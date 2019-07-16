Mayo ve bikini seçerken nelere dikkat etmek gerekir?

Yaz sezonu tüm sıcaklığı ile bünyeleri kavurmaya devam ederken, mayo ve bikiniler yanımızdan ayırmak istemeyeceğimiz en önemli parçalar. Eğer nasıl bir bikini tercih edeceğinize karar veremediyseniz bu yazımıza göz atabilirsiniz.

Konfor önemli

Mayo alışverişi yaparken en çok dikkat edilen şey rengi, deseni ve modeli ama aslında dikkat etmeniz gereken en önemli şey mayonun rahatlığı. Rengi, deseni ne kadar tam istediğiniz gibi olsa da eğer içinde rahat edemiyorsanız kumsal da güzel görünmeyeceksiniz demektir. Mayonuzu seçerken, vücut tipinize uygun alışveriş yapmaya özen gösterin. Aynada kendinize baktığınızda, kendinizi ne kadar iyi hissediyorsanız dışarıdan size bakanlar da sizi o kadar iyi görecektir.

Stilinizden emin olun

Alışveriş yaparken mağazaların ışıkları, çok alternatif olması, mankenler, resimler son derece kafa karıştırıcı olabilir. Alışverişe çıkmadan başkasında görüp beğendiğinizi değil, kendinizde neyi beğendiğinizi kafanızda netleştirin. Eski fotoğraflarınıza bakın, cilt alt tonunuzu öğrenin, desen mi seviyorsunuz, sadelikten mi hoşlanıyorsunuz, aksesuar seviyor musunuz gözden geçirin. Böylece aldığınız mayo sizin zevkinize uygun olur ve eve döndüğünüzde ya da bavuldan çıkarıp üstünüze geçirdiğinizde pişman olmazsınız.

Kaliteden ödün vermeyin

Kalite her zaman fiyat ile ölçülmez. Sırf modelini, rengini, desenini çok beğendiğiniz için mayo alışverişi yapmayın. Kumaşının kalitesine, aksesuarların metaryellerine dikkat edin. İki giymeden sonra solan, deforme olan mayolar tatilde canınızı sıkar. Bu nedenle bir mayoyu elinize aldığınızda önce kalitesinden emin olun. Bir diğer önemli şey ise mayonun hızlı kuruyan bir kumaştan yapılmış olmasıdır. Böylece, tahriş olmaz, çeşitli hastalıklara davetiye çıkarmazsınız.

Acele etmeyin

Eğer tatile yarın çıkmıyorsanız alışveriş yapmak için zaman ayırın. Beğendiğiniz modelleri aklınızda biriktirin. En son yeniden gözden geçirip satın almak istediğiniz mayoya öyle karar verin. Alışveriş yaparken içinde bulunduğunuz ruh hali çok önemlidir. Sıkılırsanız hemen bir mayo alıp çıkmayın, başka bir gün yeniden deneyin.