Çok dilli bir çocuk nasıl yetiştirilir?

Çok yakın bir zamana kadar, iki dilli çocuklar sadece karma evliliklerde ya da kendi vatanında yaşamayan ailelerde görülüyordu. Doğumdan itibaren ailede sürekli olarak iki farklı dil duyan çocuklar, ister istemez her iki dili de eşit derecede iyi konuşmaya başlarlar. Ancak modern toplumlarda artık en az iki dil bilmek şart. Peki, bir bebek nasıl doğru bir şekilde iki dilli olarak yetiştirilir ve bunun gelişimine faydaları nelerdir?

Yabancı dil öğrenmeye ne zaman başlanmalı?

Yabancı dil eğitimine başlamak aslında ne kadar erken olursa o kadar iyi. İkinci dilde iletişime ne kadar geç girilirse, ilk dil o kadar baskın olur. 8 yaşından sonra, bir çocuğun anadil olarak İngilizce'de ustalaşma şansı ne yazık ki sıfıra iniyor. Ebeveynlerin yabancı dilde iyi derecede yetkinliği varsa, doğumdan itibaren iletişim için sürekli kullanabilirler. Anadili İngilizce olanlar da dahil olmak üzere özel eğitim söz konusu olduğunda, üç yaşından itibaren derslere başlamak mümkündür.

Çocuklar nasıl iki dilli yetiştirilir?

1- Devamlı iletişim

Sadece konuşma dinlemek, kartlara bakmak, bulmaca çözmek yeterli değil. Dil, anne, baba, büyükanne, büyükbaba, öğretmen, arkadaşlarla aktif iletişim sürecinde öğrenilir. Çizgi filmlerin izlenmesi, şarkıların dinlenmesi de direkt istenen sonucu vermeyecektir. Bir çocuğun yabancı dilde düşünmeye başlayabilmesi için bunu iletişimde kullanması gerekir.

2- Maruz kalma

Yabancı dillerde erken yaşta ustalaşmak için kelimeleri ve kalıpları tıka basa ezberlemek değil, düzenli olarak çocuğun yabancı dile maruz kalması gerekir. Bu amaçla hem ebeveynlerle oyunlar hem de anadili İngilizce olan sınıflar uygundur. Ancak bu noktada öğretmenleri özenle seçilmiş bir okul veya çevrimiçi kurslar bulmanız oldukça önemlidir. Yeterince iyi olmayan bir öğretmen, sessiz bir öğrenciyi konuşturamayabilir ve aksine psikolojik bir engelin ortaya çıkmasına katkıda bulunabilir.

3- Kültür kodu

Çocuklar kendilerini, anadillerini kullanarak açıklayabildiklerinde yabancı bir dilde iletişim kurmayı reddederler. Bu son derece normaldir. Bu noktada ebeveynlerin görevi "zayıf" dili anlamlı kılmaktır. Örneğin bayramlarda ya da diğer özel günlerde ikinci dili kullanma geleneklerinin oluşturulması buna yardımcı olacaktır. Bu tür "etkinliklerde" yabancı dil kullanımının güçlendirilmesi meyvelerini olumlu bir şekilde verir.

4- Birlikte çalışma

Çevrenizde iki dilli çocuk yetiştirmeye çalışan farklı aileler varsa, yabancı dilde konuşmanın önemini pekiştirmek daha kolaydır. Oyun alanları, kafeler vb. yerlerde bir araya gelerek, ikinci dilin uygulama alanını genişletebilirsiniz.

5- Utanmak yok!

İletişim için zayıf dili kullanmak istememenin nedeni başka kişilerin olumsuz tepkisi olabilir. Ne yazık ki buna çoğu zaman ebeveynler de dahil. Çocuğunuzla ev dışında, yabancı bir dilde iletişim kurmaktan çekinirseniz, çocuğunuz kesinlikle bunu hisseder ve tedirginliğiniz ona geçer. İnsanların yabancı dil konuşmaya nasıl tepki verdiği mi yoksa ikinci bir dil öğrenmek için uzun vadeli hedefler mi? Neyin daha önemli olduğunu belirlemeye değer…

6- Hata yapma hakkı

Genç yaştaki iki dilliler, karışık bir dile sahip olma eğilimindedir. Bunda korkulacak ya da olağandışı bir şey yok. Yani çocuğunuz konuşurken İngilizce ve Türkçe kelimeleri bir arada kullandığı cümleler kurabilir. Ancak daha sonra ebeveynlerden baskı olmaması koşuluyla her şey yerine oturur. Çocuğunuzun hataları hakkında endişelenmemelisiniz, aksi takdirde hata olasılığı daha fazla olan dil "zayıf" hale gelebilir.

Çift dilli çocukların psikolojik özellikleri ve konuşma becerileri

Bugüne kadar iki veya daha fazla dil öğrenmenin gelişimde engellemelere yol açtığına dair hiçbir bilimsel kanıt bulunmuyor. Aksine, iki dil bilmenin zeka, yanıt verme ve mantık üzerinde olumlu bir etkisi olduğunu doğrulayan çalışmalar mevcut. Psikologlar, iki dilli çocukların dikkat dağıtıcı şeylerin varlığında bile önemli bilgilere seçici olarak odaklanma eğiliminde olduğuna dikkat çekiyorlar.

Son olarak, araştırmalara göre, iki dil bilmek olası bir demansı ortalama beş yıl ertelemektedir. İki dilli eğitimin siz ve çocuğunuzun birlikte koşacağı bir maraton olduğu gerçeğine hazırlıklı olun. Oldukça uzun, ama eğlenceli bir yol sizi bekliyor!