 13th (2016)
44. Toni Erdmann (2016)
43. The Wolf of Wall Street (2013)
42. 4 Months, 3 Weeks and 2 Days (2007)
41. The Handmaiden (2016)
40. Unrelated (2007)
39. Meek's Cutoff (2010)
38. Once Upon a Time in Anatolia (2011)
37. Dogville (2003)
36. A Separation (2011)
35. 45 Years (2015)
34. The Child (L'Enfant, 2002)
33. The Royal Tenenbaums (2001)
32. Gravity (2013)
31. Anomalisa (2015)
30. Leviathan (2014)
29. Nebraska (2013)
28. The Tree of Life (2011)
27. The Grand Budapest Hotel (2014)
26. A One and a Two (Yi Yi, 2000)
25. Get Out (2017)
24. Ida (2013)
23. Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan (2006)
22. Spirited Away (2001)
21. The White Ribbon (2009)
20. Roma (2018)
19. Lincoln (2012)
18. A Serious Man (2009)
17. The Great Beauty (2013)
16. The Act of Killing (2012)
15. Shoplifters (2018)
14. White Material (2009)
13. Far From Heaven (2002)
12. Son of Saul (2015)
11. Mulholland Drive (2001)
10. Team America: World Police (2004)
9. Zama (2017)
8. Moonlight (2016)
7. Synecdoche, New York (2008)
6. Hidden (2005)
5. In the Mood for Love (2000)
4. Under the Skin (2013)
3. Boyhood (2014)
2. 12 Years a Slave (2013)
1. There Will Be Blood (2007)


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