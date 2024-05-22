Çocuklar için deniz kenarında yapılacak aktiviteler

Plaj havlusu ile top yakalama

Eğer iki çocuğunuz varsa çocuklardan plaj havlusunu gergin bir şekilde tutmalarını isteyin ve onlara bir plaj topu atın. Onlardan bu topu havluyla yakalayıp havada zıplatmalarını isteyin. Bakalım bunu ne kadar sürdürebilecekler?