Mayo ve bikini seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Yaz sezonu tüm sıcaklığı ile bünyeleri kavurmaya devam ederken, mayo ve bikiniler yanımızdan ayırmak istemeyeceğimiz en önemli parçalar. Eğer nasıl bir bikini tercih edeceğinize karar veremediyseniz bu yazımıza göz atabilirsiniz.

+ Sonra Oku
Mayo ve bikini seçerken nelere dikkat etmek gerekir?
Ezgi Ece Aşkıngil

Konfor önemli

Mayo alışverişi yaparken en çok dikkat edilen şey rengi, deseni ve modeli ama aslında dikkat etmeniz gereken en önemli şey mayonun rahatlığı. Rengi, deseni ne kadar tam istediğiniz gibi olsa da eğer içinde rahat edemiyorsanız kumsal da güzel görünmeyeceksiniz demektir. Mayonuzu seçerken, vücut tipinize uygun alışveriş yapmaya özen gösterin. Aynada kendinize baktığınızda, kendinizi ne kadar iyi hissediyorsanız dışarıdan size bakanlar da sizi o kadar iyi görecektir.

 

Stilinizden emin olun

Alışveriş yaparken mağazaların ışıkları, çok alternatif olması, mankenler, resimler son derece kafa karıştırıcı olabilir. Alışverişe çıkmadan başkasında görüp beğendiğinizi değil, kendinizde neyi beğendiğinizi kafanızda netleştirin. Eski fotoğraflarınıza bakın, cilt alt tonunuzu öğrenin, desen mi seviyorsunuz, sadelikten mi hoşlanıyorsunuz, aksesuar seviyor musunuz gözden geçirin. Böylece aldığınız mayo sizin zevkinize uygun olur ve eve döndüğünüzde ya da bavuldan çıkarıp üstünüze geçirdiğinizde pişman olmazsınız.

 

 

CİLT ALT TONU NEDİR?

 

Kaliteden ödün vermeyin

Kalite her zaman fiyat ile ölçülmez. Sırf modelini, rengini, desenini çok beğendiğiniz için mayo alışverişi yapmayın. Kumaşının kalitesine, aksesuarların metaryellerine dikkat edin. İki giymeden sonra solan, deforme olan mayolar tatilde canınızı sıkar. Bu nedenle bir mayoyu elinize aldığınızda önce kalitesinden emin olun. Bir diğer önemli şey ise mayonun hızlı kuruyan bir kumaştan yapılmış olmasıdır. Böylece, tahriş olmaz, çeşitli hastalıklara davetiye çıkarmazsınız.

 

Acele etmeyin

Eğer tatile yarın çıkmıyorsanız alışveriş yapmak için zaman ayırın. Beğendiğiniz modelleri aklınızda biriktirin. En son yeniden gözden geçirip satın almak istediğiniz mayoya öyle karar verin. Alışveriş yaparken içinde bulunduğunuz ruh hali çok önemlidir. Sıkılırsanız hemen bir mayo alıp çıkmayın, başka bir gün yeniden deneyin.

 

VÜCUT TİPLERİNE GÖRE BİKİNİ SEÇİMİ

 

Facebook Yorumları
Bu Habere Yorum Yaz
Yorumlar
0
Onay Bekleyenler
0

İlginizi çekebilecek diğer haberler
Giysileri yıkamamak: Yeni bir moda akımı mı geliyor?
Giysileri yıkamamak: Yeni bir moda akımı mı geliyor?
Ekonomik alışveriş rehberi
Ekonomik alışveriş rehberi
Renkli giyinmek isteyenler için stil rehberi
Renkli giyinmek isteyenler için stil rehberi
Rahat ve şık: Saten elbise
Rahat ve şık: Saten elbise
Acne Studios 2020 İlkbahar/Yaz
Acne Studios 2020 İlkbahar/Yaz
Fendi 2019-20 Sonbahar/Kış Couture
Fendi 2019-20 Sonbahar/Kış Couture
Viktor & Rolf 2019-20 Sonbahar/Kış Couture
Viktor & Rolf 2019-20 Sonbahar/Kış Couture
Elie Saab 2019-20 Sonbahar/Kış Couture
Elie Saab 2019-20 Sonbahar/Kış Couture

SON EKLENEN VİDEOLAR
  • Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan
    Evlilik hazırlıkları - Söz ve nişan

    Süresi : 23:19 İzlenme : 0

  • Evlilik hazırlıkları - Tanışma
    Evlilik hazırlıkları - Tanışma

    Süresi : 09:57 İzlenme : 0

  • Yumurta sarısını böyle ayırın!
    Yumurta sarısını böyle ayırın!

    Süresi : 01:46 İzlenme : 1084

  • 5 dakikada badem sütü yapımı!
    5 dakikada badem sütü yapımı!

    Süresi : 00:56 İzlenme : 2556

  • Akne neden olur ve tedavisi nedir?
    Akne neden olur ve tedavisi nedir?

    Süresi : 02:07 İzlenme : 1440

HT Hayat
Kategoriler
Servisler
HT Hayat Mobil Facebook Twitter Google + Pinterest Instagram Youtube
Yaşam Dekorasyon Önerileri Güncel Kültür & Sanat Magazin Röportajlar Seyahat Yemek Tarifleri
Anne & Çocuk Bebek Çocuk Çocuk Sağlığı Ebeveynlik
İlişki Cinsellik İlişki Rehberi İlk Seferim İtiraflar
Moda
Hamilelik Doğum Emzirme Gebelik Günlüğü Hafta Hafta Hamilelik Lohusa Tüp Bebek İsim Rehberi
Sağlık Beslenme Çocuk Hastalıkları Diyet Egzersiz Kadın Hastalıkları Organik Psikoloji
Güzellik Cilt Makyaj Saç Yenilikler
Evlilik
Astroloji Yazarlar Yeni Medya Hesaplayıcılar Galeri Video Blog Testler Siz de itiraf edin Yükselen burcunuz ne? İsim rehberi
Ana Sayfa Künye İletişim (Bize Ulaşın) Kullanım Koşulları Çerez Politikası Gizlilik Politikası
hthayat.haberturk.com internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, video ve fotoğrafların her türlü hakkı Haberturk Gazetecilik A.Ş.’ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. Copyright © 2018 - Üretim ve Tasarım Bilgi Grubu
Yukarı Git
HTHayat Mobil Sürümüne Dön

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X