“Çocukla bir yere gitmek çok zor” mu?

Çocuklarla seyahat etmenin zor olduğu söylenir. Gittiğiniz yerlerden keyif alamayacağınız, düzgün gezemeyeceğiniz hatta dinlenmeyip daha da yorulacağınız söylenir hep... Şebnem Akarsu bu söylemlere katılmıyor ve verdiği bilgiler bu tezleri çürütecek cinsten…

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“Çocukla bir yere gitmek çok zor” mu?

Yaz ya da kış gezisine çıkmak ya da günü birlik programlar yapmak isteyip “Çocukla olur mu?” ya da “Çocukla nereye gitmeli, nasıl yapmalı?” düşüncesini taşıyan ailelerin bu karmaşasına çözüm olmak isteyen Ayşe Kaynarcalı ve Şebnem Akarsu’nun ‘Hayat Bir Yolculuktur” prensibiyle kurduğu Sacred7 Travel, kişilere özel seyahat programları düzenlerken, çocukları da unutmuyor. Şebnem Akarsu, tecrübelerini, yeniliklerini ve hedeflerini ise şöyle özetliyor: “Çocukla seyahat planı yapmadan önce “Çocuklar ne istiyor?’ sorusuna cevap bulunmalı. Çocukların o seyahatin bir parçası olduğu hissettirilerek, seyahat boyunca onların da talep ve düşünceleri dikkate alınmalıdır. Yine seyahat sırasında ufak sorumluluklar verilebilir.

 

Çocuklarla seyahat zor mu?

Bir seyahate çıkmadan önce gidilecek yer ile ilgili belki bir harita çıkarmak, gidilecek yerleri işaretlemek, mümkünse o yerler hakkında kısa araştırmalar yapmak ilk etapta önemli. Sonra çocukları da plana dahil ederek, onun aile adına tavsiyeler hazırlaması sağlanabilir. Böylece sürece dahil olduğunu hissedince, heyecan ve sorumluluğu da artacaktır. Çünkü çocuklar için gidilecek yerden çok orada nasıl vakit geçirecekleri önemlidir. Çünkü çocuklar her yaşta oyun oynamayı, keşfetmeyi, eğlenerek öğrenmeyi ister.

 

Aileler çocukla en çok nereleri tercih etmeli?

Yurt içinde Kapadokya, Mardin, Karadeniz yaylaları, Göbeklitepe, Nemrut, Kars, Efes, Eskişehir’i, yurt dışında ise Lapland, Güney Afrika, Almanya, Malta, Strazbourg çok tercih ediliyor. Tarih, kültür, sanat aktiviteli programlarımızın yanında doğa içindeki etkinlikler de yoğun ilgi görüyor. Çünkü çocuklar doğa içinde olmaya ve doğada vakit geçirmeye bayılıyorlar.

 

Ailece seyahat nasıl daha keyifli hale getirilir, nelere dikkat etmek gerekir?

Ortak bir plan üzerinden hareket etmek lazım. Yani eğer ebeveynler kendi görmek istedikleri yere çocuklarını da sadece yanlarında olsun diye götürürlerse bundan ortak bir keyif almaları zor. Gidilecek bölgedeki, çocuğun ilgi ve dikkatini çekecek yerler araştırılıp plana dahil edilmeli. Çocuğun ilgi alanları önceden düşünülüp seyahat planı ona göre yapılmalı.

 

Çocuklarımızla yolculuk esnasında iletişimimiz nasıl olmalı?

Çocuklar seyahatin bir parçası olduğunu hissetmelilier. Onlarında seyahat boyunca talep ve istekleri dikkate alınmalı ve planlar ona göre yapılmalıdır. Yolculuk esnasında hep birlikte sohbet edilmeli ve yol deneyiminin en iyi şekilde geçmesi için çaba sarf edilmelidir.

 

Çocuklar en çok hangi seyahatlerden mutlu olurlar? Nasıl seyahatlerden keyif alırlar?

Çocuklar için gidilecek yerden çok nasıl zaman geçirileceği önemlidir. Seyahatten evvel gidilecek yerle ilgili keyifli sohbetler yapmak, neler yapmak istediğini sormak, gezilecek yerlerle ilgili bilgi vermek çocuklara heyecan ve keyif verir. Çocuklar her yaşta oyun oynamayı, keşfetmeyi ve ilgili severler.

 

ÇOCUKLARA OYUNCAK ALMAYIN, ONLARLA YOLCULUK EDİN

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