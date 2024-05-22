Çocuklar için deniz kenarında yapılacak aktiviteler

"Deniz"den gelenler alb\u00fcm\u00fc\n\u00c7ocu\u011funuzun dalgalar\u0131n karaya ta\u015f\u0131d\u0131\u011f\u0131 odunlar\u0131, ta\u015flar\u0131 ve deniz kabuklar\u0131n\u0131 toplamas\u0131n\u0131 sa\u011flay\u0131n. Bir miktar malzeme biriktirdikten sonra, bulduklar\u0131n\u0131 kumda bir "resim" olu\u015fturmak i\u00e7in kullanabilirsiniz.. Plaj havlusu ile top yakalama\nE\u011fer iki \u00e7ocu\u011funuz varsa \u00e7ocuklardan plaj havlusunu gergin bir \u015fekilde tutmalar\u0131n\u0131 isteyin ve onlara bir plaj topu at\u0131n. Onlardan bu topu havluyla yakalay\u0131p havada z\u0131platmalar\u0131n\u0131 isteyin. Bakal\u0131m bunu ne kadar s\u00fcrd\u00fcrebilecekler?. Kumda oyun\n\u00c7ocuklar\u0131n\u0131z kumda seksek ve tic-tac-toe oynayabilir. Tek ihtiya\u00e7lar\u0131 olan bir \u00e7izim aleti (\u00e7ubuk gibi) ve biraz hayal g\u00fcc\u00fc! Sopalar ve deniz kabuklar\u0131 gibi baz\u0131 plaj buluntular\u0131 oyunlar\u0131 daha da yarat\u0131c\u0131 hale getirebilir.. Kova doldurma yar\u0131\u015f\u0131\n\u0130htiyac\u0131n\u0131z olan iki \u015fey: Kova ve bardak... \u0130ki veya daha fazla \u00e7ocukla rahatl\u0131kla oynayaca\u011f\u0131n\u0131z bu oyunda h\u0131zl\u0131 bir \u015fekilde bardaklarla su ta\u015f\u0131yarak kovas\u0131n\u0131 ilk dolduran \u00e7ocuk kazan\u0131r!. Ta\u015f boyamay\u0131 plaja ta\u015f\u0131y\u0131n\nKe\u00e7eli kalem veya boya gibi baz\u0131 sanat malzemeleri getirin ve k\u0131y\u0131da buldu\u011funuz p\u00fcr\u00fczs\u00fcz kayalar\u0131 s\u00fcsleyin.. Kumdan fig\u00fcrler\nKumdan kale hepimizin bildi\u011fi art\u0131k gelenekselle\u015fen bir plaj oyunudur. Peki kumdan insan yapmaya ne dersiniz? Deniz kabu\u011fu ile kumdan insan\u0131n\u0131za g\u00f6zler, sopalarla kol yapabilirsiniz.\n \nReferanslar:\nNicole Harris. "Beach Activities for Kids". \u015euradan al\u0131nd\u0131: https:\/\/www.parents.com\/fun\/activities\/outdoor\/15-things-to-do-at-the-beach-with-kids.
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