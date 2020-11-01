Çocuklar ve maskeler konusunda merak edilenler

Maske takmanın, sosyal mesafeye dikkat etmenin ve elleri sık sık yıkamanın COVID-19'un yayılmasını önlemek için etkili yollar olduğunu biliyoruz. Bu dönemde ebeveynlerin kafasını en çok kurcalayan konulardan bir diğeri ise çocukların maske takması.

İşte çocuklar ve maskelerle ilgili en çok sorulan 5 soru ve yanıtları:

1- Maske takmak çocuğumun nefes almasını zorlaştırır mı?

Maske takmanın oksijen alımını azalttığına ve hipoksemi adı verilen kan dolaşımında oksijen eksikliğine neden olduğuna dair endişeler bulunuyor. Ancak, maskelerin nefes almaya elverişli ve çocuğunuzun ihtiyaç duyacağı oksijeni almasını engellemeyecek malzemelerden yapıldığını bilmelisiniz. Buna ek olarak, maskeler çocuğunuzun okulda eğitim görmesine ve odaklanmasına da engel değildir. 2 yaş ve üzerinde olan çocukların büyük bir çoğunluğu -sağlık sorunu olan çocuklar da dahil olmak üzere- okulda ya da kreşte uzun süre maske takabilirler. (Özel bir sağlık sorunu olan çocukların ebeveynlerinin yine de doktorlarına danışmalarında fayda var)

2- Maskeler çocuğumun akciğer gelişimini etkiler mi?

Hayır, maske takmak çocuğunuzun akciğerlerinin normal gelişimini engellemez. Bunun nedeni ise maskenin virüs içermesi olası solunum damlacıklarını filtrelerken oksijenin maskeden geçmesine izin vermesidir.

3- Nefes verildiğinde karbondioksit maskeden dışarı çıkar mı?

Maskelerin, normalde dışarı verdiğimiz nefesimizi solumamızdan dolayı karbondioksit zehirlenmesine neden olduğuna dair yanlış bilgiler bulunmaktadır ancak bu doğru değildir. Karbondioksit molekülleri çok küçüktür, hatta solunum damlacıklarından bile küçüktür. Bu nedenle, maskeler gibi nefes almaya elverişli malzemelerin içinde kalmazlar. Aslına bakıldığında, cerrahlar meslekleri gereği neredeyse tüm gün maske takarlar ve bundan dolayı herhangi bir zarar görmezler.

Fakat bir yetişkin yardımı olmadan maskelerini nasıl çıkaracaklarını bilemeyecekleri için 2 yaşından küçük çocuklar maske takmamalıdır. Şiddetli soluk alma problemi yaşayan ya da bilişsel yetersizlikleri olan çocukların da maske takma konusunda zorlanmaları olasıdır, dolayısıyla daha dikkatli olunması gerekir.

4- Maske takmak vücudu strese soktuğu için bağışıklık sisteminin zayıf düşmesine neden olur mu?

Hayır. Maske takma bağışıklık sisteminizi zayıflatmaz ya da COVID-19'a maruz kalırsanız hastalanma riskinizi artırmaz. COVID-19 semptomu göstermeseniz bile maske takarak virüsün yayılmasını engellemeye yardımcı olursunuz.

5- Maskeler COVID-19'un yayılmasını nasıl engeller?

Maskeler doğru takıldığında kişinin tükürüklerinin ve solunum damlacıklarının önünde bir bariyer oluşturur. Bu solunum damlacıkları, COVID-19'a neden olan SARS-CoV-2 taşıdıkları için COVID-19'un yayılımında önemli bir role sahiptir. Maskeler sizi aynı zamanda koronavirüs taşıyan ancak semptom göstermeyen insanlardan ya da 1,5-2 metreden daha yakınınızda duran insanlar hapşırdıklarında, öksürdüklerinde ya da seslerini yükselttiklerinde solunum damlacıklarının size ulaşmasından da korur.

Maskelerin etkili olması için:

Burnunuzu ve ağzınızı kapatmalıdır,

Yüzünüzü sıkıca ancak rahatsızlık vermeyecek bir biçimde kavramalıdır,

Kulağınıza taktığınızın iplerle güvenceye alınmalıdır,

Birkaç kat kumaştan oluşmalıdır,

Kısıtsız soluk alıp-vermeye imkan sağlamalıdır.

Eğer kumaş maske kullanıyorsanız da kullandıktan sonra mutlaka dikkatlice yıkayıp kurutmalısınız.

Maskeler COVID-19'un yayılmasını önlemede önemli araçlardır. 2 yaş ve üzerine olan çocuklar ve yetişkinler için güvenli ve etkilidir. Özellikle sosyal mesafeye uymak ya da diğer insanlardan 1,5-2 metre uzaklıkta durmak zorlaştığında maske takmak çok önemlidir. Elleri yıkamak, evde kalmak ve sosyal mesafeye uymak da kendinizi ve ailenizi COVID-19'dan korumak için en etkili diğer yollardır. Evde olmadığınız zamanlarda maske takmak sizi ve çevrenizdekileri güvende tutmaya yardımcı olur.

Çocuğunuzun maske takmasıyla ilgili aklınıza takılan başka sorular varsa bir uzmana danışmaktan çekinmeyin.

İngilizce aslından çeviren: Dilara Koru

Kaynak: healthychildren.org. Mask Mythbusters: 5 Common Misconceptions about Kids Cloth Face Coverings. https://www.healthychildren.org/English/health-issues/conditions/COVID-19/Pages/Mask-Mythbusters.aspx