Çocuklar için deniz kenarında yapılacak aktiviteler

Çocuğunuzla tatilde, sahilde zaman geçirecek keyifli etkinlikler mi arıyorsunuz? Önerilerimiz işinize yarayabilir!

Anne - Baba
Giriş: 22 Mayıs 2024 23:52 Güncelleme: 22 Mayıs 2024 23:52
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  • "Deniz"den gelenler albümü

    Çocuğunuzun dalgaların karaya taşıdığı odunları, taşları ve deniz kabuklarını toplamasını sağlayın. Bir miktar malzeme biriktirdikten sonra, bulduklarını kumda bir "resim" oluşturmak için kullanabilirsiniz.

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  • Plaj havlusu ile top yakalama

    Eğer iki çocuğunuz varsa çocuklardan plaj havlusunu gergin bir şekilde tutmalarını isteyin ve onlara bir plaj topu atın. Onlardan bu topu havluyla yakalayıp havada zıplatmalarını isteyin. Bakalım bunu ne kadar sürdürebilecekler?

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  • Kumda oyun

    Çocuklarınız kumda seksek ve tic-tac-toe oynayabilir. Tek ihtiyaçları olan bir çizim aleti (çubuk gibi) ve biraz hayal gücü! Sopalar ve deniz kabukları gibi bazı plaj buluntuları oyunları daha da yaratıcı hale getirebilir.

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  • Kova doldurma yarışı

    İhtiyacınız olan iki şey: Kova ve bardak... İki veya daha fazla çocukla rahatlıkla oynayacağınız bu oyunda hızlı bir şekilde bardaklarla su taşıyarak kovasını ilk dolduran çocuk kazanır!

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  • Taş boyamayı plaja taşıyın

    Keçeli kalem veya boya gibi bazı sanat malzemeleri getirin ve kıyıda bulduğunuz pürüzsüz kayaları süsleyin.

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  • Kumdan figürler

    Kumdan kale hepimizin bildiği artık gelenekselleşen bir plaj oyunudur. Peki kumdan insan yapmaya ne dersiniz? Deniz kabuğu ile kumdan insanınıza gözler, sopalarla kol yapabilirsiniz.

    Referanslar:

    Nicole Harris. "Beach Activities for Kids". Şuradan alındı: https://www.parents.com/fun/activities/outdoor/15-things-to-do-at-the-beach-with-kids

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